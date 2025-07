Cooperativa de crédito impulsiona o desenvolvimento local e a inclusão financeira

União do cooperativismo contribui para o futuro. Cresol / Divulgação

Promover o desenvolvimento e a inclusão social são alguns dos pilares do cooperativismo. Completando 30 anos em 2025, a Cresol, sistema de cooperativas de crédito, é referência na área no Brasil. Fundada por 27 produtores rurais do Paraná para facilitar o acesso a financiamentos para pequenos agricultores, a instituição funciona como um elo para fortalecer e desenvolver comunidades. Hoje já são mais de um milhão de cooperados.

Presente em 19 estados brasileiros, incluindo o Rio Grande do Sul, conta com 952 agências localizadas em municípios estratégicos para a expansão do atendimento. As soluções são pensadas para gerar o progresso dos cooperados, de seus empreendimentos e de toda a comunidade.

— Temos uma central no Paraná, uma em Santa Catarina e uma no Rio Grande do Sul, em Passo Fundo. Essas centrais compõem a Cresol Confederação. Em breve chegaremos ao vigésimo Estado, que é o Tocantins — conta Cledir Magri, presidente da Cresol Confederação.

A essência do cooperativismo está em valores como união, força, persistência, crescimento, solidariedade e a busca por um futuro melhor. Um dos pilares fundamentais é a intercooperação, que impulsiona parcerias para o desenvolvimento das cooperativas.

— As cooperativas capacitam e preparam seus quadros e associados, e entendem as diferenças culturais de cada região. A Cresol tem olhado para essa relação com a comunidade, contribuindo para a qualidade de vida, emprego e renda — afirma Magri.

Equilíbrio e inovação

Diferente dos modelos tradicionais, a Cresol permite que os cooperados escolham a sua forma de atendimento, seja pelo autoatendimento, na Agência Conecta ou na agência física. Segundo o presidente da Cresol Confederação, Cledir Magri, o importante é garantir o equilíbrio para que o cooperado se sinta bem atendido.

— No nosso modelo, o cooperado é o dono do negócio. Disponibilizamos produtos, serviços e soluções justas e próximas das necessidades de cada cooperado. Isso tem feito uma diferença enorme, que reflete em nossos indicadores.

No cooperativismo, o relacionamento contribui para o desenvolvimento dos cooperados com segurança e solidez. Porém, diante das transformações tecnológicas, um dos grandes desafios da área é o equilíbrio entre a inovação e as pessoas.

— Nosso modelo é pautado com uma dimensão afetiva. Este é o cerne do debate sobre o futuro do cooperativismo — avalia Magri.

Cooperativismo no dia a dia

Além das soluções financeiras, a Cresol promove ações sociais e ambientais nas regiões onde atua. Entre elas, estão iniciativas que contribuem para a formação dos cooperados. O Relatório de Sustentabilidade 2024 da instituição aponta que os projetos educacionais do sistema impactaram mais de 32 mil crianças e jovens. Já os projetos “Parceiras Cresol” e “Potencializa Elas”, somados a outras iniciativas para estimular o empreendedorismo, a liderança e o protagonismo feminino contaram com 2.158 participantes em diferentes regiões.

— O papel da governança é fundamental. Precisamos pensar na participação dos jovens e das mulheres na estrutura decisória, além da perspectiva da diversidade. Este é um caminho importante que o cooperativismo precisa enfrentar — completa Magri.

Desenvolvimento sustentável

Além disso, a Cresol procura garantir seu compromisso com a sustentabilidade por meio de programas como o Crédito Sustentável. A iniciativa considera critérios como a economia verde, exposição ao risco ambiental e setores de alta ou moderada exposição ao risco climático.

Ainda, o Cresol Siga dedica-se ao financiamento nas áreas de saneamento, infraestrutura hídrica e gestão da água. O trabalho foi reconhecido com a conquista pela Cresol do Prêmio ProsperaCoop de melhor projeto ambiental

Ações que refletem o propósito da Cresol

Financiamento de projetos comunitários e rurais;

Implementação de práticas sustentáveis e redução de carbono;

Promoção de educação financeira e desenvolvimento de capital humano;

Apoio aos pequenos negócios.