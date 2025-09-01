Cresol traz legado e fomenta negócios na Expointer 2025

Cresol tem mais de 300 mil cooperados no Rio Grande do Sul. Cresol / Divulgação

A 48ª edição da Expointer ocorre de 30 de agosto a 7 de setembro, no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil. A feira agropecuária reúne expositores, produtores, empresários e visitantes em um ambiente de fomento ao setor. Com 30 anos de atuação no cooperativismo de crédito, a Cresol é um dos destaques desse ecossistema de inovação e parcerias.

A Cresol é uma das principais instituições financeiras cooperativas do Brasil. Com mais de 1 milhão de cooperados — sendo cerca de 300 mil no Rio Grande do Sul — e 970 agências de relacionamento em 19 estados, oferece soluções financeiras inclusivas e suporte operacional para amparar o desenvolvimento sustentável de pessoas físicas, empresas e empreendimentos rurais e urbanos.

Em junho, a Cresol encerrou o Plano Safra 24/25 com o maior volume de recursos operacionalizado em sua história: foram R$ 13 bilhões repassados para produtores rurais em todas as regiões do país. Por meio do fortalecimento da agricultura familiar e do empreendedorismo, a atuação da cooperativa de crédito visa gerar um ciclo positivo para o sistema gaúcho e brasileiro.

— Buscamos também estar sempre presentes em eventos nas regiões de atuação para dar apoio e incentivo aos cooperados e levar novas oportunidades aos visitantes. Por isso, na Expointer 2025, o estande e a equipe estão preparados para receber a todos com linhas de crédito especiais — afirma o presidente da Central Cresol Sicoper, Carlos Cupercini.

Programação Expointer 2025

No sábado (30), data de abertura da Expointer 2025, a Cresol leva para os visitantes uma série de ações de educação financeira na Casa do Cooperativismo. Na terça-feira (2), convida a economista Patrícia Palermo para a palestra “Cenário Econômico 2025/2026” — às 17h, no Espaço Federacite, na Praça Central.

Ao longo de todo o evento, a cooperativa de crédito ainda terá agendas institucionais estratégicas com BNDES, BRDE, Ocergs e Sebrae. A presença no Pavilhão da Agricultura Familiar e o patrocínio máster do “Festival Sou do Sul” também estão confirmados. Com participação ativa na feira, a Cresol deseja contribuir para a realização de bons investimentos, diversificando oportunidades e otimizando as finanças no agronegócio para cooperados e visitantes.

Tradição e inovação de mãos dadas

A Cresol tem grande identificação com o tema da Expointer 2025: “nosso futuro tem raízes fortes”. Com três décadas de história, a cooperativa de crédito adotou um novo olhar para o futuro e as inovações e adaptações constantes do mercado, mas sem abrir mão da valorização do legado que construiu.

Paralelamente, dedica-se a transmitir esse legado para as próximas lideranças, de maneira contínua e sustentável. Nesse sentido, a instituição deseja que os visitantes da 48ª edição da feira exaltem e desfrutem das conexões e do desenvolvimento do setor proporcionado pelo ecossistema.

— E que valorizem também a união, a solidariedade e a cooperação do povo gaúcho e brasileiro. Afinal, foi isso que tornou possível a realização da Expointer no ano passado, nas condições adversas que estávamos enfrentando, e nos trouxe aqui novamente este ano. É a resiliência e a luta das pessoas que faz tudo acontecer — destaca o presidente da Cresol Confederação, Cledir Magri.