Marcopolo aposta em inovação para o futuro da mobilidade no Brasil 

NOMADE e outros modelos marcam a aposta da Marcopolo em inovação e sustentabilidade. Marcopolo / Divulgação

Todos os dias, milhões de brasileiros se deslocam por meio do transporte público urbano. Nesse contexto, os ônibus são responsáveis por 85,7% das viagens diárias no país, segundo a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU). Tamanho protagonismo os coloca no centro dos debates sobre transporte coletivo sustentável, especialmente diante do desafio de reduzir emissões e melhorar a qualidade de vida urbana.

Ainda conforme a NTU, embora a frota tenha idade média pouco superior a seis anos, o momento é visto como uma oportunidade histórica de renovação, com foco em veículos menos poluentes, como os elétricos, híbridos e a hidrogênio. Esse cenário abre caminho para soluções inovadoras que combinem inclusão, eficiência e sustentabilidade — agenda que a Marcopolo tem assumido como prioridade no desenvolvimento de novas soluções.

À frente da estratégia de inovação e transformação digital da Marcopolo, o diretor João Paulo Ledur fala sobre como a companhia vem se posicionando como um agente ativo da transição energética. A empresa tem investido em soluções viáveis, escaláveis e alinhadas às metas globais de redução de emissões.

De que maneira a Marcopolo tem liderado temas como inovação e sustentabilidade no setor de transporte coletivo no Brasil?

A Marcopolo consolida sua liderança por meio de uma estratégia que articula inovação, sustentabilidade e impacto social. Nossa atuação é guiada por uma visão sistêmica da mobilidade, na qual produto, serviço, ecossistema e experiência do usuário se integram para gerar valor. Investimos em tecnologias limpas e escaláveis, como veículos elétricos, híbridos, a hidrogênio e biometano, além de infraestrutura de suporte como sistemas de recarga, gestão de baterias e modelos de financiamento.

Essa abordagem nos permite contribuir para a transição energética do transporte coletivo, respeitando os diferentes estágios de maturidade das cidades brasileiras. Além disso, nossa cultura organizacional é orientada à inovação. Programas como GO³ Open e GO³ Intra criam um ambiente fértil para ideias disruptivas, conectando colaboradores, startups, universidades e institutos de pesquisa.

Como esses programas promovem o intraempreendedorismo e a conexão com ecossistemas externos?

Os programas GO³ Open e GO³ Intra são instrumentos de transformação cultural e estratégica. O GO³ Intra transforma colaboradores em empreendedores, oferecendo trilhas de aceleração, mentorias e validações reais. Já o GO³ Open conecta startups a desafios operacionais da companhia, promovendo inovação aberta com impacto direto no negócio. Ambos são sustentados pelo Marcopolo Venture Partners (MVP), que articula parcerias com universidades, institutos de pesquisa e hubs de inovação.

Essa estrutura nos permite explorar novas fronteiras tecnológicas, acelerar ideias e criar soluções que nascem dentro e fora da companhia, sempre com foco em mobilidade inteligente e sustentável. Mais do que programas, são mecanismos de transformação organizacional, que posicionam a Marcopolo como uma empresa que aprende, experimenta e evolui continuamente.

O desenvolvimento do motor home NOMADE é um desses projetos internos?

O NOMADE é um exemplo emblemático da nossa capacidade de transformar insights em soluções concretas. Ele nasceu de uma ideia interna, acelerada pelo programa GO³ Intra, e passou por uma jornada completa de validação técnica e mercadológica. O projeto foi impulsionado por uma leitura estratégica do mercado: o crescimento da demanda por mobilidade de experiência, autonomia e conforto em ambientes off-road.

O resultado é o primeiro motor home integral 4x4 automático de fábrica no Brasil, com alto grau de nacionalização e soluções embarcadas que refletem o padrão Marcopolo de engenharia, design e segurança. O NOMADE não é apenas um produto, é uma nova categoria de mobilidade, que une turismo, tecnologia e sustentabilidade. Esse projeto revela nossa capacidade de cocriar com o time interno, acelerar ideias com potencial de negócio e responder com agilidade às novas demandas da sociedade, sempre com foco em qualidade, inovação e propósito.

Quais são os principais diferenciais tecnológicos e sustentáveis dos veículos lançados recentemente pela Marcopolo?

Cada modelo representa um avanço estratégico na nossa jornada rumo à mobilidade limpa e inteligente. O Attivi Integral, desenvolvido integralmente pela Marcopolo, é um ônibus elétrico com alta capacidade de transporte, eficiência energética e nacionalização de componentes. Ele é parte de um ecossistema que inclui infraestrutura de recarga, gestão de baterias e suporte técnico, viabilizando operações sustentáveis em larga escala. Já o Attack 9 Híbrido, combina propulsão elétrica com motor a etanol, oferece autonomia de até 450 quilômetros e operação independente de infraestrutura e recarga. É ideal para cidades em transição energética, com foco em redução de emissões e flexibilidade operacional.

Voltado ao transporte ferroviário intercidades, o Prosper Híbrido (Marcopolo Rail) une motor diesel e elétrico por baterias. O modelo representa nossa entrada estratégica em novos modais, com foco em intermodalidade e eficiência energética.

Como a Marcopolo enxerga o futuro da mobilidade no Brasil e qual o papel da companhia na construção de soluções mais limpas para o transporte coletivo?

Enxergamos o futuro da mobilidade como multimodal, conectado, inclusivo e descarbonizado. A Marcopolo está posicionada para liderar essa transformação com uma abordagem sistêmica. Sabemos que a infraestrutura brasileira ainda é limitada para uma transição rápida até a eletrificação. Por isso, nossa estratégia inclui um composto de tecnologias: elétricos, híbridos a etanol, gás veicular, hidrogênio e diesel de baixa emissão. Essa pluralidade nos permite atender diferentes estágios de maturidade dos sistemas de transporte, sem perder de vista os compromissos climáticos e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS). Isso reforça nosso papel como agente ativo da transição energética, com soluções viáveis, escaláveis e alinhadas às metas globais de redução de emissões.