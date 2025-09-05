Aniversário Guanabara 2025 celebra histórias de clientes do supermercado

Lojas do Guanabara recebem a ação de aniversário que valoriza memórias e experiências com a marca. Supermercado Guanabara / Divulgação

Com sua primeira loja inaugurada em 1965 na cidade de Rio Grande, o Supermercado Guanabara celebra 60 anos em 2025. No entanto, essa história começou bem antes, entrelaçada à trajetória de seu fundador, Luiz Pereira de Carvalho. Ainda criança, ele chegou ao Brasil para reencontrar o pai, que havia deixado Portugal em 1925 em busca de novas oportunidades para a família.

Após trabalhar alguns anos no campo, ajudando a família na lavoura, o jovem decidiu ingressar no comércio da cidade, onde atuou como atendente no Restaurante Guanabara, em Rio Grande. Com o tempo, conseguiu comprar o ponto e transformá-lo em um atacado para abastecer a comunidade local. A partir disso, a rede de Supermercados Guanabara passou a integrar muitas outras histórias — que poderão ser conhecidas e compartilhadas neste aniversário.

— O Guanabara sempre foi uma empresa próxima da comunidade e atuante em Rio Grande, Pelotas e São Lourenço, onde está presente. Nos corredores, é comum escutarmos relatos divertidos ou emocionantes, que de algum modo se conectam à marca. Por isso, pensamos em dar aos clientes a oportunidade de contar suas próprias experiências para valorizar ainda mais esse vínculo — destaca Luciano Canteiro, gerente de marketing do Guanabara.

Em entrevista, Canteiro conta como a rede celebrará essas seis décadas de história ao lado da comunidade.

Como é possível participar da campanha de aniversário do Supermercado Guanabara?

Iniciada em 28 de agosto, a campanha segue até 24 de setembro, e é muito fácil participar: os clientes que efetuarem uma compra acima de R$ 60,00 (valor escolhido em alusão aos 60 anos) têm direito a um cupom, que pode ser trocado por um formulário. Assim, aqueles que queiram contar sua história com o supermercado podem preenchê-lo manualmente, depositando nas urnas das lojas. Posteriormente, serão escolhidos cinco vencedores. Também está liberado, para aqueles que quiserem, adicionar alguma imagem ao texto.

Como será o processo de seleção das histórias premiadas?

No período de 25 a 29 de setembro, uma comissão julgadora formada por profissionais da área de marketing e de nossa agência de publicidade fará a seleção das cinco histórias. Para isso, serão avaliadas a originalidade da história e suas conexões emotivas, divertidas ou curiosas com a marca Guanabara.

Quais tipos de experiências ou memórias com a marca vocês esperam receber dos clientes?

Esperamos receber uma diversidade de histórias inéditas, algumas talvez que sequer imaginávamos que tivessem acontecido. E, claro, também lembranças emotivas ou engraçadas, que comprovam esse carinho recíproco pela marca.

De que forma os ganhadores terão suas histórias celebradas e divulgadas na campanha?

A divulgação dos ganhadores e suas histórias será realizada nas redes sociais do Grupo Guanabara. Cada vencedor receberá o prêmio na loja de sua preferência, pois valorizamos a proximidade e conexão com a comunidade. Essa recompensa será um ano de supermercado, que abrange um vale-compra mensal de R$ 1 mil. Ao todo, com os cinco clientes contemplados, formaremos uma premiação total de R$ 60 mil.

Ao focar em histórias dos clientes, o que a promoção busca comunicar ao público?