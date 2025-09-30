Compartilhamento de imóveis é tendência no Rio Grande do Sul

Detalhes da obra Own Time, primeiro Home Club de Alto Padrão de Gramado. Ownerinc / Divulgação

Entre abril de 2024 e abril de 2025, o mercado nacional de propriedades compartilhadas atingiu R$ 92,7 bilhões em Valor Geral de Vendas (VGV) potencial. O dado, divulgado no relatório “Cenário do Desenvolvimento de Multipropriedades no Brasil”, realizado pela Caio Calfat Real Estate Consulting, representa crescimento de 16,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O levantamento também aponta que o Rio Grande do Sul lidera o ranking nacional deste modelo com 18 empreendimentos no segmento e VGV potencial de R$ 16,06 bilhões. Atenta a esse cenário, a incorporadora Ownerinc atua como pioneira no desenvolvimento de empreendimentos residenciais compartilhados de alto padrão em Gramado, no coração da Serra Gaúcha.

Criada em 2019, a empresa nasceu a partir da expertise de companhias como Casa Hotéis, Intercity Hotels, e DFB — Diniz Ferreira Baptista, fundador do Banco Modal. O objetivo central é oferecer imóveis compartilhados de alto padrão com soluções completas de hospitalidade, serviços e gestão.

Veja algumas das principais vantagens dos empreendimentos e do modelo de negócios da Ownerinc:

Praticidade e economia

Investir em uma propriedade compartilhada, significa investir de forma inteligente, onde cada proprietário é dono de um imóvel escriturado, assegurando o patrimônio para sua família. Cada propriedade garante a partir de duas semanas anuais, em um sistema de calendário rotativo. O proprietário tem uma casa em Gramado com todo o conforto de um imóvel de alto padrão, praticidade dos melhores serviços de hotelaria, pagando apenas pelo tempo que for utilizar.

— Exemplificando, quem tem um imóvel no litoral e usa esse local por três meses no ano, segue pagando o condomínio pelos 12 meses. Além disso, precisa se preocupar com piscineiro, jardineiro e manutenções. Adquirir uma propriedade apenas por algumas semanas reduz os gastos e as preocupações com serviços e comodidades — afirma o CEO da empresa, Jeferson Braga.

Outra opção é aproveitar o programa de intercâmbio oferecido aos proprietários, que podem “trocar” o período de uso dos imóveis por estadias em propriedades do mesmo nível em outros países.

Destino privilegiado

A Ownerinc não escolheu por acaso desenvolver seus projetos em Gramado. Com cenários naturais exuberantes, gastronomia marcante, atrações culturais e ampla infraestrutura, a cidade tem potencial enorme para garantir o sucesso de imóveis residenciais compartilhados.

Braga conta que, apesar de o destino ser famoso pelo calendário de eventos movimentado e pela proximidade com outros pontos icônicos da Serra Gaúcha (como Canela e Bento Gonçalves), a estimativa é de que os imóveis locais são usados somente 30% do ano, mesmo com o advento do Airbnb e de outras plataformas de short stay. Portanto, o modelo de propriedade compartilhada desponta como uma forma mais inteligente para quem quer desfrutar da região pagando somente pelo tempo de utilização.

Modelo sustentável

O compartilhamento de imóveis também é uma forma de incentivar um futuro mais sustentável, pois otimiza espaços e minimiza a necessidade de novas construções. Essa possibilidade de otimizar o uso de um mesmo espaço para atender várias famílias representa um impacto enorme na cadeia da construção. Isso porque, ao diminuir a necessidade de construir novos imóveis, é possível reduzir os impactos do desmatamento, da remoção de solo, da geração de resíduos e até da poluição sonora.

— O primeiro empreendimento que estamos entregando tem 64 imóveis, que equivalem a 1.664 frações. Temos aproximadamente 1.400 clientes, sendo que alguns compraram duas frações. Estimamos que, no mínimo, um terço desses consumidores adquiriria um imóvel inteiro em Gramado se não houvesse a modalidade compartilhada — explica o executivo.

Mobilidade social

Para Braga, outro diferencial importante do modelo de negócios da Ownerinc é a promoção da mobilidade social. Comprar frações pode ser uma boa oportunidade para facilitar o acesso do público a um imóvel de alto padrão em Gramado.

Quem deseja adquirir um local para viver momentos de lazer em família não precisa, necessariamente, passar anos economizando para conseguir realizar a compra. Basta optar por uma propriedade compartilhada para otimizar os gastos e alcançar o objetivo em menos tempo.

Operações sólidas

A confiabilidade, expertise e estrutura organizacional da Ownerinc é outro trunfo importante. A empresa é auditada, tem estrutura de capital sólida e é vista no mercado como uma companhia inovadora. Por meio da experiência de seus sócios e parceiros, a companhia fomenta as culturas da construção civil, da gestão financeira e da hospitalidade.

— São esses pilares que dão conforto ao cliente, aos fornecedores e a todos os stakeholders que nos cercam. Com isso, de fato, conseguimos realizar entregas de alto nível e fazer uma disrupção no modelo de propriedades compartilhadas — finaliza o CEO da companhia.