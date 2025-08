Legado familiar no Vale do Taquari 

Alberto vê a continuidade de seu trabalho no filho Gabriel, que não só gere a granja, mas também lidera uma fábrica de pellets. Clarissa Jaeger / Sicredi / Divulgação

A lida no campo exige diariamente do agricultor mais do que apenas o esforço físico. Alberto Danieli, de 62 anos, acredita que para ser agricultor é preciso também ter determinação, resistência e, acima de tudo, paixão pelo que se faz. Morador de Sério, no Vale do Taquari, área de atuação da Sicredi Integração RS/MG, Alberto opera sua propriedade rural com o apoio da esposa Eloide, do filho Gabriel e da nora Sandra Wolfart.

A estrutura da família inclui três aviários climatizados, onde são criados cerca de 80 mil frangos por ciclo. Mais do que uma atividade produtiva, a propriedade carrega uma herança familiar, já que o pai de Alberto foi um dos precursores na avicultura da região. O agricultor relembra que o Sicredi esteve presente durante a sua trajetória de crescimento e superação de desafios.

— Desde os primeiros passos para ampliarmos nossos aviários, contamos com o apoio da cooperativa. Eles ofereceram crédito, orientação e um atendimento que sempre esteve próximo, o que fez toda a diferença, principalmente nos momentos mais difíceis — relata.

Alberto é apenas um entre tantos agricultores que construíram sua trajetória com o apoio do Sicredi. A cooperativa conta com o segundo maior financiador de crédito rural do país e líder na liberação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). Em entrevista comemorativa ao Dia do Agricultor, o presidente da Central Sicredi Sul/Sudoeste, Márcio Port, explica que a cooperativa oferece soluções financeiras e educativas, adaptando-se às crescentes demandas por tecnologia e qualidade de vida no campo, e fortalecendo a resiliência e a evolução dos agricultores.

Como o Sicredi apoia o desenvolvimento e a sustentabilidade de propriedades agrícolas no RS?

Somos grandes apoiadores do agronegócio. Em específico, da agricultura familiar, onde apoiamos milhares de produtores. Temos uma presença forte por aqui, e alcançamos 97% dos municípios do Rio Grande do Sul.

Em um estado onde dois terços dos municípios possuem menos de 10 mil habitantes e a agricultura familiar é a espinha dorsal da economia (contribui nos 40% do PIB gaúcho provenientes do agronegócio), o Sicredi atua como um parceiro fundamental, oferecendo atendimento próximo e adaptado às necessidades desses produtores. Essa parceria histórica, que já dura mais de um século, reforça o compromisso da cooperativa com o desenvolvimento e a sustentabilidade do setor.

Além do apoio financeiro, que outras ações ou projetos o Sicredi tem desenvolvido para capacitar e valorizar os agricultores do Rio Grande do Sul?

Promovemos algumas palestras sobre temas como manejo, sucessão familiar rural (tema muito relevante nesse setor) e a importância da qualificação pessoal do agricultor. Aqui no Sicredi, nós gostamos de dizer que não fazemos nada sozinhos, então essas iniciativas são realizadas em parceria com sindicatos rurais, Senar e Sebrae. Assim, conseguimos levar conhecimento e capacitação aos produtores, garantindo que eles estejam aptos a incorporar novas tecnologias e aprimorar suas práticas. Entendemos que a educação e a formação são pilares essenciais para que as inovações tecnológicas sejam efetivamente adotadas e tragam os benefícios esperados.

Como o Sicredi, percebe as tendências tecnológicas do agronegócio, a evolução de demandas pelos agricultores gaúchos nos últimos anos?

O agricultor familiar, assim como a agricultura em geral, vem evoluindo muito na linha de busca de tecnologias. O produtor rural tem buscado se qualificar em termos de que máquinas e equipamentos. Eu diria que já passou o tempo em que o produtor rural precisava passar 24 horas na sua propriedade. Hoje eles buscam bastante a mecanização, novas tecnologias. Dou um exemplo de um produtor que conseguiu automatizar os processos de ordenha, e agora não precisa acompanhar a vaca o tempo inteiro. Nos eventos, também vemos os produtores buscando por instalações de energia solar nas propriedades e práticas renováveis.

Qual a mensagem que o Sicredi gostaria de deixar para os agricultores?

Nesse Dia do Agricultor a gente precisa de fato destacar, comemorar, lembrar: todos os dias os alimentos chegam na nossa mesa, mas de onde eles vêm? Muitas vezes a gente não se dá conta de todo o trabalho realizado até o alimento chegar na nossa casa. Nos últimos tempos, o que eu tenho achado mais desafiador no setor de agro é que passamos por enchente no ano passado e também por uma estiagem. É louvável a resiliência que agricultor nos últimos anos para superar tantas adversidades. Talvez em outra atividade profissional as pessoas já teriam desistido. Mas o produtor rural? Ele continua resiliente, acreditando no futuro.