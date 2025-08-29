Estratégias para consórcio permitem retornos financeiros com cartas de crédito

CEO da Tramontana, Eduardo Beilke explicará como investir com o consórcio durante videoaulas ao vivo em setembro. Thamires Flores / Divulgação

Quando o assunto é investimento, muita gente logo pensa em bolsa de valores ou veículos tradicionais de renda fixa, como Certificados de Depósito Bancário (CDBs) e títulos do Tesouro Nacional. Porém, nos últimos anos, outros formatos de aplicação financeira começaram a ganhar espaço no radar de quem busca diversificação e previsibilidade. Nesse contexto, um sistema historicamente ligado à compra programada de bens também ganha espaço como ferramenta de estratégia patrimonial — o consórcio.

Dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC) mostram a dimensão dessa mudança: em 2024, o consórcio imobiliário alcançou 2,13 milhões de participantes ativos no país, representando um aumento de 24,6% em relação ao ano anterior. No mesmo período, o volume de créditos contratados chegou a R$ 191,11 bilhões — alta de 35% frente a 2023.

Mas o que é preciso para explorar essa modalidade como um investimento financeiro? Isso é o que a Tramontana Consórcios pretende destacar em uma série de videoaulas gratuitas no mês de setembro.

— Chamamos de Consórcio 4.0 – Destrave seu Patrimônio e Multiplique seus Ganhos — explica Eduardo Beilke, CEO da Tramontana.

Fundada em 2018, a empresa movimentou mais de 1 bilhão em créditos, sendo 500 milhões apenas nos últimos 12 meses.

— Isso demonstra um crescimento expressivo nesse mercado e o sucesso da metodologia — completa.

Na entrevista a seguir, Beilke explica como o consórcio pode se transformar em ferramenta de investimento.

Como o consórcio está se transformando em uma estratégia de investimento e geração de patrimônio?

O mercado de consórcios no Brasil cresceu de maneira muito expressiva na última década. Atentas a esse movimento, as administradoras de consórcios buscaram maior profissionalização e entendimento do público, sobretudo para formatar características comerciais voltadas à composição de patrimônio, oferecendo vantagens para quem tem esse olhar. O pagamento de 50% da parcela até a contemplação é um dos pontos-chave da estratégia, mas não é o único.

Com a estratégia correta, o cliente pode obter ganhos bem significativos a partir do Consórcio 4.0. Primeiro, na alavancagem de capital, vendendo sua carta contemplada para quem deseja comprar um imóvel sem pagar juros — a propósito, a Tramontana garante essa recompra através do Programa de Recompra Garantida. Segundo, na composição de patrimônio: ao adquirir um imóvel para alugar, o próprio inquilino acaba pagando a parcela do consórcio e, quando ela deixa de existir, vira uma renda passiva para o dono. Terceiro, na rentabilidade: enquanto não utilizada, a carta contemplada rende em torno de 1% ao mês sobre o valor do crédito contratado. Quarto, ao intercalar todas as opções, sendo possível construir uma aposentadoria mais tranquila para usufruir no futuro.

Por que cada vez mais corretoras e investidores estão incorporando o consórcio às suas carteiras?

Com essas adaptações de mercado, o perfil do cliente de consórcio também foi passando por mudanças. Hoje temos um perfil investidor, com valores importantes investidos. Com a taxa Selic nos patamares atuais, o cliente pensa duas vezes: por que imobilizar todo meu capital em um imóvel se eu tenho possibilidades por meio do consórcio? Aliás, muitas vezes o rendimento do valor investido já paga a parcela do consórcio.

Como transformar o consórcio em um aliado para alcançar diferentes objetivos financeiros?

Primeiro, é importante entender o conceito de investimento: em linhas gerais, significa a aplicação de capital com a expectativa de um benefício futuro. Para se sentar à mesa com grandes players e obter grandes retornos, há de se ter esse amadurecimento. Com isso, independente do momento da contemplação, o retorno com o consórcio é extraordinário. Mas é preciso saber usar a ferramenta.

De que forma o consorciado pode usar a contemplação como alavanca para multiplicar capital?

Essa talvez seja a que mais encha os olhos dos consorciados. Por exemplo: um crédito de R$ 500 mil pode ser contratado com aportes de R$ 1.300 por mês, aproximadamente. Digamos que no mês 25 ou 30 ocorra a contemplação. Então, no total do período, o investimento foi de aproximadamente R$ 40 mil. Essa carta, quando contemplada, tem muito valor de mercado, porque as pessoas, devido aos altos juros, querem cada vez menos financiar — e acabam optando pela compra dessa já contemplada. Além disso, o cliente não precisa se preocupar com a venda. Na Tramontana, há o Programa de Recompra Garantida — e podemos pagar nessa carta de R$ 500 mil, aproximadamente R$ 110 mil. Com isso, há R$ 70 mil de retorno em 30 meses, por exemplo. Qual outro investimento conservador pode gerar isso?

O que é importante saber para aproveitar o consórcio como ferramenta de investimento?

Aqui, voltamos à questão de entender o conceito de investimento. Depois, saber também que para cada objetivo há uma estratégia correta. As administradoras não são iguais, os grupos não são iguais, as estratégias não são iguais. Até um café, dependendo da forma como é feito, tem resultados diferentes. No consórcio também. Em nosso canal do YouTube já falamos muito disso — e agora compilamos 10 anos de mercado numa série de videoaulas que será lançada em setembro. De maneira didática, ensinaremos as pessoas não a “fazerem um consórcio”, mas a “investirem em consórcio”. Abriremos todos os segredos, sem entrar no mérito do que é certo ou errado. Simplesmente mostraremos as ferramentas que mais funcionam, as estratégias que mais produzem retorno financeiro, para que cada um decida se é bom ou não. Os resultados falam por si.

Serviço:

O quê: série de videoaulas Consórcio 4.0 – Destrave seu patrimônio e multiplique seus ganhos

Quando: 29 e 30 de setembro e 1º de outubro, às 19h30min

Onde: Ao vivo pelo YouTube

Inscrições: gratuitas clicando aqui