Cooperativismo segue em crescimento no RS

O cooperativismo é um caminho concreto para um futuro mais justo e colaborativo. Isso porque o modelo prioriza o bem-estar coletivo, a inclusão social e a valorização das economias locais. No estado, o Sistema Ocergs (Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul) promove um ambiente favorável para o desenvolvimento das cooperativas através da defesa dos interesses das cooperativas gaúchas.

Criado pela Lei do Cooperativismo, o sistema fortalece e qualifica o modelo cooperativista em seus sete ramos: Agropecuário; Consumo; Crédito; Infraestrutura; Trabalho, Produção de Bens e Serviços; Transporte e Saúde. Para promover, representar e desenvolver o cooperativismo, três instituições do Sistema colaboram para disseminar conhecimento sobre questões sociais, econômicas e sustentáveis do modelo de negócio.

A Ocergs (Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul), o Sescoop/RS (Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado do Rio Grande do Sul) e a Escoop (Escola Superior do Cooperativismo). Juntas, essas três frentes formam um ecossistema de apoio às cooperativas da defesa institucional à capacitação técnica, passando pela educação, inovação e desenvolvimento social.

Crescimento conjunto

O trabalho junto ao setor se reflete em números. Somente em 2024, o Sistema Ocergs somou 4,2 milhões de cooperados e associados, representando um crescimento de 7% em relação ao ano anterior. Ainda no ano passado, a receita do setor foi de R$ 93,2 bilhões e o cooperativismo gaúcho empregou 78,5 mil pessoas. Já as sobras - como são chamados os saldos financeiros positivos das cooperativas que podem ser divididas entre os cooperados ou reinvestidos - apresentaram crescimento de 10,96%, chegando a R$ 5 bilhões.

— Nós crescemos em todos os setores, mesmo diante de toda a dificuldade que o estado passou. Esses resultados mostram que o modelo realmente veio para ficar. Está sólido, consistente e crescendo cada vez mais forte e estável — afirma o presidente do Sistema Ocergs, Darci Hartmann.

Em abril de 2025, o Sistema Ocergs apresentou em Porto Alegre a reestruturação do plano gaúcho de cooperativismo, o RSCOOP150bi de Prosperidade, que contempla três eixos norteadores: Representação e Defesa, ESG e Gestão, e Negócios. O objetivo é alcançar R$ 150 bilhões de faturamento até a conclusão do ciclo em 2030.

As metas para o cooperativismo gaúcho reafirmam o compromisso do setor com o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, em especial diante do cenário desafiador marcado pelas enchentes de 2024. Os números apresentados pelo Expressão do Cooperativismo Gaúcho 2025, lançado pelo Sistema Ocergs, reafirmam essa importância.

O movimento ganha ainda mais força em 2025, quando a ONU (Organização das Nações Unidas) declarou este como o Ano Internacional das Cooperativas em reconhecimento ao papel transformador que desempenham na construção de um mundo mais justo e sustentável.

— Precisamos pensar agora no cooperativismo do futuro. Temos que estar prontos, adaptados, para sermos a melhor resposta aos cooperados que sempre vêm ali na frente — completa Hartmann.

Números do cooperativismo em 2024

Agropecuário

Faturamento: R$ 49,9 bilhões (+2,49%)

Sobras: R$ 1,2 bilhões (+30,78%)

Crédito

Faturamento: R$ 27,8 bilhões (+20,46%)

Sobras: R$ 3,1 bilhões (+3,48%)

Infraestrutura

Faturamento: R$ 2 bilhões (+5,24%)

Sobras: R$ 238,6 milhões (26,14%)

Saúde

Faturamento: R$ 10,6 bilhões (+11,05%)

Sobras: R$ 336,1 milhões (+10,85%)

Transporte

Faturamento: R$ 1,9 bilhão (+20,61%)

Sobras: R$ 50,2 milhões (+20,92%)

Trabalho, Produções de Bens e Serviços

Faturamento: R$ 1 bilhão

Sobras: R$ 78,2 milhões (+22,66%)

Consumo

Faturamento: R$ 687,4 mil (+171,80%)

Sobras: R$ 450,2 mil (+35,63%)