Complexo une moradia, trabalho, comércio e serviços

Área escolhida para o empreendimento é estratégica, próximo ao Instituto Educacional (IE). Icon EBC / Divulgação

Cidades mais eficientes, sustentáveis e habitáveis integram um conceito que vem ganhando cada vez mais força no mercado imobiliário: a inovação urbana. São soluções pensadas para melhorar a qualidade de vida e oferecer uma rotina prática e segura para morar e trabalhar. Alinhado a essa tendência, o ECB Group lançou em Passo Fundo o Icon ECB, um complexo multiuso que integra moradia, centro empresarial, mall com comércio e serviços, espaço de lazer, hotel e centro de convenções.

Projetado como um ambiente sustentável e funcional, o empreendimento promete transformar a vida na cidade e contribuir para o desenvolvimento urbano e econômico da região. A área escolhida para o empreendimento é estratégica, no cruzamento das ruas Paissandu com Coronel Miranda, no bairro Boqueirão, próximo ao Instituto Educacional (IE). À frente do projeto, o ECB Group, que há 20 anos vem acompanhando de perto o crescimento de Passo Fundo. O grupo fundou no município a Be8, líder nacional na produção de biodiesel.

Em entrevista, o presidente da Be8 e idealizar do Icon ECB, Erasmo Carlos Battistella conta como o complexo marca a entrada do grupo no setor imobiliário e as inovações que o empreendimento traz para a região.

Como o Icon ECB nasceu e com quais inspirações?

O projeto nasceu com muita responsabilidade e planejamento. Desde o início, buscamos inspiração em grandes centros urbanos do mundo, mas com a sensibilidade de respeitar o contexto local. Durante a concepção, houve amadurecimento e ajustes, mas a essência, de criar um espaço inovador, sustentável e multifuncional, continua intacta.

Foi um processo cuidadoso, que envolveu escuta ativa, estudos técnicos e decisões estratégicas para garantir algo transformador para Passo Fundo. O Icon vai reunir um espaço multiuso, onde as pessoas vão poder morar, trabalhar, estudar e ter espaços de lazer e serviços em um só lugar. É o conceito de qualidade de vida que queremos trazer para a cidade.

Por que o Icon ECB é considerado um marco da entrada da ECB Group no mercado imobiliário?

Essa virada começou quando percebemos que, além da inovação no setor de energia, sobretudo pela atuação da Be8, gigante brasileira da área dos biocombustíveis, poderíamos contribuir também para a transformação urbana e social das cidades. O mercado imobiliário passou a fazer sentido para o grupo quando pensamos em legado. E o Icon é isso: um empreendimento que dialoga com os nossos valores de sustentabilidade, desenvolvimento local e visão de longo prazo. Era natural que, em algum momento, esses caminhos se cruzassem.

O que torna o complexo multiuso do Icon ECB um projeto inovador?

O Icon é um marco pela proposta de integração. Une residência, hotel, centro de convenções e áreas comerciais em um só espaço, promovendo conveniência e qualidade de vida. Teremos a primeira torre de uso misto no município, unindo funcionalidades em um único empreendimento. Pensamos não só na estética, mas na mobilidade, no impacto para o entorno e em como o edifício pode impulsionar o desenvolvimento urbano.

Como marco da engenharia em Passo Fundo, o Icon se destaca por incluir uma das primeiras lajes corporativas da cidade avaliadas como "Triple A", certificação internacional para empreendimentos com padrões de construção e tecnologia. Utilizamos o reaproveitamento de água, incluindo as certificações internacionais como a LEED e a AQUA, além de soluções de automação e segurança.

Para quem procura novas opções de moradia, quais são os diferenciais do complexo?

O morador do Icon vai encontrar mais do que um apartamento — ele terá um estilo de vida. A infraestrutura oferece conforto, segurança, serviços integrados e uma localização estratégica. Terá ao lado um hotel com padrão internacional, um centro de convenções e áreas comerciais que facilitam o dia a dia. Tudo isso com design contemporâneo e atenção aos detalhes. E ainda vai estar ao lado do Instituto Educacional de Passo Fundo, uma instituição de ensino tradicional na região. É uma proposta pensada para quem valoriza bem-estar, praticidade e pertencimento a algo maior.

Qual a expectativa do ECB Group para a entrada no mercado imobiliário?