Entidade fortalece relação entre as cooperativas

Casa Cooperativa fica localizada no prédio da Caixa Rural em Nova Petrópolis. Mauro Stoffel / Divulgação

Preservar a memória e promover o legado do cooperativismo no Brasil por meio da educação. Foi com este objetivo que nasceu em 2011 a Casa Cooperativa Nova Petrópolis. Desde então, a entidade vem desempenhando um papel importante na preservação e disseminação da identidade cooperativa.

— A Casa é um polo de referência que promove vivências e experiências cooperativistas inesquecíveis por meio de diversas iniciativas — explicou a presidente da Casa Cooperativa Nova Petrópolis Heloisa Helena Lopes.

Entre essas atividades estão o programa "Roteiro do Cooperativismo", que leva o visitante a um mergulho na verdadeira essência cooperativa. O espaço também organiza palestras e formações para lideranças e educadores, além de eventos culturais e comunitários como o Dia Internacional do Cooperativismo, Amstaday e Natal Cooperativo.

— Essas iniciativas fortalecem o sentimento de pertencimento, despertam o protagonismo juvenil e criam pontes entre passado e presente, mostrando que os valores do cooperativismo, como solidariedade, ajuda mútua e responsabilidade seguem vivos — destaca o diretor-executivo do espaço Paulo Cesar Soares.

De cooperados para cooperados

A Casa Cooperativa Nova Petrópolis atua como um elo para a intercooperação entre cooperativas de todo o Brasil. Angelita Cadoná, presidente do Conselho de Administração da Sicredi Conexão, associada a Casa, pontua que a Sicredi Conexão reconhece a entidade como uma verdadeira guardiã dos valores e princípios do cooperativismo.

— Ela representa, ao mesmo tempo, a memória e a projeção do movimento cooperativo, sendo referência para o Brasil e um símbolo do que somos enquanto cooperativa comprometida com as pessoas e com o desenvolvimento sustentável — afirma.

O apoio entre as cooperativas é uma forma de manter o modelo prosperando. Sergio Cadore, presidente do Conselho de Administração da Viacredi, associada a Casa Cooperativa, destaca que o apoio intercooperado é a forma concreta de reafirmar o compromisso com os princípios e valores do cooperativismo.

— A Casa é a conexão com a origem e a essência do movimento. Ao apoiar essa iniciativa, contribuímos para a preservação da identidade cooperativa e fortalecemos a cultura da intercooperação, que inspira e orienta nossas ações — comenta.

Olhando para o futuro

Manter vivo o legado do Padre Theodor Amstad, fundador do modelo cooperativista, enquanto olha em direção ao futuro, é uma tarefa que exige união. O diretor-executivo da Casa Cooperativa Nova Petrópolis Paulo Cesar Soares acredita que os desafios mais recorrentes estão na manutenção dos espaços históricos e no fortalecimento da educação cooperativa.

— A comunidade pode colaborar sendo embaixadora do cooperativismo. Participando, divulgando, sugerindo e somando talentos e recursos. Afinal, a Casa é de todos, e cada pessoa que contribui com seu tempo, saber ou apoio ajuda a manter acesa essa chama coletiva — garante.

Para dar segmento ao projeto iniciado há 14 anos, a presidente Heloisa Helena Lopes reforça que a entidade continuará investindo em programas educacionais que promovam o conhecimento sobre o cooperativismo, incluindo eventos, workshops, seminários e visitas guiadas. Ela ressalta que a Casa também quer reforçar parcerias estratégicas com outras cooperativas e instituições educacionais, ampliando a rede de colaboração.