Por que investir ainda parece complicado para tantos brasileiros? O CEO da Warren, Tito Gusmão explica

Tito Gusmão, fundador da Warren revela que a empresa atende desde quem está dando os primeiros passos no mundo dos investimentos até clientes com patrimônio robusto. Fernando Martins | Warren | Divulgação

‘Qual é o papel do dinheiro na vida dos brasileiros e, por que ele ainda é considerado um tabu?’ Estas foram algumas questões que permearam a entrevista com CEO e sócio-fundador da Warren, Tito Gusmão. Em uma conversa que transita entre os caminhos que o levaram até a vida de empreendedor e de que forma a sua paixão pela música foram, curiosamente, afinando sua visão sobre investimentos , o empresário revela os aprendizados da sua jornada no mundo das finanças.

Falar sobre dinheiro, no entanto, ainda é um tema delicado. Questões sociais, culturais e emocionais tornam esse assunto cercado de silêncios e desconfortos. Compreender essa relação é essencial para entender por que tantas pessoas se sentem inseguras ou frustradas na hora de investir — e porque transformar essa lógica se tornou a missão de Tito à frente da Warren.

Por que falar sobre dinheiro ainda é um tabu?

“Quando você vai comprar algo, não paga com dinheiro, paga com um tempo de sua vida que teve que gastar para ter esse dinheiro”. A frase do ex-presidente uruguaio José “Pepe” Mujica é uma das referências que Gusmão traz para explicar como enxerga o valor do dinheiro. Para ele, repensar a relação que nutrimos com as finanças, é o caminho para uma vida com mais liberdade, segurança e possibilidades reais de escolha.

Foi com esse propósito e mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro que Gusmão fundou a Warren, a gestora e corretora de investimentos, que segundo ele, foi criada para oferecer uma experiência transparente e livre de conflitos de interesse. Seu principal objetivo era construir uma comunicação acessível e que aproximasse as pessoas do tema.

— A gente cresce sem aprender a lidar com dinheiro, sem entender que ele deveria ser uma ferramenta para construir uma vida mais estável, e não uma fonte constante de ansiedade — afirma.

Da paixão pela música ao universo dos investimentos

Antes de entrar no mundo do empreendedorismo, Gusmão era baterista e tocava em diferentes bares da capital gaúcha com a sua banda. Ao finalizar os shows, o grupo se reunia e, entre algumas cervejas e conversas no fim da noite, o guitarrista da banda comenta sobre um artigo no jornal a respeito da rede de supermercados Pão de Açúcar. Tito, que já flertava com o universo dos investimentos, automaticamente, relembrou o código da ação da empresa na Bolsa Brasileira.

Foi quando o guitarrista da mesma banda, questionou o interesse de Tito no assunto, mencionando que começaria a atuar em uma corretora de investimentos de Porto Alegre. Após marcar uma conversa com os sócios e três horas de papo, o “músico frustrado” — como se autointitula — iniciou sua jornada, oficialmente, no mercado financeiro e que resultaria depois em anos de sociedade.

— Eu fui de jeans e camiseta sem saber quem iria encontrar e acabei falando com os gestores. O que era para ser uma conversa rápida, se tornou três horas de papo sobre investimentos, além da minha contratação — relembra Tito.

Como resultado dos dez anos de parceria, Tito se tornou sócio e atuou como chefe da mesa de commodities. Além disso, ocupou o cargo de diretor da área de análise, diretor de alocação e, por fim, sendo responsável por estruturar o escritório da empresa em Nova York.

Relembrando o desejo de empreender

Ao longo dos anos, o que parecia uma trajetória consolidada no mercado financeiro começou a gerar desconforto para o sócio de uma das mais tradicionais corretoras financeiras. Mais do que o ritmo acelerado e a competitividade experimentada, Gusmão tinha críticas a própria cultura de trabalho — e principalmente o desalinhamento com os interesses dos clientes — que já não faziam sentido para ele.

— Me incomodava muito a distribuição de produtos pensando em oferecer o que tivesse o melhor comissionamento. Eu tinha que ligar para a minha mãe e dizer: “se te oferecerem algum produto, me pergunta antes se vale a pena”. Isso dizia muito sobre como o negócio estava estruturado — relembra.

Somado a isso, o empresário também enfrentava seus dilemas pessoais: prestes a se tornar pai, Tito começou a questionar o tipo de vida que queria construir, tanto para ele quanto para sua família. E foi nesse momento que o “bichinho” do empreendedorismo, como ele mesmo comenta, voltou a aparecer na sua vida enquanto desenhava a estrutura do que seria a Warren.

— Eu acredito muito no jogo de vôlei, onde todo o ponto precisa ser construído em equipe. Não importa se você tem a maior impulsão ou altura, se não receber de alguém e passar para alguém, não faz sentido. É assim que acredito que se constrói cultura — reforça.

Empresa gaúcha conta com escritório na Avenida Faria Lima, em São Paulo, onde o espaço é aberto para acesso de clientes, mediante agendamento. Adriano Duarte | Warren | Divulgação

Um novo jeito de se relacionar com o dinheiro

Mas não foi só a cultura das grandes instituições que incomodava Tito. De acordo com ele, ainda havia um distanciamento muito grande entre os brasileiros e o mundo dos investimentos. Termos complexos, siglas e diversos produtos afetavam quem realmente queria cuidar do próprio dinheiro com segurança e propósito.

— A Warren nasceu para resolver dois problemas: o primeiro é que as pessoas não sabem investir. E o segundo é que mesmo quando aprendem, não têm tempo de acompanhar, de revisar, de fazer gestão ativa. Então a gente pensou: como seria uma experiência que resolvesse isso de forma justa, simples e acessível? — explica.

Como funciona a Warren?

Foi a partir desse incômodo que, em 2017, surgiu a Warren com uma proposta simples, mas que segundo o sócio-fundador, iria revolucionar a forma que os brasileiros se relacionam com o dinheiro. Seu objetivo era criar uma plataforma de investimentos em que os interesses do cliente estivessem no centro da estratégia:

— Em vez de comissões por produtos vendidos, a Warren adota o modelo fee-based , no qual o cliente paga uma taxa fixa pela gestão. Por isso, a gente só ganha se o cliente ganhar. Parece óbvio, mas não é assim que o mercado sempre funcionou — explica Tito.

Na prática, o CEO explica que isso significa maior transparência e menos ruído entre o investidor e suas escolhas. Para atender as demandas, a Warren oferece planejamento financeiro, gestão ativa das carteiras, acesso a produtos sofisticados e uma série de serviços complementares, como câmbio, crédito, seguros e previdência.

Além disso, o ex-baterista conta sobre a ferramenta Warren Life, onde os clientes têm acesso a experiências e conteúdos que promovem o bem-estar, o equilíbrio e a educação financeira, reforçando a proposta de que investir também é uma forma de cuidar da vida como um todo.

Para quem é a Warren?

Hoje, a empresa atende desde quem está dando os primeiros passos no mundo dos investimentos até clientes com patrimônio robusto. São três perfis principais:

Digital : voltado para quem está construindo os primeiros passos financeiros, focando em uma base sólida, rumo aos R$ 100 mil.

: voltado para quem está construindo os primeiros passos financeiros, focando em uma base sólida, rumo aos R$ 100 mil. Plus : para quem já tem uma reserva e quer dar o próximo passo na construção patrimonial.

: para quem já tem uma reserva e quer dar o próximo passo na construção patrimonial. Wealth: atendimento personalizado para quem já conta com um patrimônio com mais de R$ 1 milhão.

Independentemente do perfil, o objetivo é o mesmo: ajudar o investidor a tomar decisões mais conscientes, com apoio profissional e alinhamento real de interesses. Sobre isso, o fundador relembra: