Como a Geração 8 da Marcopolo traduz o futuro da mobilidade 

Geração 8 oferece mais conforto e segurança a passageiros e motoristas. Marcopolo / Divulgação

O setor de transporte rodoviário brasileiro passa por um processo de renovação. De acordo com pesquisa encomendada pelo Google à Offerwise e apresentada pela ClickBus, as buscas online por turismo cresceram 35% entre 2019 e 2024. No centro dessa tendência está o ônibus, apontado como o meio de transporte preferido por 74% da população — bem à frente do carro próprio (44%) e do avião (32%).

Impulsionadas por essa demanda crescente e pela necessidade de atualização tecnológica no pós-pandemia, empresas do setor têm investido na modernização das frotas, em busca de veículos mais seguros, confortáveis e eficientes. Nesse cenário, ganha destaque a Geração 8 de ônibus rodoviários da Marcopolo.

— Lançar a Geração 8 em 2021, no auge da pandemia, foi um marco estratégico. Enquanto muitos freavam investimentos, mantivemos firme o desenvolvimento do projeto. A nova geração de ônibus não apenas sobreviveu à crise como ajudou a impulsionar a retomada das viagens, tornando-se símbolo de inovação e superação. Hoje, com mais de 5 mil unidades vendidas, é um sucesso e referência no setor — afirma o diretor de Operações Comerciais do Mercado Interno e Marketing da Marcopolo, Ricardo Portolan.

Na prática, os modelos da Geração 8 oferecem aos passageiros mais conforto e comodidade por meio de poltronas leito e semileito com estrutura ergonômica, mais espaço para as pernas, reclinação ajustável e sistema de áudio e vídeo para entretenimento a bordo. Para os motoristas, a linha oferece cabines com campo de visão ampliado e tecnologias embarcadas, a exemplo de câmeras no lugar de espelhos retrovisores e dispositivos de monitoramento de fadiga, que entregam mais segurança na condução.

— Atualmente, os modelos são produzidos nas unidades da Marcopolo no Brasil, na China, na Colômbia e no México. Isso demonstra o sucesso da nossa família de rodoviários e consolida a Geração 8 como um produto global — salienta o executivo.

Na América do Sul, além do Brasil, países como Peru, Chile e Uruguai se destacam com volumes expressivos. A presença internacional também se estende à África, com entregas para África do Sul, Burquina Faso e Costa do Marfim, e à Ásia, com destaque para Emirados Árabes Unidos e Catar. A recente chegada da linha à Austrália marca o início da atuação na Oceania e reforça sua presença global.

Nesta entrevista, Portolan comenta a respeito dos avanços da Geração 8, dos desafios do projeto e da visão da Marcopolo sobre o futuro da mobilidade.

Como a Marcopolo enxerga a evolução do transporte rodoviário em um cenário cada vez mais digital e conectado?

A Marcopolo acredita que o futuro do transporte rodoviário está diretamente ligado à inovação, à tecnologia e à conectividade. Esses elementos não são apenas tendências, mas pilares estratégicos que orientam o desenvolvimento de soluções mais inteligentes, sustentáveis e centradas na experiência do passageiro.

Temos investido fortemente em tecnologias limpas, como veículos elétricos, híbridos, movidos a gás natural e biometano, além de inteligência artificial e automação fabril. A conectividade embarcada permite monitoramento remoto, manutenção preditiva e personalização da jornada do passageiro, tornando o transporte coletivo mais eficiente, seguro e confortável.

LEIA TAMBÉM Gigante gaúcha Marcopolo retoma operações comerciais na Europa

A Geração 8 trouxe avanços em segurança, conectividade e conforto. Quais foram os maiores desafios durante o desenvolvimento da linha?

O desenvolvimento da Geração 8 foi um dos projetos mais ambiciosos da história da Marcopolo. Foram mais de 2.600 horas de testes e 44 mil quilômetros percorridos por cerca de 100 engenheiros em viagens reais, com o objetivo de entender profundamente as necessidades dos passageiros e operadores.

Entre os principais desafios, destacam-se a criação de um novo padrão de segurança passiva, capaz de atender à rigorosa norma internacional R66.02, mesmo nos modelos em que não há exigência legal, e a integração entre design automotivo, funcionalidade e ergonomia. Também buscamos soluções que equilibrassem inovação, sustentabilidade e viabilidade comercial, garantindo que os avanços fossem acessíveis e escaláveis para diversos mercados.

Na prática, quais são os principais diferenciais tecnológicos da Geração 8?

A Geração 8 representa um salto tecnológico com mais de 140 novos atributos e 60 patentes registradas. Entre os destaques, estão os faróis full LED, com eficiência luminosa 3,5 vezes maior, e o sistema ERV, que substitui os espelhos por câmeras de alta definição.

A aerodinâmica foi aprimorada, com redução de 11% no coeficiente de arrasto. Trata-se de um parâmetro que mede a resistência do veículo ao ar durante o movimento, impactando diretamente na eficiência energética, na economia de combustível e na estabilidade em altas velocidades, o que também contribui para a segurança. As poltronas, por sua vez, foram redesenhadas com foco em conforto, ergonomia e funcionalidade.

Em termos de conectividade, os ônibus contam com módulos eletrônicos estrategicamente posicionados, permitindo diagnósticos rápidos e manutenção preditiva. Além disso, oferecem infraestrutura para Wi-Fi, portas USB individuais, sistema de entretenimento a bordo e telemetria em tempo real, elevando a experiência do passageiro a um novo patamar.

Como a sustentabilidade está integrada ao desenvolvimento da Geração 8?

A sustentabilidade é um dos pilares que norteiam o desenvolvimento de produtos na Marcopolo e isso está fortemente presente na Geração 8. Os modelos incorporam componentes com maior índice de reciclabilidade e soluções que reduzem o impacto ambiental ao longo de todo o ciclo de vida dos veículos. Além disso, a linha apresenta ganhos relevantes em eficiência operacional, com menor consumo de combustível, o que contribui para a redução de emissões de carbono.

A sustentabilidade, portanto, está tanto nos processos fabris, materiais e componentes quanto no desempenho e na operação, reforçando o compromisso da empresa com uma mobilidade mais limpa e responsável.

Quais são os principais investimentos que a Marcopolo planeja para os próximos anos?