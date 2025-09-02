Cooperativas de crédito ganham força em cenários de instabilidade econômica

Rodrigo Harz é assessor de crédito da Unicred Premium. Unicred Premium / Divulgação

A Unicred Premium acredita que cada colaborador é peça-chave na construção de uma cooperativa mais humana, próxima e conectada às necessidades dos associados. Dar visibilidade a essas trajetórias é fortalecer o vínculo com quem acredita no cooperativismo como modelo de desenvolvimento sustentável e coletivo. Rodrigo Miguel Harz é um desses profissionais.

— Tenho quase 25 anos de trajetória no mercado cooperativista e, há um ano, integro o Sistema Unicred, atuando na Unicred Premium. Meu foco é apoiar as agências na geração de oportunidades de negócio, sempre com o objetivo de proporcionar a melhor experiência aos nossos cooperados, compreendendo suas necessidades reais. Desde o início, percebi que não se trata somente de oferecer produtos financeiros, mas de construir relações de confiança e buscar, com consistência, as soluções mais adequadas para cada associado — afirma o assessor de crédito.

Em entrevista, Harz compartilha sua jornada no cooperativismo, comenta o atual cenário de crédito no país e reflete sobre como a Unicred Premium vem contribuindo para oferecer soluções financeiras personalizadas e conectadas ao momento de vida de cada cooperado.

Qual o cenário atual do mercado de crédito no Brasil?

Nos últimos anos, o mercado de crédito no Brasil vem enfrentando grandes desafios. As taxas de juros elevadas, o aumento do endividamento das famílias e a seletividade dos bancos tradicionais tornam o acesso ao crédito mais restrito e oneroso para grande parte da população.

De que forma as cooperativas de crédito se apresentam como alternativa nesse contexto?

As cooperativas de crédito se destacam como alternativa mais justa e sustentável, pois não visam somente o lucro. Elas trabalham para oferecer aos cooperados soluções financeiras mais acessíveis, com taxas competitivas e condições diferenciadas, sempre alinhadas às necessidades de cada associado.

Qual é a diferença do modelo cooperativo em relação ao sistema financeiro tradicional?

Enquanto os bancos tradicionais operam com foco na maximização de lucros para os acionistas, o modelo cooperativo reinveste seus resultados na própria instituição. Isso fortalece a comunidade, gera benefícios diretos aos cooperados e impulsiona um ciclo de crescimento coletivo.

Quais benefícios concretos os cooperados da Unicred Premium recebem?

Entre os principais benefícios estão as taxas de juros mais baixas, o atendimento próximo e personalizado, e a sensação de pertencimento — já que cada cooperado é também dono do negócio. Esses fatores tornam a experiência financeira mais humana e vantajosa.

Como a Unicred Premium contribui para a evolução do cooperativismo?

Nossa contribuição está em fortalecer o relacionamento próximo e transparente com as agências do sistema e cooperados, traduzindo suas necessidades em soluções adequadas. Isso gera fidelização, fortalece a confiança na Unicred Premium e contribui para o crescimento sustentável da cooperativa, mantendo sempre o foco nos princípios do cooperativismo.

O que o cooperativismo significa para a Unicred Premium?

O cooperativismo significa unir pessoas em torno de objetivos comuns, quando todos são, ao mesmo tempo, donos e beneficiários — o que chamamos de modelo “ganha-ganha”. No cooperativismo de crédito, isso se traduz em oferecer soluções financeiras que geram valor coletivo, fortalecem a comunidade e promovem prosperidade compartilhada, não apenas lucro individual.