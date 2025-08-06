GBMix aposta no e-commerce para fortalecer consumo digital no interior do RS

Opção de retirada em loja facilita a rotina dos consumidores e garante mais agilidade no atendimento. GBMix / Divulgação

Há alguns anos o hábito de comprar pela internet se espalhou entre os consumidores brasileiros, chegando também ao setor de supermercados. Impulsionado pelo distanciamento social durante a pandemia de covid-19, o e-commerce de alimentos se consolidou como um canal de vendas relevante e, mesmo após a retomada das atividades presenciais, segue forte como um diferencial competitivo no setor.

Segundo dados divulgados pela plataforma iFood, somente em 2024, a categoria Mercado (que engloba supermercados, farmácias, pet shops e lojas de conveniência) registrou um aumento de 60% no volume de pedidos em comparação com o ano anterior.

Atenta ao comportamento de consumo cada vez mais digital, a Rede Guanabara tem ampliado sua presença online nas cidades de Rio Grande e Pelotas, no sul do Estado. O movimento busca acompanhar a crescente demanda dos gaúchos por conveniência e rapidez na entrega de produtos essenciais — que agora também podem ser adquiridos a partir das lojas GBMix.

Em entrevista, a supervisora de televendas, atacado e e-commerce da rede de supermercados Guanabara e GBMix, Andreia Baltazar, traz mais detalhes sobre a novidade.

Mora em Pelotas ou Rio Grande? Então faça suas compras online pelo site do GBMix .

O que motivou o GBMix Atacarejo a lançar o serviço de e-commerce?

Em resposta à pandemia, a Rede Guanabara buscou, de forma ágil, parceiros que pudessem suprir todas as necessidades dos clientes naquele período. Começamos com atendimentos online nas lojas Guanabara e hoje já estamos com esse formato também nas lojas GBMix. Isso atende a uma demanda dos próprios clientes, que pediam a opção digital nessas regiões.

Atualmente, temos o e-commerce em Rio Grande em duas lojas Guanabara — Shopping e Cassino — e no GBMix do Centro. Em Pelotas, as vendas online ocorrem através das lojas Guanabara Dom Pedro e GBMix Quartier.

Como funciona o processo de compra online?

É muito simples. Basta acessar smguanabaraonline.com.br e gbmixonline.com.br , fazer o cadastro e navegar pelas ofertas. Em ambos oferecemos opções de retirada em loja ou entrega no endereço que o cliente preferir. Também disponibilizamos um canal via WhatsApp para interagir com o consumidor. Desse modo, é possível tirar dúvidas durante as compras de modo próximo e direto. Além disso, estamos inseridos na plataforma iFood. Ou seja, são várias as formas de realizar as compras online.

Há uma equipe própria para o atendimento digital?

Cada loja tem seu time de e-commerce, que pode ser dimensionado conforme a demanda. Mas vamos muito além das equipes, realizando investimentos constantes em tecnologia. Afinal, em um mundo de compras online, as novidades surgem o tempo todo, e nós estamos sempre acompanhando esses movimentos para melhorar a experiência dos clientes, tanto em termos de sistemas quanto de equipamentos.

Nossas equipes de TI e comercial buscam o que há de mais moderno em feiras por todo o Brasil para termos rapidez e eficiência no atendimento. Afinal, nosso principal objetivo é unir pessoas e tecnologia para proporcionar a melhor experiência online em compras para nossos clientes.

Quais são os prazos de entrega e as expectativas para o novo serviço do GBMix?

As lojas online não param. É o cliente que define quando receber ou quando retirar. Aliás, o bom do online é isso: estar sempre à disposição. Buscamos o crescimento das vendas, então certamente teremos mais investimentos em novidades para nossos clientes — principalmente em relação a ferramentas de trabalho que proporcionem melhoria no atendimento.