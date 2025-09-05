Entrega antecipada reforça credibilidade da Órion Incorporadora em Santa Maria

Diretores Vitor e João Alberto Di Fante. Filipe Schaurich / Divulgação

Previsto inicialmente para dezembro de 2025, o Orvieto Residence, empreendimento da Órion Incorporadora, foi concluído em 30 de agosto, e marca uma rara antecipação no setor imobiliário. Localizado em Santa Maria, no bairro Noal, o residencial teve entrega celebrada com um evento especial, incluindo café da manhã para os compradores.

— Nesse mercado, prazo é sinônimo de confiança. Cumprir o cronograma já é um grande desafio, mas entregar antes demonstra que a Órion Incorporadora não apenas respeita os clientes como também se esforça constantemente para superar expectativas. Essa antecipação reforça nossos valores de seriedade, compromisso e excelência — salienta o sócio-diretor da Órion Incorporadora, Vítor Lunardi Di Fante.

Em entrevista, o executivo detalha os fatores que possibilitaram a entrega antecipada do empreendimento e destaca os diferenciais do Orvieto Residence.

O que representa o Orvieto Residence para a reputação da incorporadora no RS?

O Orvieto Residence é um marco. Ele eleva nosso padrão de qualidade e demonstra nossa capacidade de executar projetos cada vez mais desafiadores. Destaca-se não somente pela entrega antecipada, mas também pelo elevado nível de acabamento, pelo impacto positivo que trará à vida dos moradores e pela contribuição à renovação do bairro Noal. É o maior empreendimento que entregamos até hoje e, certamente, o mais desafiador desde o início das nossas atividades em 2017.

Como a Órion Incorporadora se sente ao entregar o Orvieto Residence antes do prazo previsto?

O sentimento é de profunda felicidade e realização. Não se trata apenas de uma entrega antecipada, mas da materialização de muito trabalho, planejamento rigoroso e comprometimento de toda a nossa equipe. É uma sensação de dever cumprido que, ao mesmo tempo que nos orgulha, nos motiva a elevar ainda mais o padrão nos próximos projetos.

LEIA TAMBÉM SM de Negócios: Santa Maria sedia Semana da Inovação em setembro com programação de tecnologia e negócios

Quais foram os principais fatores que permitiram a entrega adiantada?

Três fatores foram determinantes para a entrega antecipada. Primeiramente, o planejamento meticuloso, conduzido desde a concepção do projeto até a execução da obra. Em segundo lugar, contamos com uma equipe técnica altamente qualificada, engajada em cada etapa e atenta a cada detalhe. Por fim, a gestão eficiente de fornecedores e parceiros possibilitou o controle total dos processos, o que evitou atrasos e assegurou a fluidez do empreendimento.

Quais são os principais diferenciais arquitetônicos e estruturais do Orvieto Residence?

O projeto arquitetônico foi concebido para unir sofisticação e funcionalidade. Trabalhamos com plantas inteligentes, fachada moderna, uso de materiais de padrão elevado e áreas comuns otimizadas, entregando excelente custo-benefício para os moradores. Do ponto de vista estrutural, investimos em soluções construtivas que asseguram durabilidade e conforto térmico e acústico, para promover qualidade percebida no dia a dia.

Quais as características dos apartamentos e facilidades que se destacam no mercado local?

As unidades possuem entre 57 e 62 metros quadrados, com dois dormitórios — opções com ou sem suíte — e sacada com churrasqueira. Trata-se de uma tipologia que representa a maior demanda da nossa cidade, o que promove liquidez para investidores e segurança de rentabilidade. Além disso, os acabamentos de alto padrão valorizam o imóvel e proporcionam conforto e modernidade aos moradores.

Após o Orvieto Residence, o que o público pode esperar do próximo lançamento da Órion Incorporadora na cidade?