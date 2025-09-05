Expointer 2025: GRA Máquinas oferece taxa especial de 0,99% ao mês

GRA Máquinas reforça presença na Expointer com condições inéditas. VS Mais / Divulgação

A 48ª edição da Expointer, que teve início em 30 de agosto e segue até 7 de setembro no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio, reafirma sua importância como vitrine do agronegócio nacional. Consolidada como uma das maiores feiras agropecuárias a céu aberto da América Latina, o evento reúne expositores, produtores, empresários, técnicos e visitantes em um ambiente voltado ao fomento, à inovação e ao fortalecimento do setor.

A GRA Máquinas, empresa de Venâncio Aires, participa da feira pelo quarto ano consecutivo. Reconhecida no mercado de máquinas pesadas, a companhia traz à Expointer 2025 uma campanha comercial especialmente desenvolvida para o período, com condição exclusiva de financiamento para a linha de equipamentos representada oficialmente pela GRA no Estado do Rio Grande do Sul.

Na prática, a GRA Máquinas oferece taxa de financiamento de 0,99% ao mês para parcelamentos em até 36 vezes e pré-aprovação imediata no estande, mediante análise de crédito. A campanha, que teve início na abertura da feira, se estende até 30 de setembro e é válida para todo o Estado, oferecendo aos clientes uma oportunidade única de investimento com condições comerciais mais acessíveis.

No estande, por sua vez, a agilidade no processo de negociação é um ponto forte. A empresa realiza cadastro e análise de crédito no local, com retorno rápido, permitindo que o cliente possa sair da feira com a compra praticamente concluída.

Prontos para negociação

Além da condição de financiamento, os visitantes do estande da GRA Máquinas podem conferir uma ampla gama de equipamentos da XCMG prontos para negociação. Segundo a empresa, um dos destaques é a escavadeira XE225, uma das opções de 22 toneladas com melhor custo-benefício do Brasil por aliar desempenho, durabilidade e preço competitivo. Conforme o departamento comercial da empresa, o modelo atrai a atenção de empreiteiros, produtores rurais e operadores que buscam eficiência operacional e economia em um único equipamento.

Outros modelos também estão disponíveis para negociação durante a Expointer 2025. Entre eles, XE150, XE17, XE27, XE180, GR1905, XC7-SR07, XC870BR, XCB30, L5C e LW300KV, contemplando diferentes faixas de potência, porte e aplicação. A linha atende tanto demandas do agronegócio quanto da construção civil e de obras de infraestrutura, com equipamentos robustos, modernos e adaptados à realidade do mercado nacional.

Isso ocorre porque a XCMG, uma das maiores fabricantes globais de máquinas da linha amarela, conta com fábrica no Brasil. Essa característica agrega valor aos produtos, uma vez que permite maior agilidade na reposição de peças, suporte técnico mais eficiente e atendimento especializado no pós-venda.

Para quem deseja experimentar as máquinas antes de tomar a decisão de compra, a GRA Máquinas também preparou uma segunda novidade: um campo de testes exclusivo em Venâncio Aires. O espaço está aberto ao público de segunda-feira a sábado durante o período da Expointer. No local, clientes interessados podem operar os equipamentos XCMG em condições reais de uso, conhecendo de perto a resposta hidráulica, a força, a ergonomia da cabine e a eficiência dos sistemas de controle.