Produtos típicos do inverno ganham destaque na Feira de Sabores Supermercado

Para muitos gaúchos, o inverno impacta diretamente os hábitos alimentares. A estação pede caldos quentes, pratos encorpados e ingredientes que combinam com o clima mais frio. Em 2024, por exemplo, o consumo de sopas e caldos cresceu cerca de 20% nessa época comparado ao restante do ano, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia). Em meio a esse movimento sazonal, iniciativas que valorizam os sabores típicos da temporada mais fria do ano ganham destaque.

A programação conta ainda com cursos de culinária, atraindo interessados em se aventurar na cozinha. Além de ensinar uma nova receita, a atividade inspira a solidariedade, já que as inscrições ocorrem mediante a doação de um quilo de alimento não perecível.

A Feira de Sabores Supermercado faz parte do calendário de eventos comerciais da empresa e já está em sua nona edição. O propósito é favorecer a aproximação de clientes e produtos de fornecedores parceiros em um ambiente de experimentação de novos rótulos, sabores e aromas que a estação mais fria do ano propicia.

Fazemos convites para chefs locais de Rio Grande e Pelotas, e as receitas são sugeridas por eles. Além disso, convidamos uma sommelier para acompanhar os cursos, apresentando um vinho que harmoniza com os pratos de cada chef. Ao todo, são quatro cursos em Pelotas e quatro em Rio Grande, com capacidade para 24 clientes por vez. Após os cursos, as receitas são disponibilizadas nas redes sociais do Supermercado Guanabara.