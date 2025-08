Tomasi Logística celebra 35 anos com foco em inovação e sustentabilidade

Há 35 anos, a Tomasi Logística nasceu do sonho do casal Edi Ariotti Tomasi e Germano Tomasi — este, o primeiro motorista da transportadora. Com sede em Lajeado, no Vale do Taquari, a empresa cresceu e expandiu suas operações. Em 2002, os filhos do casal, Diego e Rodrigo Tomasi, passaram a atuar ao lado dos pais na gestão do negócio.



Hoje, no Rio Grande do Sul, a Tomasi conta com unidade nas cidades de Lajeado, Estrela, Canoas e Caxias do Sul. A atuação também se estende com mais sete operações em outros estados brasileiros e a países como Uruguai, Argentina, Chile e Paraguai.



A transportadora oferece diferentes tipos de frota e serviços de armazenagem, além do transporte de cosméticos, produtos de higiene e cargas completas. Em entrevista, os irmãos Diego e Rodrigo Tomasi, atuais diretores da empresa, falam sobre as três décadas de atuação, os desafios do setor e os planos para o futuro.