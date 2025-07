Cooperativismo impulsiona produção de vinhos gaúchos

Vinícola Aurora é feita de cooperados para cooperados. Zéto Telöken / Divulgação

Fundada em 1931 em Bento Gonçalves, a Cooperativa Vinícola Aurora é considerada a maior cooperativa vinícola do Brasil. Com um modelo de negócio que fortalece a agricultura familiar, reúne cerca de 1,1 mil famílias associadas que realizam o cultivo e a colheita das uvas em 11 cidades da serra gaúcha.

A estrutura colaborativa foi essencial para consolidar o trabalho dos produtores ao longo das nove décadas de vida da Aurora. O modelo de produção cooperativo, como explica o presidente do Conselho de Administração da Cooperativa Vinícola Aurora Renê Tonello promoveu a união, a troca de conhecimentos e a valorização da agricultura familiar, criando uma base sólida de confiança mútua e desenvolvimento conjunto.

— Essa união viabilizou investimentos em tecnologia, capacitação e inovação, que individualmente seriam inacessíveis a muitos cooperados — explica.

A cooperativa une a tradição com a inovação, respeitando seu passado e valores ao mesmo tempo que almeja um futuro cada vez mais moderno e sustentável. Tonello explica que a instituição vem aprimorando seus processos produtivos, logísticos e administrativos. O objetivo é adotar tecnologias que aumentem a eficiência, reduzam impactos ambientais, diminuam o esforço físico e garantam ainda mais qualidade aos produtos.

— Em sintonia com os compromissos ESG (ambiental, social e de governança), a Aurora mantém ações permanentes como o reaproveitamento de resíduos e uso racional da água, além de iniciativas sociais. A dimensão social é, inclusive, um diferencial natural da Aurora, pois valoriza a agricultura familiar e gera renda e oportunidades no meio rural — diz.

Liderança no segmento

Considerada líder do mercado nacional nas categorias vinhos finos brasileiros, suco de uva integral e coolers, o sucesso da Cooperativa Vinícola Aurora foi impulsionado pelo trabalho coletivo. Segundo o presidente Renê Tonello os cooperados são responsáveis por 10 a 15% da produção de uvas para processamento no Rio Grande do Sul.

Para o dirigente, esse volume mostra não só a força da cooperativa, mas também o impacto que tem no desenvolvimento da agricultura familiar e na economia regional.

— Nosso modelo baseado na união nos permitiu crescer, inovar e manter os valores do cooperativismo. A Aurora é um exemplo claro de que é possível conciliar escala, qualidade e responsabilidade social em um modelo que beneficia a todos os envolvidos — completa.

Com mais de 940 medalhas em concursos nacionais e internacionais reconhecidos pela Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV), a Vinícola Aurora é pioneira no enoturismo na serra gaúcha desde 1967. Para se aproximar ainda mais dos seus consumidores, oferece visitas gratuitas à matriz em Bento Gonçalves. Nos últimos cinco anos, mais de 1,1 milhão de turistas conheceram as instalações da empresa.

Sucessão rural

Com a proximidade do seu centenário, a Aurora entende que a sucessão rural é um dos grandes desafios do cooperativismo. Por esse motivo, a vinícola tem investido em estratégias para atrair e engajar as novas gerações de produtores, garantindo a continuidade e a prosperidade do modelo.

Desde 2017, quando desenvolveu o programa Aprendiz Cooperativo do Campo, a Aurora oferece formação técnica e vivência prática para jovens filhos de cooperados.

— Estamos incorporando tecnologias que tornam o trabalho no campo mais eficiente, o que é fundamental para reter os jovens na atividade. A introdução de drones para pulverização, colheitadeiras mecânicas e outras soluções modernas têm reduzido o esforço físico, aumentado a produtividade e melhorado as condições de trabalho — explica Tonello.

O presidente enfatiza que tudo faz parte de uma estratégia mais ampla da Aurora: mostrar que o campo pode ser um lugar de inovação, qualidade de vida e oportunidades.

Atuação

A Aurora está presente em Bento Gonçalves, Veranópolis, São Valentim do Sul, Guaporé, Cotiporã, Monte Belo do Sul, Santa Tereza, Pinto Bandeira, Vila Flores, Farroupilha e Garibaldi, totalizando 3 mil hectares de área cultivada.