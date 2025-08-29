Tchê Aliança 2025 celebra tradição gaúcha em setembro 

Piquete começa às 19h, na sede da Aliança, no bairro Rio Branco. Aliança Administradora de Condomínios / Divulgação

A Semana Farroupilha é o maior evento de cultura tradicionalista no Rio Grande do Sul. A celebração resgata as tradições, os costumes e o orgulho gaúcho com desfiles, exposições e os famosos piquetes. Este ano, a 7ª edição do Piquete Tchê Aliança — o maior do setor condominial de Porto Alegre — começa em 28 de agosto e se estende durante todo o mês de setembro.

Em entrevista, o sócio-fundador da Aliança Condomínios, Jaime Machado, conta mais sobre o Tchê Aliança 2025.

Como surgiu o piquete da Aliança?

O Tchê Aliança é uma forma de celebrar a cultura gaúcha e fortalecer os laços entre os profissionais da administração condominial, reunindo clientes, parceiros, síndicos, colaboradores, vizinhos e amigos. É um momento simbólico que reforça os valores da coletividade, da tradição gaúcha e da hospitalidade, pilares que também norteiam o nosso trabalho na gestão de condomínios.

De quais maneiras o piquete ajuda a fomentar conexões e o mercado de administração condominial gaúcho?

‌O piquete é um espaço estratégico para o networking qualificado e o fortalecimento das relações entre os diversos atores do setor condominial. Ao reunir síndicos, administradores, fornecedores, prestadores de serviços e formadores de opinião em um ambiente descontraído e acolhedor, criamos oportunidades reais de trocas de experiências, parcerias e novas ideias. Além disso, o evento contribui para valorizar o profissionalismo e a inovação na administração condominial, mostrando que tradição e modernidade podem e devem caminhar juntas.

Quais são as principais atividades do Tchê Aliança 2025?