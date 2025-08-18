Quer tomar riscos calculados? Conheça seu perfil de investidor e invista com mais confiança

Avaliar e revisar o perfil de investidor ajuda a calibrar riscos e definir estratégias alinhadas aos objetivos financeiros. Grady R/peopleimages.com | Adobe Stock

Você já deixou de investir por medo dos riscos? Esse é um receio bastante comum entre os brasileiros, segundo Ariane Brito, assessora de investimentos da Warren. Em um cenário de incertezas econômicas, a possibilidade de perder dinheiro ainda é um dos principais fatores que afasta muitas pessoas do mundo dos investimentos. Entretanto, identificar o perfil de investidor e contar com o apoio de especialistas pode tornar essa jornada mais clara e segura.

Conforme o levantamento da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA), em 2024, os investimentos das pessoas físicas somaram R$ 7,22 trilhões até o fim de setembro, o que representa um aumento de 11,5% em relação ao volume investido até o término de 2023.

Ainda assim, muitas pessoas evitam dar o primeiro passo nessa jornada financeira por não saber por onde começar.Para a especialista, assumir riscos também pode ser uma escolha consciente desde que haja planejamento, acompanhamento profissional e clareza nas informações.

— Com planejamento e orientação, o risco deixa de ser um medo e passa a ser uma escolha consciente. É como viajar de avião: você sabe que há turbulência, mas confia no plano de voo. No mundo dos investimentos, é a mesma lógica, informação e clareza trazem segurança, mesmo quando o caminho oscila um pouco — revela.

Medo de perder dinheiro

Segundo Ariane, a forma que cada pessoa lida com riscos financeiros nem sempre reflete sua capacidade real de absorver perdas, o que pode levar a decisões mais emocionais do que racionais. Na psicologia econômica, esse comportamento é conhecido como Viés da Aversão à Perda : a dor de perder costuma ser mais intensa que a satisfação de ganhar,o que leva muitos investidores a manter ativos em queda por medo de vender abaixo do preço de compra.

— Muita gente ainda associa risco a algo fora de controle, como se investir fosse apostar, mas, com planejamento, o risco deixa de ser um temor e passa a ser uma escolha estratégica. Por isso, é tão importante revisitar o perfil do investidor de forma recorrente e entender que ele não é algo fixo — explica.

Revisitar o perfil de investidor

Segundo a profissional, muitos investidores ainda acreditam que o perfil de investidor é um dado fixo, quando, na verdade, ele deve ser reavaliado periodicamente. Este comportamento também é destacado no estudo do CFA Institute, ao reforçar que a tolerância ao risco não deve ser tratada como algo definitivo, mas como parte de um diálogo contínuo entre o investidor e o orientador financeiro.

— Essa necessidade se dá pelos inúmeros acontecidos ao longo da vida. Desde mudanças de emprego, nascimento de filhos, novas metas financeiras até as transformações no cenário econômico — contextualiza.

Sendo assim, Ariane revela que esse processo é incentivado de forma recorrente na Warren, já que a própria plataforma sinaliza o momento ideal para reavaliar o perfil, e o procedimento pode ser feito diretamente pelo aplicativo combinado com o acompanhamento humano.

— Sempre incentivo essa conversa nas prestações de contas, principalmente, quando há mudanças importantes na vida do investidor. Isso ajuda a manter a estratégia alinhada e a investir com mais segurança e clareza — complementa a assessora.

Investir com clareza

Mais do que classificar o investidor como conservador, moderado ou arrojado, a Warren trabalha com um modelo de investimentos por objetivos , que constrói carteiras personalizadas para cada meta, respeitando os prazos e a importância de cada plano.

— Quando a pessoa entende o propósito por trás do investimento, a estratégia ganha consistência. E, com o tempo, ela aprende a ajustar as velas quando o vento muda — contextualiza, Ariane.

Riscos calculados e apoio contínuo

Assumir riscos faz parte da construção de patrimônio, mas isso não precisa ser sinônimo de instabilidade. A Warren oferece carteiras administradas e gestão ativa, com uma equipe especializada que acompanha o mercado em tempo real e realiza os ajustes necessários. Além disso, o investidor tem acesso a informações claras sobre onde está aplicando e como seus objetivos estão evoluindo.