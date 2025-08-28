Os 150 anos da imigração italiana e o resgate da língua no Brasil  

Ana Luiza Leite Bado em viagem à Itália, vivenciando a cultura que inspira suas aulas e conecta alunos às raízes familiares. Nicolli Turqueti / Italiano Descomplicado / Divulgação

O Rio Grande do Sul está celebrando 150 anos da imigração italiana. Em 1875, as primeiras famílias italianas chegaram à Serra Gaúcha e logo se espalharam pelo Estado. Entre 1875 e 1914, cerca de 84 mil italianos escolheram o RS como lar, fazendo parte de um movimento que trouxe 1,4 milhão de italianos para o Brasil. Hoje, segundo a Embaixada da Itália, o país tem 30 milhões de ítalo-descendentes, quase 15% da população brasileira, com presença forte no Rio Grande do Sul (2,1 milhões) e em Santa Catarina (2,7 milhões).

Mais do que um marco histórico, essa comemoração mostra como a cultura italiana segue viva, da gastronomia às festas típicas, passando pela língua. É nesse clima que surge a Italiano Descomplicado, escola criada por Ana Luiza Leite Bado, que propõe um jeito de aprender o idioma por meio de vivências em vez de apenas memorização. A metodologia coloca a cultura no centro do aprendizado e adapta o caminho de cada aluno — do infantil (a partir de 4 anos) ao preparatório B1 Cittadinanza — incluindo desde cursos intensivos para viagem até roteiros personalizados na Itália.

— Ensinamos não apenas o que está nos livros. Já tivemos aula que começou com a história da pasta e terminou com o preparo do gnocchi na cozinha, justamente pela memória das tardes com a nona na cozinha — conta Ana.

Na entrevista a seguir, ela explica por que aprender italiano também significa reviver origens e abrir portas para o futuro.

Quais os maiores benefícios que a cidadania italiana oferece aos brasileiros?

A cidadania italiana abre muitas portas. O passaporte italiano é um dos mais poderosos do mundo e garante liberdade geográfica. Com ele, é possível viver, estudar e trabalhar em toda a União Europeia, além de entrar em diversos países sem necessidade de visto. Na minha opinião, isso significa acesso a bons empregos, financiamento de imóveis, universidades e bolsas de estudo, contribuindo diretamente para a qualidade de vida.

Também há acordos entre Brasil e Itália que permitem dar continuidade à carreira e levar o tempo de contribuição para a aposentadoria em euro. Já para quem está começando a vida agora, trabalhos temporários podem ser ótimas opções para praticar o idioma e experimentar novos campos de atuação. Nesta época, aliás, a Itália está no auge do verão, e os hotéis de praia oferecem vagas com hospedagem incluída, dando preferência a quem tem passaporte italiano.

Como funciona o processo para obter a cidadania italiana por casamento e qual a importância do preparatório B1 Cittadinanza nesse caminho?

Desde 2018, quando entrou em vigor o Decreto Salvini, é obrigatório apresentar conhecimento de italiano nível B1 (intermediário) para obter a naturalização (termo técnico) ou a chamada “cidadania por casamento”. Porém, o processo vai além de fazer um curso e emitir um certificado. É preciso realizar uma prova oficial do governo italiano, que acontece no mesmo dia no mundo inteiro. O exame envolve interpretação, leitura, conversação e prova auditiva. Ele é gravado e enviado à Itália, onde é feita a correção, e o resultado sai em até quatro meses. Por isso, não preparamos o aluno apenas para o conteúdo, mas para entender todo o processo, inclusive realizando simulados.

De que forma essa metodologia se adapta a diferentes objetivos e perfis de alunos?

Após um período de estudos na Itália, quando me aprofundei no ensino da gramática na Università per Stranieri di Perugia, percebi que cada aluno tem um objetivo diferente, mas que todos se conectam pela cultura. Portanto, quis trazer este diferencial de entender o que o aluno busca com o aprendizado da língua e entregar isso de acordo com cada contexto.

Por exemplo: temos um aluno de 80 anos que está aproveitando a aposentadoria para aprender. Ele lê tudo o que sugerimos e pede mais. Mas também temos uma aluna que é mãe de uma bebê de quatro meses — então, como vou cobrar a mesma disponibilidade e o mesmo conteúdo dela? O ensinar não é igual para todos, e personalizar o aprendizado não só é possível, como necessário. O aluno precisa ter suas necessidades e atenções acolhidas para que se sinta mais estimulado a aprender.

Como é a estrutura da Italiano Descomplicado para oferecer experiências personalizadas?

Hoje somos seis professores formados em Letras com habilitação em italiano, incluindo uma professora exclusiva para crianças, mais uma secretária e o David — nossa IA personalizada que apoia os alunos no WhatsApp, tanto para treinar conversação quanto para dar dicas e recomendações durante uma viagem.

Desde 2018, já passaram por nós cerca de 520 alunos. Embora possa parecer, isso não é pouco, pois oferecemos aulas ao vivo, individuais e com hora marcada, porque acreditamos no contato “olho no olho”. Nosso papel é ser esse elo com a cultura italiana, para que o aluno não apenas aprenda, mas cumpra objetivos de vida, como resgatar suas origens, viajar, se aprofundar no idioma ou viver experiências reais, como entender naturalmente uma conversa em um bar na Itália.

Como essa abordagem de conectar a língua à cultura, resgatando raízes familiares, ajuda o aluno a usar o idioma no dia a dia?

A língua é a representação de uma cultura, e os italianos são muito tradicionais. Então, ao falar e entender os hábitos locais, é possível se inserir de modo muito mais fácil na cultura. Durante uma viagem, um de nossos alunos contou que, pelo jeito como ele pediu um café, notou que acabou pagando mais barato em relação ao preço pago pelo turista americano. Quando mostramos que estamos interessados em realmente vivenciar a cultura, conseguimos fugir do turismo massivo da Itália e ter mais segurança para conhecer cidades menores e maravilhosas onde praticamente ninguém fala em inglês.

Durante as aulas, muitas vezes os alunos conseguem fazer conexões com algo que aprenderam com os nonni — que se identificavam como “vênetos”, e não como italianos, já que, na época da imigração, a unificação da Itália ainda não estava consolidada e a região do Vêneto preservava seus próprios costumes, tradições e até dialeto. Dessa forma, os estudantes percebem a origem de palavras e hábitos das suas famílias e acabam entendendo melhor a própria história.

Qual o primeiro passo para estudar com a Italiano Descomplicado?

A primeira coisa é entender o que você pretende e qual o seu objetivo ao estudar italiano. Assim, você já tem tudo de que precisa. Além das aulas, oferecemos um intensivo para viagem com um novo serviço de roteiro personalizado, focado no interesse da pessoa — seja trabalhar, se divertir ou resgatar suas raízes.

Para isso, temos professores licenciados em italiano que também são técnicos — um técnico em hotelaria e uma técnica em turismo em Treviso. Temos uma equipe que conhece bem a Itália e que vai todos os anos para se atualizar sobre preços e outros aspectos das cidades. Assim, conseguimos indicar os momentos ideais para viajar e as épocas com o melhor custo-benefício, por exemplo.