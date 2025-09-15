Fórum Produttare 30 anos promove debates estratégicos para discutir o futuro 

Vagas do Fórum Produttare 30 Anos são limitadas à capacidade do teatro. 2Oito / Divulgação

Em 2 de outubro, Porto Alegre sediará a edição especial do Fórum Produttare de Competitividade. Isso porque o evento, reconhecido como um dos principais encontros de inovação industrial no Rio Grande do Sul, também celebrará os 30 anos da Produttare. Ele será realizado presencialmente no Teatro do SESI, na FIERGS-RS, com entrada gratuita.

— O Fórum é uma iniciativa que a Produttare realiza há muitos anos, com o propósito de criar um espaço dedicado à discussão a respeito da competitividade das empresas brasileiras. O principal objetivo sempre foi lançar luz sobre temas emergentes e promover debates relevantes para o setor. Com o tempo, também se tornou um grande espaço de networking, onde reencontramos pessoas, fazemos novas conexões e fortalecemos laços profissionais. Mas, acima de tudo, o foco segue sendo o mesmo: contribuir para a melhoria da competitividade empresarial no Brasil — ressalta o sócio-diretor da Produttare, André Dupont.

Em entrevista, o executivo comenta a respeito dos destaques desta edição e da visão de futuro da Produttare para o setor industrial.

O que torna esta edição do Fórum diferente na comparação com os anos anteriores?

Neste ano, pensamos o Fórum de forma ainda mais especial. Além de trazer conteúdos relevantes e alinhados aos desafios atuais da indústria e promover conexões entre os temas apresentados, de modo que gerem debates entre os participantes — com espaço ativo para a participação do público —, quisemos comemorar os 30 anos de trajetória da Produttare.

Ao longo do ano, promovemos diversas iniciativas com esse objetivo, não apenas para relembrar nossa história, mas para oferecer conteúdo de qualidade à comunidade que construímos. O Fórum é o epílogo desse ciclo comemorativo. Tivemos eventos online, encontros presenciais menores em diferentes localidades e agora chegamos a esse grande momento de síntese, que une celebração, reflexão e construção de futuro.

Como é feita a curadoria dos temas e o que o público pode esperar desta edição do evento?

Sempre buscamos olhar para o mercado, identificar os temas mais relevantes do momento e, a partir daí, selecionar casos entre nossos clientes que melhor dialogam com esses assuntos. Para esta edição, também tivemos o cuidado de convidar empresas que, ao longo dos 30 anos da Produttare, estabeleceram conosco relações sólidas de confiança e que pudessem ajudar a contar, ainda que de forma implícita, o nosso caminho até aqui.

Com isso, teremos a participação de nomes de grande relevância, a exemplo de Clovis Tramontina (diretor do conselho de administração da Tramontina), Daniel Randon (presidente da Randoncorp), Décio Amaral (presidente da Hidrovias do Brasil), José Galló (ex-CEO da Renner), Reno Schmidt (CEO da Bruning Tecnometal), Fernando Rizzo (Engenheiro Mecânico & MBA) e Rosnaldo Inácio (diretor de negócios da Bibi Calçados). Será um momento de reflexão, inspiração e construção conjunta.

Quais são as orientações para quem deseja participar do evento?

O Fórum é totalmente gratuito. O formato é 100% presencial, sem transmissão ao vivo via online. Gravamos os conteúdos e, depois, aqueles autorizados pelos palestrantes passam por uma curadoria e são disponibilizados no nosso canal no YouTube . Inclusive, lá é possível acessar vídeos de edições anteriores do encontro.

As inscrições devem ser feitas pelo site oficial do evento . É importante destacar que, por ser gratuito, a procura costuma ser alta. Por isso, é indicado se inscrever com antecedência. As vagas são limitadas à capacidade do Teatro do SESI, na FIERGS-RS, que comporta até 1.757 pessoas.

Além da promoção do evento, como a Produttare busca fortalecer o senso de comunidade no setor industrial?

Acreditamos que, quando conseguimos reunir pessoas com objetivos em comum, em espaços de confiança e colaboração, criamos soluções melhores para a indústria brasileira. A Produttare tem um papel empresarial central, atuando com consultoria e capacitação, transformando processos e formando pessoas. Mas nossa visão vai além: queremos expandir esse espírito de comunidade por meio de iniciativas que promovam conhecimento e conexão, como é o caso do Fórum.

