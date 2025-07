Tecnologia e agilidade na gestão de condomínios

Tradição na empresa, o piquete montado em frente à sede já tem atrações confirmadas para setembro. Joe Beck / Aliança Administradora de Condomínios / Divulgação

Às vésperas de completar 30 anos de atuação no mercado, a Aliança Administradora de Condomínios inicia um processo de reestruturação com foco na qualificação do atendimento e no fortalecimento da relação com os clientes. A iniciativa, considerada estratégica pelo sócio fundador, Jaime Machado, começou no início de 2024 e envolve mudanças em diversas frentes da operação.

Atualmente, a Aliança administra condomínios residenciais e comerciais em Porto Alegre – onde fica a sede – e também em Cachoeirinha. Nos próximos anos, a expansão deve alcançar outras regiões do estado.

Parar atingir seus objetivos, a empresa aposta em pessoas engajadas, capacitação da equipe, processos e tecnologia.

Gestão humanizada

O aprimoramento da profissionalização passa por uma reestruturação interna. Jaime cita, por exemplo, a contratação de um diretor executivo, há cerca de dois anos. O reforço é considerado por ele uma das decisões mais importantes da história recente da empresa, assim como a mudança para um edifício de sete andares, na Rua Dona Laura, na Capital, dedicado inteiramente às operações que garantem o funcionamento adequado de centenas de condomínios.

Na busca por mais eficiência e robustez, traços fortes de sua atuação ao longo de quase três décadas, a empresa segue valorizando as relações humanas e atuando de maneira próxima à comunidade. Prova disso é o Piquete montado durante todo o mês Farroupilha em frente à sede e também na filial de Cachoeirinha. Em 2025, o Grupo Rodeio já está confirmado como a atração principal de abertura do evento.

A Aliança surgiu a partir de um escritório de advocacia especializado em administração condominial, numa época em que esse tipo de serviço era quase sempre oferecido por imobiliárias e escritórios de contabilidade. Desde então, participou de importantes transformações no ramo da gestão de condomínios e buscou trazer inovação para o mercado.

Equipe da administradora condominial festeja aniversário de 29 anos e as metas de crescimento definidas para os próximos anos. Joe Beck / Aliança Administradora de Condomínios / Divulgação

Na entrevista a seguir, Jaime detalha alguns desses momentos. Segundo ele, para uma empresa do ramo se manter longeva e competitiva, o segredo “é simples”: foco no cliente, que no caso é o condomínio.

– Nós trabalhamos com o síndico, mas em benefício do condomínio – resume.

Dos produtos ou serviços oferecidos e criados pela Aliança, quais destacaria como os mais transformadores no ramo?

Entre as inovações da Aliança, destaca-se a presença de advogados em assembleias de condomínio, o que contribuiu para a mediação de conflitos e maior segurança jurídica. Percebemos que a presença do advogado pacifica muita coisa. Outro destaque foi a atuação pioneira na definição jurídica do "condômino antissocial", com a construção de argumentos que embasaram a primeira jurisprudência sobre o tema.

Quais são hoje os principais desafios de uma gestão condominial?

Um dos principais desafios é a gestão de conflitos — tanto entre condôminos quanto entre síndicos e condôminos. Antes, anos atrás, o trabalho se resumia basicamente à emissão de boletos e ao rateio das despesas. Hoje, é necessário oferecer muito mais estrutura, com orientações técnicas e jurídicas, pois quanto melhor for o suporte ao síndico, mais tranquila será a administração do condomínio.

Sobre tecnologia, como a Aliança se relaciona com as inovações?

Nesses quase 30 anos, ficamos atentos ao cliente, ao que ele queria e do que precisava. E a resposta sempre passa por tecnologia e agilidade. Então, por exemplo, ampliamos nosso atendimento com um consultor online, disponível para o síndico e para os condôminos, das 8h às 24h.

Agora estamos indo além: vamos lançar um novo aplicativo, em setembro, ainda mais completo, que vai facilitar o acesso a boletos, reservas, comunicados e atendimento — tudo direto no celular, do jeito que o cliente gosta.

E tem também a inteligência artificial, que já usamos em alguns processos internos. Mas no nosso ramo, ela só vai funcionar de verdade com uma base de dados do próprio condomínio — e isso ainda vai demorar um pouquinho.

Por isso, a Aliança segue firme no propósito de manter o lado humano e personalizado do atendimento. Porque a gente sabe: o condômino gosta de falar com gente.

Em quase 30 anos, quais foram as mudanças mais significativas na administração condominial?

A principal mudança na administração condominial, nos últimos 10 a 15 anos, foi a alteração que reduziu a multa por atraso de 10% ou 20% para 2%, o que aumentou a inadimplência. Em compensação, a dívida condominial passou a ser executada judicialmente, e não apenas cobrada. Executar uma dívida é bem mais rápido do que cobrá-la. O legislador equiparou a dívida condominial a outros tipos de dívida, desde que o condomínio cumpra certos requisitos.

Quais foram as mudanças mais significativas na figura do síndico?

O surgimento dos síndicos profissionais é uma mudança significativa porque o condômino não gosta de ser síndico onde mora. Incomoda, não é? Então, se opta pela contratação de síndicos profissionais.

De modo geral, qual é a expectativa de um condômino?

Ao longo do tempo, percebemos que ele quer muita velocidade nas respostas, uma comunicação rápida. O e-mail perde lugar para o WhatsApp, que sugere instantaneidade. Isso é um grande desafio para nós, mas estamos nos adequando com os sistemas e desenvolvedores da empresa. O cliente do condomínio, se puder escolher, não quer ter problema e não quer ligar para a imobiliária ou administradora. Mas, quando precisa ligar, quer agilidade nas soluções e que as respostas sejam rápidas.

LEIA TAMBÉM Carros elétricos são os novos queridinhos dos brasileiros? Entenda por que modelo virou febre no mercado de seminovos

O senso comum associa reunião de condomínio a um momento enfadonho, com risco de debates acalorados. Como vocês lidam com isso? Como evitar conflitos?

Criamos um modelo de assembleia chamado "Hora da Verdade", que busca transformar o ambiente da reunião em um momento mais de confraternização. O consultor leva café, água, biscoitos e balas e alguns síndicos até oferecem salgadinhos e sucos. Por incrível que pareça, ameniza aquele clima mais ríspido. E isso nos orgulha. Além disso, a preparação da assembleia é fundamental: recomenda-se limitar a pauta a no máximo quatro itens, para manter a produtividade, e tratar temas polêmicos de forma específica.