Expoagas recebe soluções que facilitam a limpeza no varejo

Com sede em Santa Maria, a Sislimpa oferece treinamentos de higienização e suporte contínuo a clientes de todo o RS.

Dados do Anuário da Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Higiene, Limpeza e Saneantes de Uso Doméstico e de Uso Profissional (ABIPLA), publicado em 2024, revelam que a produção da indústria de produtos de limpeza brasileira cresceu 5,6% no ano passado.

Além da alta demanda, o setor tem inovado com o uso da tecnologia e contribuído para o desenvolvido da área de limpeza profissional. A Sislimpa, distribuidora de produtos de higiene e de equipamentos de limpeza com sede em Santa Maria, apresenta esses avanços na 42ª Convenção Gaúcha de Supermercados, a Expoagas 2025, de 19 a 21 de agosto, no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre.



O encontro incluirá negócios, networking, aprendizado e integração entre os elos da cadeia supermercadista de pequenas e médias empresas gaúchas. Entre elas, a Sislimpa, que há mais de 20 anos se dedica a atender supermercados com produtos de limpeza e máquinas de higiene profissional.

Na Expoagas, o diretor da Sislimpa, Fabiano Leoratto Pozobon, conta que o objetivo é mostrar produtos que agilizam o dia a dia e refletem na qualidade de trabalho dos colaboradores.



— Nosso objetivo é levar máquinas que possibilitam a limpeza do supermercado com os clientes circulando dentro das lojas, evitando que esse trabalho seja realizado por equipes na madrugada. Com as nossas soluções é só preparar as máquinas e limpar o mercado enquanto está aberto.

Em entrevista, Pozobon fala mais sobre a história da empresa e a participação na Expoagas 2025.

Como surgiu a Sislimpa e de que forma a empresa atua no RS?

Eu venho da área de distribuição de bebidas e identifiquei há mais de 20 anos a necessidade do mercado de produtos profissionais para a limpeza. Tive uma experiência na Kimberly-Clark, empresa americana de papéis toalhas, higiênicos e sabonetes, hoje, nosso principal fornecedor. Em 2004, foi aberta a Sislimpa, trazendo produtos e maquinários para higiene profissional em empresas gaúchas.

Começamos atendendo a região centro-oeste do Rio Grande do Sul e, há cerca de 10 anos, atendemos todo o estado. Temos equipes técnicas e vendedores em todas as regiões. Com isso, conseguimos nos manter próximos dos nossos clientes.

O ano de 2025 tem sido favorável para a empresa e para o setor de produtos de higiene profissional?

Estamos com o dobro do faturamento registrado desde 2023. O crescimento é constante e forte, principalmente nos itens que entregam tecnologia e desempenho na limpeza. A cada três anos a empresa tem dobrado de tamanho. Realizamos uma expansão no final de 2024, dobramos o tamanho da área de armazenamento e, ainda, vamos abrir uma filial em 2025 para seguir crescendo ano após ano.



O setor de higiene profissional vem crescendo também, mas porque o cliente começou a entender que, quanto mais investe em higiene, mais se investe em tecnologia para a limpeza. Isso se reflete na retenção de funcionários do setor e aumenta o nível de satisfação deles. Ao mesmo tempo, quem investe na higienização consegue reter clientes, mostrando que se trata de um local preocupado com a limpeza.

O que a Sislimpa vai apresentar na Expoagas neste ano?

Teremos vários modelos de lavadoras de piso industrial, que conseguem limpar 600 metros quadrados em uma hora, gastando menos de 40 litros de água. A solução representa uma limpeza sustentável para o negócio e diminui os impactos na rotina dos trabalhadores (produtividade, atrasos, insalubridade e insatisfações com equipamentos). Ou seja, são soluções que contribuem para a falta de mão de obra no setor.



Também vamos apresentar lavadoras de piso inovadoras, como as máquinas autônomas, que fazem a limpeza de pisos sozinhas. Elas servem para grandes áreas, onde há um risco maior de exposição ao tempo ou algum tipo de limpeza específica.

Além destes produtos, quais outras soluções são encontradas para o varejo na Sislimpa?

Além do maquinário, temos uma linha completa para higiene industrial. Hoje conseguimos manter um supermercado inteiro limpo e higienizado com apenas três produtos de limpeza. Não é mais necessária aquela quantidade de produtos que tínhamos antigamente, ou seja, um produto para limpar cada área.



Outro atrativo é voltado para as filiais, onde fazemos estudos comparativos sobre a média geral do uso de produtos e identificamos se há lojas usando de forma inadequada. Afinal, a economia de produtos de limpeza também pode ser um problema. Por exemplo, se não uso a quantidade correta, eu só estou afastando o meu cliente do supermercado. Então, entregamos relatórios, fazemos treinamentos para os clientes, gratuitamente, sobre a utilização correta dos nossos produtos.

