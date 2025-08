Na Warren, o planejamento financeiro feito pelo time de especialistas, prepara clientes para lidar com diferentes cenários de instabilidade econômica. Photosky99 | Adobe Stock | Divulgação

Em tempos de incerteza econômica, a dúvida sobre como investir dinheiro com segurança se torna cada vez mais frequente entre a população brasileira. Oscilações no mercado, mudanças políticas globais e desastres climáticos extremos têm levado muitas pessoas a repensar suas escolhas financeiras. É nesse cenário que muitos gaúchos se questionam sobre a viabilidade de manter uma estratégia de investimento consistente mesmo diante de crises.

Segundo levantamento realizado em 2023, pelo Instituto Locomotiva, 63% dos brasileiros afirmam ter medo de investir por receio de perder dinheiro em tempos de instabilidade. Em paralelo, dados internacionais indicam que as incertezas econômicas também impactam diretamente o bem-estar das pessoas.

Dessa forma, é natural que o desejo por tomar decisões mais conscientes esteja crescendo cada vez mais entre a população. Mais do que apenas prever o futuro, é natural desejar contar com suporte especializado e estratégias que tragam clareza mesmo em meio à instabilidade.

O medo é um sentimento popularmente conhecido em momentos de incerteza e instabilidade. Ele aparece como um alerta para as pessoas em situação de risco ou ameaça, conforme explica um artigo da Universidade Nacional Autônoma do México (Unam) em parceria com o Centro Nacional de Prevenção de Desastres do México (Cenapred).

Historicamente, os seres humanos agem de forma instintiva para lidar com possíveis riscos. Esse comportamento muitas vezes faz com que as pessoas tomem decisões impulsivas a fim de fugir do perigo, evitá-lo ou lutar contra ele, segundo a Unam. Nas finanças, isso se traduz em escolhas precipitadas como resgatar investimentos durante uma queda do mercado, suspender aportes mensais ou, até mesmo, voltar para a poupança por medo de perder ainda mais.

Isso faz com que o ato de gerenciar recursos financeiros durante períodos de crise, seja um tanto desafiador. Entretanto, especialistas indicam que o momento também pode servir para reavaliar hábitos, revisar metas e buscar alternativas que tragam mais clareza e equilíbrio. Pensando nisso, a Warren Investimentos destaca os principais pontos que ajudam a construir um plano mais racional para o futuro, mesmo quando o presente parece incerto.

Reavaliar metas e agir com planejamento

O instinto de proteger o que se tem muitas vezes leva a decisões impulsivas — o que, no campo financeiro, pode representar prejuízo a longo prazo. Essas dúvidas são comuns e entender por que elas surgem é o primeiro passo para enfrentá-las com estratégia, não impulso. Contar com um planejamento financeiro bem estruturado ajuda a evitar reações emocionais a crises, como apontam especialistas da Warren.

— Investir exige constância. Ter uma estratégia bem definida e manter a disciplina mesmo quando o cenário muda é o que evita prejuízos causados por decisões precipitadas — afirma a gestora de investimentos da Warren e com CFP, Daiane Mohr®.

No entanto, para realizar um planejamento realista, que atenda as expectativas de cada pessoa, é importante contar com a ajuda profissional. Em 2024, o Brasil registrou 10,6 mil profissionais com a Certificação de Planejador Financeiro (CFP®), conforme dados da Associação Brasileira de Planejamento Financeiro (Planejar).

— No decorrer da vida, momentos mudam, novos objetivos surgem, outros perdem um pouco o sentido e, para isso, o planejador está acompanhando para, constantemente, revisar a sua estratégia — explica.

Como funciona a atuação da Warren?

Em momentos de instabilidade, contar com o apoio de uma assessoria que atua com planejamento financeiro estruturado pode ser o diferencial para manter o foco e não agir por impulso. A Warren, por exemplo, trabalha com gestão ativa e modelo fee-based — ou seja, sem comissões sobre produtos, o que garante mais transparência e alinhamento com os objetivos do cliente.

Além disso, o time da Warren reúne profissionais certificados, como os planejadores CFP®, que seguem uma abordagem holística, avaliando aspectos como orçamento, aposentadoria, sucessão e investimentos de forma integrada. Por operar com o modelo fee-based, a empresa permite que o foco esteja na estruturação de planos conforme os objetivos pessoais de cada cliente, e não na recomendação de produtos específicos.

Na prática, especialistas indicam que esse acompanhamento ajuda a adaptar o planejamento dos clientes para:

Objetivos de vida de cada indivíduo;

Acontecimentos inesperados do cenário econômico;

Conquistar maior clareza nas informações que envolvem finanças;

Alinhar a estratégia ao perfil do cliente;

Revisão periódica da carteira de investimentos — fatores que, segundo eles, contribuem para decisões mais racionais, mesmo em momentos de tensão.