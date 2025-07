Rede gaúcha se consolida entre as maiores do setor, segundo Agas

Rede gaúcha investe em inovação, capacitação e expansão. Peruzzo Supermercados / Divulgação

Com raízes que remontam à aquisição da tradicional Padaria Moderna, em 1993, o Grupo Peruzzo construiu sua trajetória ao longo das últimas décadas no varejo alimentar. A inauguração do primeiro Peruzzo Supermercado marcou o início de uma expansão constante, que, hoje, posiciona a rede entre as dez maiores do setor no Rio Grande do Sul, segundo o ranking da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas).

De acordo com o vice-presidente Lindonor Peruzzo Júnior, o reconhecimento do público vem, em grande parte, da qualidade dos produtos e do atendimento cuidadoso. Seja no açougue, seja na padaria ou no hortifrúti, a proposta é sempre oferecer variedade e frescor. Em entrevista, o executivo conta mais detalhes a respeito do padrão de qualidade apreciado pela rede.

Qual é a essência da rede Peruzzo Supermercados?

A essência do Peruzzo Supermercados está no compromisso diário com excelência, inovação e proximidade com o consumidor. As lojas se destacam pelo ambiente amplo e confortável e pela experiência de compra diferenciada. O investimento contínuo em gestão eficiente e capacitação das equipes busca assegurar que o cliente encontre não apenas produtos de alta qualidade, mas também soluções inovadoras e atendimento que faz a diferença.

Quais são os principais destaques do açougue, da padaria e do hortifrúti do Peruzzo?

O açougue oferece cortes nobres e uma linha completa de carnes gaúchas, além da orientação dos colaboradores para indicar o melhor produto para cada ocasião. A padaria tem produção própria e receitas artesanais de pão francês, baguetes, pães integrais, salgados, doces, bolos e tortas feitas a partir de ingredientes selecionados. No hortifrúti, a seleção diária de frutas, legumes e verduras prioriza a qualidade e a variedade.

Como o Peruzzo garante a qualidade e o frescor dos produtos que chegam ao consumidor?