Há 50 anos no país, Grupo Carrefour Brasil fortalece presença com marcas próprias

Grupo Carrefour Brasil reforça atuação por meio de marcas próprias.

A caminho dos 50 anos de presença no Brasil, o Grupo Carrefour reforça sua atuação por meio de um ecossistema diversificado, no qual as marcas próprias ganham espaço estratégico. Também chamadas de private label, são produtos exclusivos do varejista, com distribuição controlada e identidade visual personalizada, voltados a consumidores que buscam preço, qualidade e diferenciação.

Enquanto o conceito surgiu na França na década de 1950, o Carrefour introduziu seu modelo no Brasil em meados dos anos 1980, com itens que levavam o seu nome. Desde então, essas linhas exclusivas se consolidaram como parte relevante da operação. A expansão ganhou novo fôlego com a aquisição do Grupo Big, em 2021, quando o Carrefour incorporou o Sam’s Club ao portfólio. Com ele, veio também a marca própria Member’s Mark, indicada para quem busca produtos nacionais e importados com curadoria específica.

— No início, com inspiração no modelo europeu, o foco era o custo-benefício. Era uma forma de garantir que os clientes do Carrefour continuassem tendo acesso à alimentação mesmo em cenários de alta inflação. Hoje, porém, há um novo sentido. Agregamos valor às marcas próprias por meio da sinergia entre Carrefour e Sam’s Club. É um ganho estratégico que amplia a oferta e mantém o padrão de qualidade em ambas as bandeiras — salienta a diretora de marca própria e importação de Carrefour e Sam’s Club, Ana Laura Tambasco.

Atualmente, o Carrefour oferece mais de 3 mil produtos próprios distribuídos em 22 linhas. De acordo com dados de pesquisa interna, 62% dos clientes incluem itens do tipo no carrinho, sendo que 90% da base consumidora declara estar satisfeita. Em relação a Sam’s Club, são mais de 800 artigos exclusivos e importados, com 91,5% dos sócios ativos adicionando produtos Member’s Mark à cesta de compras.

— A experimentação é o primeiro passo para aderir a uma marca própria, mas é a consistência na qualidade que faz o cliente voltar. Esse é o diferencial das nossas bandeiras. Em algumas categorias, inclusive, somos líderes de mercado. O leite condensado do Carrefour é exemplo de destaque por conta do nível de gordura e os biscoitos de polvilho são os únicos vendidos nas lojas. Já o lava-roupas da Member’s Mark, desenvolvido por um fornecedor brasileiro, hoje é exportado para unidades do Carrefour Argentina — pontua a executiva.

É válido destacar que, com o tempo, as marcas próprias do grupo evoluíram de alternativas em momentos de inflação para acompanhar as necessidades dos consumidores. Um exemplo nesse sentido é o lançamento do movimento global Act For Food, voltado à alimentação saudável e acessível. Por meio de um projeto de transição, o objetivo é ajudar os clientes a migrar para um consumo mais consciente e com maior qualidade nutricional.

— Se uma pessoa tem restrições alimentares, como a doença celíaca, ela precisa de alternativas. No Brasil, porém, essas opções ainda são caras. Por isso, queremos ampliar o portfólio de produtos dentro de marcas próprias para garantir que itens saudáveis também sejam acessíveis. Nosso papel como varejista é justamente entregar qualidade com preço justo e ampliar o acesso, sem cair em disputas de menor preço. O foco é permitir que mais pessoas experimentem e confiem nas marcas próprias Carrefour e Member’s Mark — diz Ana Laura.

Para alcançar essa meta, o grupo trabalha em parceria com seus fornecedores, oferecendo treinamentos, apoio técnico e exigindo certificações de qualidade e responsabilidade socioambiental. Hoje, segundo dados oficiais, mais de 300 parceiros nacionais e internacionais fabricam produtos para as duas bandeiras.

As marcas próprias do Grupo Carrefour Brasil também se consolidam como impulsionadoras de pequenos e médios produtores locais, que encontram na rede uma oportunidade de escalar negócios em nível nacional. Segundo a empresa, atualmente, 43% dos fornecedores de alimentos, limpeza e perfumaria são regionais, com unidades produtivas fora do estado de São Paulo. Muitos desses parceiros, com suporte logístico, capacitações e regras de precificação oferecidos pelo grupo, evoluíram para se tornarem marcas reconhecidas nacionalmente.

Para integrar o portfólio de marcas próprias, inclusive, os fornecedores precisam atender a critérios rigorosos: oferecer produtos pelo menos 15% mais baratos que os líderes de mercado, garantir ao menos 50% de aprovação em testes cegos e apresentar perfil nutricional igual ou superior ao das marcas de referência.

— Para se tornar fornecedor do grupo, é preciso estar mais preparado do que para atuar como uma marca nacional. Os requisitos seguem padrões globais e incluem desde auditorias sociais, que garantem condições de trabalho adequadas, até o controle rigoroso de qualidade e do desenvolvimento das embalagens — comenta Ana Laura.