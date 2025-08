ConectAção reunirá ciência, inovação e negócios no setor magistral 

Mais de 50 fornecedores apresentam as principais novidades do setor magistral durante o ConectAção. IM Brasil / Divulgação

Com mais de 65 mil empregos diretos e um crescimento de 15,4% em cinco anos, o mercado de farmácias de manipulação no Brasil demonstra sua força e vitalidade. Hoje são mais de 8.700 estabelecimentos no país – 772 a mais que em 2019, conforme dados do Panorama setorial da Associação Nacional dos Farmacêuticos Magistrais (Anfarmag).

Neste cenário, a Ação Magistral, fundada no Rio Grande do Sul e prestes a completar 23 anos, se destaca como uma rede nacional que reúne mais de 190 farmácias. Juntas, elas somam 260 pontos de venda em 23 estados e movimentam cerca de R$ 200 milhões por ano, com um modelo associativo que transforma concorrentes em parceiros de crescimento.

– A grande vantagem da manipulação magistral em relação à indústria é a personalização. Por meio do prescritor, conseguimos fazer um medicamento específico para cada pessoa – explica o farmacêutico bioquímico e presidente da Ação Magistral, Paulo Vasques.

LEIA TAMBÉM Mais "sabida", GurIA passará a responder sobre o Plano Rio Grande

Em setembro, nos dias 11 e 12, a entidade promove, em Porto Alegre, mais uma edição do ConectAção – congresso que une ciência, inovação e negócios em dois dias de trocas, experiências imersivas e conteúdos voltados ao desenvolvimento do setor magistral.

Veja 5 motivos para participar da programação, que ocorre no Centro de Eventos da PUCRS:

1. Acesso direto a mais de 50 fornecedores

Durante o evento, farmacêuticos magistrais, prescritores, demais profissionais ligados a farmácias de manipulação e tomadores de decisão terão oportunidade de manter contato próximo e qualificado com mais de 50 fornecedores de matérias-primas, equipamentos, correlatos em farmácia e serviços. Todas as novidades lançadas no eixo Rio-São Paulo são trazidas para o ConectAção e apresentadas em um ambiente mais exclusivo e direcionado, especialmente organizado para favorecer conexões pessoais, aprofundadas e didáticas.

2. Oportunidade de negociações especiais

Organizado pela Ação Magistral, o ConectAção é aberto e dedicado a todo o mercado relacionado ao setor. Desse modo, não apenas os associados, mas todos os interessados em participar do evento podem acessar condições diferenciadas para adquirir produtos, serviços, matérias-primas, equipamentos e mais. Além disso, a programação conta com a parceria do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, da Anfarmag e do Sebrae, que estarão presentes nos dois dias de atividades.

3. Conteúdo técnico de alto nível

Estruturado em formato de arena, o evento contará com um palco central que receberá palestras rápidas, focadas em agregar conhecimentos específicos. A programação abrange uma ampla gama de tópicos relevantes, incluindo gestão, inovação (IA), saúde (TDAH, síndrome metabólica, melasma, alopecia), produtividade e aspectos práticos do consultório farmacêutico e da manipulação magistral.

Entre os palestrantes estão nomes como Mário Lúcio de Azevedo, economista e autor do Manual de Gestão Magistral; Natascha Trolesi Cenachi, farmacêutica de referência nacional em gestão de processos para farmácias magistrais; Gustavo Melles, empreendedor e professor da PUCPR; Omar de Faria, nutricionista especialista em Nutrição Clínica, Esportiva, Estética e Fitoterapia; e Lucas Portilho, farmacêutico, professor, especialista em Cosmetologia e mestre em Ciências Médicas.

4. Conexões para networking e parcerias

Além do contato direto com fornecedores, o ConectAção se propõe a ser um espaço de troca de ideias, esclarecimento de dúvidas e compartilhamento de experiências entre os próprios participantes. Seja em relação a produtos, serviços ou equipamentos, o evento fomenta a construção de parcerias.

5. Ambiente de inspiração e inovação

O evento contará com a participação de startups que oferecem soluções que buscam facilitar a rotina do farmacêutico magistral. A partir desse contato, costumam surgir ideias e alternativas para desafios que ainda não têm soluções consolidadas no mercado – seja em relação a sistemas de pagamento, à área comercial ou a questões técnicas.

Além disso, o congresso científico inclui em sua programação palestras, aulas demonstrativas e painéis que abordam como inovar, criar diferenciais técnicos e usar a tecnologia – como a inteligência artificial – para otimizar processos e resultados.

LEIA TAMBÉM Data center bilionário pode fortalecer polo tecnológico da Grande Porto Alegre, mas alta demanda por energia exige atenção

Serviço

O quê:

ConectAção – 7° Congresso Científico e 13° Espaço de Negócios da Ação Magistral

Quando:

11 e 12 de setembro de 2025 (quinta-feira e sexta-feira)

Onde: