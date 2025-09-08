Arquitetura sustentável combina inovação, mobilidade e eficiência no Litoral

Graças a sistemas inteligentes para captação de chuva e controle de iluminação, complexo também deve economizar água e energia. Grupo Pessi / Divulgação

Evoluindo no âmbito da construção sustentável, o Brasil ocupa hoje uma posição de destaque no ranking global de edifícios verdes – e um complexo em construção no litoral gaúcho é exemplo disso. Trata-se do Markho Life Complex, que engloba torre corporativa, moradia inteligente, edifício-garagem e até um hospital de alta complexidade em Capão da Canoa.

Dados do Green Building Council informam que há aproximadamente 3,5 mil empreendimentos com selo sustentável no país, considerando certificações concluídas e em andamento. Segundo o órgão, esses projetos podem reduzir em até 25% o consumo de água, de 40% a 60% o uso de energia elétrica e em mais de 80% a geração de resíduos sólidos.

— Ao unir sustentabilidade e tecnologia de ponta, o Markho Life Complex sinaliza um novo momento para o Litoral Norte. Mais do que erguer torres modernas, coloca Capão da Canoa no mapa de empreendimentos inteligentes e ambientalmente responsáveis. É um novo conceito de viver, trabalhar e se conectar à cidade — afirma Alfredo Pessi, CEO do Grupo Pessi, responsável pelo complexo.

Em entrevista, a engenheira civil Lizandra Hordoff explica como diferentes soluções foram combinadas no projeto para oferecer conforto, sustentabilidade e segurança:

Como o Markho Life Complex incorpora soluções sustentáveis, como fachadas verdes em prédios, e de que forma isso influencia a qualidade de vida dos usuários?

Neste projeto, temos vários diferenciais que focam na sustentabilidade e no desenvolvimento da arquitetura. Por exemplo, com a fachada verde natural do edifício-garagem trazemos a preocupação com a melhoria da qualidade do ar, redução da troca de calor e até a estética. Teremos ainda um sistema de captação da água da chuva, que pode servir para irrigação, contribuindo para a redução do consumo de água e energia no complexo.

Quais tecnologias de inteligência artificial e automação estão previstas para otimizar o consumo de energia, a segurança e a gestão dos espaços no complexo?

Teremos um sistema de automação totalmente integrado para maior eficiência energética, com sensores que captam a incidência solar e, a partir disso, controlam a iluminação das fachadas e áreas de passeio, possibilitando o desligamento automático. Isso reduz muito o uso de energia.

No Shopping Mall, o controle estatístico do fluxo de pessoas será realizado por câmeras com reconhecimento facial — uma dinâmica para controlar os acessos e, no futuro, oferecer indicadores de público em relação à utilização de cada loja, demandas da torre business e uso do estacionamento rotativo. Ou seja, é uma forma de estudar públicos específicos, sobretudo de cada temporada (inverno e verão). Mesmo com as áreas de recepção em cada torre, a tecnologia será um reforço na segurança, principalmente em função da integração entre os prédios.

Como o projeto incentiva a mobilidade elétrica em condomínios e quais impactos ela traz para a comunidade?

O Markho Life Complex foi totalmente projetado para a facilidade, comodidade e praticidade dos usuários, equilibrando tecnologia e sustentabilidade. No âmbito da mobilidade, teremos a possibilidade de locação de patinetes elétricos e bicicletas, além de cem vagas de estacionamento com carregamento elétrico — já com projeção de aumento. Com isso, as pessoas podem deixar seu veículo elétrico carregando enquanto fazem suas compras, vão ao salão de beleza ou à academia, por exemplo. Além disso, o incentivo ao uso de bicicletas e patinetes contribui para a diminuição do dióxido de carbono (CO2) no ar da cidade.

De que forma a integração de tecnologias e espaços no complexo reduz custos e melhora a experiência de quem o utiliza?

Isso se dá principalmente pela redução do consumo de energia. Teremos placas fotovoltaicas nas áreas de uso comum e bombas de calor para o aquecimento das piscinas das torres residenciais e Health Care by Housi. Tanto os sistemas fotovoltaicos quanto a reutilização da água da chuva representam fontes renováveis de energia, diminuindo também os custos do condomínio. Outra grande vantagem é a possibilidade dos usuários resolverem todas as suas demandas em um só lugar, sem a necessidade de sair do complexo.

Quais práticas do Markho Life Complex podem servir de modelo de inovação e sustentabilidade para futuros empreendimentos no Brasil?

Acho que o principal foco do desenvolvimento é a integração e a tecnologia. Todo o complexo se complementa, de modo a favorecer tanto o proprietário quanto o usuário externo, pois o Markho Life Complex foi pensado para a comunidade. O hospital era uma grande necessidade para o desenvolvimento da saúde, a torre business também está voltada para o ramo de clínicas, para atender a essa demanda que a região tem. Desse modo, o projeto prioriza a qualidade de vida, integrando o que há de melhor em automação e inteligência artificial para favorecer a sustentabilidade.

No próprio desenvolvimento da obra, usamos um planejamento com sistema de segurança e destinação correta dos resíduos. A construção civil gera um volume significativo de materiais e não estamos apenas fazendo o controle, mas dando a destinação adequada, com doação de madeiras, enviando plástico e papéis para locais que reutilizam esses materiais. Ou seja, o próprio canteiro de obras está sendo pensado para a sustentabilidade — não é uma preocupação somente para a entrega.