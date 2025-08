Projeto Minha Cidade tem um Porto aproxima comunidade do desenvolvimento local

Em parceria com escolas, projeto aproxima estudantes das atividades portuárias. Porto RS / Divulgação

Mais do que um terminal de cargas, um porto é um agente de transformação econômica e social — um ponto de conexão entre territórios, oportunidades e pessoas. No caso do Rio Grande do Sul, o Porto do Rio Grande desponta como protagonista dessa engrenagem.

Somente no primeiro semestre de 2025, o terminal movimentou 19,7 milhões de toneladas, registrando um crescimento de 6,42% em relação ao mesmo período do ano anterior. O volume representa o melhor desempenho semestral desde 2021 e responde por 96% de toda a movimentação dos portos públicos do Estado. Sua atuação é essencial para o escoamento de grãos como milho, arroz e farelo de soja — pilares da agroindústria gaúcha — e para manter a economia estadual competitiva no cenário nacional e internacional.

A despeito dos números expressivos, nem todos os gaúchos têm a dimensão clara da importância dos portos para suas vidas. Aliás, foi justamente para aproximar a população dessa realidade que nasceu o projeto Minha Cidade Tem Um Porto — uma iniciativa da Portos RS voltada a fortalecer os laços entre o Porto do Rio Grande e a comunidade.

Mais que informar, o projeto propõe vivências: convida as pessoas a enxergarem o porto como parte da sua história, do seu cotidiano e do seu futuro. Assim, ele se propõe a resgatar o orgulho regional, reforçar a identidade cultural da cidade e a estimular a participação ativa nas ações portuárias. Mas afinal, por que o Minha Cidade Tem Um Porto é tão importante?

Cinco razões que destacam a relevância do projeto

1. Valorização da identidade local

Ao evidenciar o papel histórico do porto na formação e no crescimento da cidade, o projeto reforça o sentimento de pertencimento. Com isso, ressalta o protagonismo da região no contexto econômico do Estado, especialmente a partir da operação portuária.

2. Promoção da educação e do engajamento cidadão

Em parceria com as escolas, o projeto desenvolve ações educativas e culturais que aproximam os estudantes da importância do porto em seu cotidiano. Essa aproximação permite que crianças e jovens compreendam melhor o funcionamento logístico e os impactos positivos da atividade portuária.

3. Fomento à inclusão e participação social

Por meio de eventos esportivos e culturais abertos à comunidade, o projeto contribui para a integração social e fortalece a imagem do porto como um patrimônio coletivo. Também estimula a construção de uma percepção mais acessível, humana e participativa da atividade portuária.

4. Realização de atividades diversas e de impacto

O projeto já promoveu uma série de ações voltadas a diferentes públicos. Em visitações escolares, apresentou a história, a importância e as práticas sustentáveis do Porto do Rio Grande para gerar engajamento com a comunidade escolar. Também apoiou as Olimpíadas Escolares de Rio Grande, em parceria com a prefeitura e o Sesc, para viabilizar atividades como maratona, campeonato de skate, ginástica artística, esportes paralímpicos e regata.

Além disso, promoveu um concurso de redação com estudantes do Ensino Fundamental, Médio e EJA da rede pública, incentivando a reflexão e a expressão criativa sobre o papel do porto. Em abril, participou da 3ª edição do Festimar (Festival do Mar) com um estande interativo que apresentou o projeto e suas iniciativas à população. Outro destaque foi a participação no desfile temático "Estação Cassino", com uma ala especial dedicada ao porto – ação lúdica e envolvente que levou a mensagem de pertencimento a um novo público.

5. Potencial de crescimento e transformação contínua