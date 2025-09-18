Design moderno, tecnologia e economia colocam o Chevrolet Onix 2026 nos holofotes 

Com cinco anos de garantia e consumo econômico, novo modelo da Chevrolet apresenta novas tecnologias e design moderno. Chevrolet / Divulgação

A intenção de comprar ou trocar de carro no Brasil é de 89% entre os brasileiros, como revelou a pesquisa realizada pela Webmotors. Conforme o levantamento, feito com cerca de 3 mil participantes em todo o país, entre os principais motivos para realizar essa substituição estão o hábito de trocar de veículo (42%), envelhecimento do carro atual (29%), necessidade de um modelo mais econômico (15%) e o desejo por um carro mais potente (15%).

Pensando nisso, a General Motors (GM) — empresa multinacional de fabricação de carros com sede em Gravataí (RS) — lançou em agosto novo Chevrolet Onix 2026 . Entre as novidades do modelo, estão um novo design, faróis full LED e grade frontal redesenhada.

Inovação que move, design que encanta

Para quem utiliza o carro todos os dias e deseja uma economia real no bolso, o modelo apresenta maior eficiência com uma média de até 17,7 km/l com gasolina. Não por acaso, o estudo da Webmotors demonstrou que a economia de combustível é o principal fator de escolha de um automóvel para 84% dos brasileiros na hora de adquirir um veículo, à frente até de design e conectividade.

Mesmo com um motor 1.0, seu desempenho surpreende com força suficiente para responder rápido em situações comuns, como uma ultrapassagem na estrada ou uma arrancada em um semáforo movimentado. Além disso, a transmissão automática de seis velocidades com opção de trocas manuais pode proporcionar mais conforto.

A tecnologia também evoluiu com o novo lançamento do automóvel. Apresentados oficialmente no primeiro semestre deste ano, os novos Chevrolet Onix e Onix Plus 2026, trazem conectividade Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Na prática, isso significa que basta entrar no carro para que seu smartphone se conecte automaticamente à central multimídia de 11” sem a necessidade de cabos. Dessa forma, o motorista pode acessar seus aplicativos de navegação, ouvir playlists ou atender chamadas de forma simples e segura, mantendo a atenção total no trânsito.

O design, por sua vez, acompanha a tendência do mercado. Beleza interior é um dos pontos mais valorizados pelos brasileiros na hora de comprar ou recomendar um veículo. Isso é o que indica a plataforma NPS Prism, após um estudo feito com 17 mil consumidores relatarem que a valorização do desenho externo passou de 72% para 84%.

Seguindo este caminho, o design interior também passou a ganhar atenção, saindo de 76% para 84%, o que demonstra a importância do design. Aliado ao desenho interno vem os sistemas de entretenimento, um ponto que aumentou de 69% para 85%. Acompanhando esse movimento, a Chevrolet não poderia deixar de apresentar novidades no visual.

Além disso, o novo modelo mantém sua segurança por seguir oferecendo o sistema OnStar — um recurso exclusivo da Chevrolet que oferece serviços de emergência e conectividade para veículos da marca 24 horas por dia.