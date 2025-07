Consórcio une planejamento e previsibilidade na aquisição de bens e serviços

Consórcio imobiliário pode ser o primeiro passo para a conquista de patrimônio. Imagem gerada por Inteligência Artificial / Google Gemini / Unicred Premium

As cooperativas de crédito conquistam cada vez mais espaço e confiança entre os gaúchos como um setor que une inclusão financeira, relacionamento e desenvolvimento sustentável.

No Rio Grande do Sul, mais de 2,2 milhões de pessoas já são cooperadas de instituições financeiras, segundo dados do Sistema da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB/RS). Esse crescimento reflete não apenas a solidez do cooperativismo, mas também a diversidade de soluções oferecidas, que vão muito além dos serviços bancários tradicionais.

Entre os produtos que têm se destacado está o consórcio – uma alternativa planejada, acessível e isenta de juros, que também é opção rentável para quem busca realizar sonhos ou investir com segurança. Nesse cenário, o consórcio dentro do ambiente cooperativo apresenta-se como uma estratégia de capitalização inteligente, voltada ao planejamento financeiro e à valorização patrimonial.

Desse modo, muitos cooperados enxergam nele mais do que uma forma parcelada de compra, veem uma ferramenta para reorganizar as finanças, adquirir bens com previsibilidade e aumentar seu poder de negociação. Para o empresário e cooperado da Unicred Premium, Carlos Eduardo Pinheiro, por exemplo, essa modalidade foi fundamental para estruturar melhor seus investimentos.

A seguir, ele compartilha sua experiência com o consórcio na cooperativa – um relato que mostra, na prática, como essa solução pode transformar objetivos em conquistas.

O que motivou você a buscar um consórcio, e por que escolheu fazer isso por meio da cooperativa?

Sou advogado na área da Previdência e, sempre que possível, invisto meus ganhos em imóveis, por considerá-los uma forma segura de construir patrimônio. O consórcio tem sido uma ferramenta importante nesse processo, pois me ajuda a me capitalizar para futuras oportunidades de negócio e para a quitação de contratos já firmados. Assim, consigo ficar pagando uma parcela pequena do consórcio em vez de um financiamento.

Além disso, como cooperado, cada um dos produtos que compro, acabo tendo vantagens. Sem contar que a Unicred Premium possui um atendimento personalizado e com pessoas especializadas, ou seja, está sempre pronta para auxiliar e orientar nossas decisões.

Qual era o seu objetivo ao contratar o consórcio, e como se sentiu ao ser contemplado?

Meu objetivo era o de possibilitar a quitação de um imóvel que eu já havia comprado. Então, fiquei muito feliz ao ser contemplado, pois diminuiu minhas parcelas mensais do contrato de compra e venda. A contemplação também foi relativamente rápida, em uns dez meses, se não me engano.

O que você considera o maior diferencial da cooperativa e do consórcio em relação a outras formas de aquisição ou financiamento?

Do consórcio, sem dúvidas as taxas de juros. Sou cooperado há uns dois anos e o que me fez optar pela Unicred Premium foi esse atendimento mais humanizado, efetivo, mais personalizado, em que a gente consegue falar com o gerente, recebe um atendimento próximo, o que não vemos muito em bancos hoje em dia, já que está tudo muito digital.

Que conselho você daria para quem está pensando em contratar um consórcio hoje?

Se tens interesse em investir em imóveis, vale a pena, pois possibilita ter mais poder de compra, já que aumenta seu caixa. Por exemplo, ao encontrar um imóvel interessante, é possível dar uma entrada de 30% e obter uma carta de consórcio que vá permitir quitar ou pelo menos pagar boa parte dele. Assim, a parcela fica bem menor, diferente do financiamento, que costuma ser mais complicado. Diante das correções de juros, mesmo com taxas de administração, o consórcio imobiliário é o que mais vale a pena.

Saiba mais sobre o consórcio Unicred Premium

O que é

O consórcio Unicred Premium consiste em uma modalidade de economia cooperativa que permite a realização de planos e projetos. Com investimentos mensais ao longo de um prazo determinado, sem cobrança de entrada ou juros, o participante mantém seu planejamento financeiro e amplia seu poder de compra. Ao ser contemplado com a carta de crédito, recebe o valor integral para aquisição do bem desejado.

Como funciona

A partir do aplicativo Unicred Mobile é possível fazer uma simulação ou pode ser feita diretamente com o gerente Unicred Premium, que oferece atendimento especializado para auxiliar nas melhores decisões.

Para quem serve?

Para quem quer comprar um imóvel, conquistar um automóvel, moto ou veículos pesados, assim como realizar cirurgias plásticas, viagens, festas, reformas e muito mais.