Novo empreendimento em Pelotas prioriza lazer e espaços arborizados 

Com 26 hectares, área total conta com praças, quadra de beach, ciclovia, playgrounds, academia ao ar livre, entre outros atrativos. Fuhro Souto / Divulgação

Um lugar conectado à natureza e às pessoas, onde o humano inspira o urbanismo: essa é a proposta do Parque Brise , localizado em uma região estratégica e próxima de outros bairros de Pelotas (Avenida Ildefonso Simões Lopes, 2120). O bairro planejado, é um empreendimento da Fuhro Souto, projetado com o intuito de colocar pessoas em primeiro lugar.

O Parque Brise é um bairro planejado que reúne áreas residenciais e espaços de convivência. Segundo o sócio-proprietário Rodrigo Fuhro Souto, a proposta é criar pontos de lazer que funcionem como centralidade para a comunidade. Ao todo, são 32 mil metros quadrados de áreas verdes, integradas a espaços destinados a atividades esportivas e de bem-estar.

O espaço integrado ainda oferece praças, quadra de beach sports, ciclovia, playgrounds, academia ao ar livre e um projeto paisagístico que traz uma extensa arborização com espécies nativas e frutíferas. Com valores a partir de R$ 66.900,00 e parcelas a partir de R$ 569,00, os interessados podem realizar o financiamento direto com a construtora em até 180 vezes. Nesse primeiro momento, o Parque Brise está com lotes residenciais e comerciais à venda.

Em entrevista, o sócio proprietário Rodrigo Fuhro Souto detalha a proposta de um empreendimento voltado para a convivência e o bem-estar, abordando como a natureza será integrada ao cotidiano dos futuros moradores. Ele também comenta sobre o evento de lançamento, marcado para 16 de agosto, ocasião em que o público poderá conhecer o projeto e esclarecer dúvidas sobre o bairro planejado.

Como o Parque Brise oferece não apenas lotes, mas também um estilo de vida que atende às necessidades de segurança, lazer e bem-estar para futuros moradores?

Rodrigo - Nós construímos um bairro integrado, e quando a gente fala nesse estilo, de alguma forma a gente sinaliza a conexão de todos os tipos de moradia. Vamos ter condomínios fechados (de apartamentos e casas), mas também teremos lotes residenciais e mistos, para que as pessoas façam o seu lar ou seu comércio do seu jeito. Foi a partir daí que surgiu o nosso conceito de bairro integrado. A gente faz questão de integrar, de alguma forma, todo o estilo de moradia existente hoje.

Como o Parque Brise traduz o conceito de "o humanismo inspira o urbanismo" na prática para os futuros moradores?

Rodrigo – O "Humanismo inspira urbanismo" porque a gente fez questão de colocar as pessoas em primeiro lugar. E quando eu digo isso, é porque na hora da concepção do projeto nós tínhamos a opção de transformar nosso bairro em um projeto com mais de duas mil unidades residenciais. Por priorizarmos as pessoas, optamos por reduzir pela metade a ocupação do bairro, de forma a proporcionar que os moradores tenham tranquilidade para aproveitar as várias opções de lazer, áreas verdes e espaços que nosso bairro proporcionará. Queremos que eles aproveitem de verdade o nosso Parque Brise.

Destinamos ainda 32 mil metros quadrados de áreas verdes, praças e elementos de lazer dentro do bairro. Espaço que poderia ser facilmente transformado em condomínios. Daí surgiu o nosso conceito.

De que forma o projeto se integra à natureza para criar um circuito de recreação e bem-estar que possa ser utilizado no dia a dia?

Rodrigo - Nosso projeto se integra em todos os detalhes, dos mais usuais aos mais elaborados, qualquer pessoa que observar nossa implantação ou até mesmo a maquete que está na nossa loja, pode ver com clareza a forma como todos nossos elementos foram pensados. Por exemplo, as áreas de caminhada, a ciclovia e a matriz viária criam caminhos que integram do início ao fim do bairro uma série de atrativos. Uma vez que as pessoas percorrem estes caminhos, elas ao mesmo tempo podem ter contato com as áreas verdes, playgrounds, quadras e tudo que o bairro proporciona.

Então, o deslocamento do dia a dia ou até mesmo uma caminhada matinal, se tornam momentos de contemplação e integração com tudo que o projeto se compromete a oferecer.

Por que a empresa decidiu investir em um projeto menos verticalizado como Parque Brise?

Rodrigo - Nós somos muito identificados com Pelotas, em razão dos quase quarenta anos de mercado que vivemos aqui. Assim, entendemos que valeria a pena fazer algo diferente, algo melhor, identificado com a nossa cultura local. Sabe aquelas pessoas que tinham o hábito de sentar nas calçadas para tomar chimarrão ao final da tarde? Nosso projeto busca resgatar este tipo de coisa. Sabe aquele hábito de colher as frutas no quintal da casa de vó? É isso que queremos que os filhos dos futuros moradores vivam no seu dia a dia.

Um projeto menos verticalizado, com uma grande área verde e olhar para estes detalhes nos permite entregar algo para Pelotas como um todo, não mais só um empreendimento imobiliário.

Nesse sábado, dia 16 de agosto, a Fuhro Souto irá realizar um evento de lançamento para ajudar os interessados a fazer a melhor escolha de lote. Qual a expectativa para esse evento?