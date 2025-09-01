Descubra como o consórcio pode alavancar na compra de carros novos 

Consórcio desponta como alternativa e permite uso de carro usado como lance ou parte do pagamento. Kaizen RS / Divulgação

Recentemente, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu manter a Selic fixada em 15% ao ano — patamar mais alto da taxa básica de juros da economia brasileira desde 2006. Focada em controlar a inflação, a estratégia eleva o custo de crédito, fazendo com que empréstimos e financiamentos fiquem mais caros.

Diante desse cenário, o consórcio desponta como a alternativa mais viável para a aquisição de bens. Quem deseja comprar um carro, por exemplo, encontra mais benefícios nessa modalidade do que nos tradicionais financiamentos.

— A principal vantagem é que não há cobrança de juros, somente taxa de administração. No contexto em que o financiamento fica caro devido à Selic alta, o consórcio permite planejamento, economia significativa e aquisição programada do carro — explica o Gerente Geral Comercial da Honda Kaizen RS e Kaizen Car Center Seminovos Honda, Uilson Rocha.

Com três unidades de veículos 0Km em Porto Alegre, além de uma de Seminovos, a concessionária Honda Kaizen RS oferece todo o suporte necessário aos interessados em adquirir um carro novo ou usado por meio do Consórcio Honda. Segundo dados divulgados pela SoluCX, essa forma de operação já ajudou mais de sete milhões de clientes a realizar seus sonhos. Em entrevista, Rocha fala sobre os principais benefícios dessa modalidade de compra com a Honda:

Como o consórcio Honda funciona?

É uma compra planejada feita em grupo. Cada participante paga parcelas mensais que formam um fundo comum. A contemplação acontece por sorteio ou lance, e o contemplado recebe a carta de crédito para adquirir o carro. Todo o processo é fiscalizado pelo Banco Central e pode ser acompanhado via aplicativo Honda.

Quais são as principais vantagens oferecidas pelo consórcio Honda?

Não tem taxa de adesão e é sem juros. Também conta com prazos flexíveis (até 84 meses) e garantia de entrega pela fábrica Honda. Além disso, é possível entrar em grupos em andamento e acompanhar o processo via aplicativo. Tudo isso com segurança, transparência e regulamentação do Banco Central.

É possível utilizar um carro próprio para tentar ser contemplado mais cedo ou como parte do pagamento do novo veículo?

Sim. O carro usado pode ser utilizado como parte do pagamento ou para antecipar a contemplação (como lance), desde que passe por avaliação e tenha a documentação apresentada na concessionária Honda Kaizen RS. Essa estratégia pode reduzir o saldo devedor e acelerar a troca por um Honda novo.

O consórcio está disponível para todos os modelos Honda? Há algum tipo de restrição?

O consórcio pode ser utilizado em qualquer modelo. No caso de carros usados, é importante observar que os veículos devem ter até 3 anos de uso, com as garantias da Honda. Estes modelos, que são muito desejados pelo custo-benefício, podem ser encontrados na nossa loja de seminovos Kaizen Car Center.

Como a Honda Kaizen RS pode ajudar os interessados em trocar de carro por meio de um consórcio?