Wealth management: por que investir na gestão do seu patrimônio?

Se você levou anos para construir seu patrimônio, é natural que você se pergunte “como garantir que ele esteja protegido, rendendo bem e pronto para atravessar gerações?” Com estudos indicando o aumento da longevidade no Rio Grande do Sul, esse questionamento tem feito com que muitas famílias busquem por uma gestão patrimonial que vá além de investimentos — e que inclua sucessão, proteção e planejamento tributário.

Uma projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), feita em 2022, apontou que, em 2070, quase 40% da população gaúcha terá 60 anos ou mais. O levantamento indica que serão 3,6 milhões de pessoas idosas no Estado, totalizando 9,1 milhões de habitantes. Esse envelhecimento populacional demonstra um novo olhar dos gaúchos para a estrutura financeira da família, avaliando, principalmente, como seus bens e conquistas serão organizados, protegidos e transferidos.

Dessa forma, cada vez mais, a gestão patrimonial aparece como pauta central entre famílias e indivíduos que começam a se movimentar para temas como herança, sucessão, eficiência tributária e blindagem de ativos. Como explica o gerente de produtos financeiros da Warren, Yoran Netto, esse movimento deixou de ser apenas preventivo. É uma estratégia inteligente para quem pensa no longo prazo.

Para entender por que o serviço tem chamado cada vez mais a atenção, GZH entrevistou o especialista para elencar as principais dúvidas sobre wealth management.

O que é wealth management?

Conhecido pelas soluções financeiras sofisticadas, o termo “ wealth management ” — que em tradução livre significa "gestão patrimonial" — vai além da administração dos ativos. Ele engloba uma abordagem integrada e personalizada, que combina planejamento sucessório, tributário, familiar e financeiro, sempre considerando o momento de vida e os objetivos do cliente.

Seja pessoa física ou jurídica, o foco é garantir continuidade, proteção e liquidez ao patrimônio, conforme explica Netto. A estratégia é desenhada sob medida, respeitando o perfil de risco, os valores e o legado que o cliente quer construir.

Dentro da estratégia de gestão patrimonial, os seguros entram como uma peça fundamental. São eles que ajudam a trazer liquidez nos momentos mais sensíveis, evitando que a família precise se desfazer de ativos importantes. Ou seja, fazem parte de um planejamento inteligente, pensado para garantir continuidade e proteção ao patrimônio. Dessa forma,o gerente de produtos afirma que a recomendação de seguros deve ser técnica, individualizada e adaptada a etapa de vida de cada cliente. Diante disto, ele elenca os seguros mais utilizados:

Seguros temporários ou de risco puro: geralmente são indicados na fase de acumulação, quando o cliente ainda está construindo seu patrimônio e tem dependentes.

geralmente são indicados na fase de acumulação, quando o cliente ainda está construindo seu patrimônio e tem dependentes. Seguro de diária por incapacidade temporária (DIT): voltado para profissionais autônomos cuja renda depende diretamente da capacidade de trabalho.

voltado para profissionais autônomos cuja renda depende diretamente da capacidade de trabalho. Seguros vitalícios com foco sucessório: estes são utilizados de forma pontual e estratégica para clientes que buscam eficiência na transmissão de patrimônio como o whole life, que ajudam a gerar liquidez no inventário e evitar a venda forçada de bens em momentos delicados.

Como a estratégia de wealth management se diferencia das demais?

Segundo a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), o volume sob gestão em serviços voltados a indivíduos e famílias em 2024 cresceu 8,9% em relação ao fechamento de 2023, atingindo a marca de R$ 498,5 bilhões nas mãos dos gestores de patrimônio. O levantamento revela o desejo dos brasileiros por previsibilidade e continuidade patrimonial diante dos ciclos de instabilidade econômica.

Considerando a preocupação entre a população, Netto explica que o wealth management se destaca por entregar mais do que uma carteira de investimentos, uma vez que oferece uma abordagem integrada considerando o perfil de risco de cada cliente.

— Na Warren, o ponto de partida do nosso trabalho é o wealth planning, que nada mais é do que um planejamento financeiro voltado para a vida do cliente, seus objetivos, valores e prioridades — contextualiza.

A partir da compreensão do momento de vida do cliente, o profissional destaca a importância deste modelo para garantir o alcance dos objetivos no tempo desejado, fazendo com que os produtos, sejam eles investimentos ou seguros, passem a ter um papel de suporte e não de protagonismo.

— Isso permite uma gestão mais eficiente, descomplicada e alinhada ao que realmente importa. Enquanto o mercado tradicional muitas vezes usa da ansiedade para vender produtos, o que queremos entregar é tranquilidade. Queremos que o cliente saiba que seu dinheiro está sendo bem cuidado para que ele possa focar no que realmente importa: sua família, sua carreira, sua saúde, sua vida — indica o gerente de produtos financeiros.

Como a longevidade dos gaúchos se relaciona com gestão patrimonial?

O envelhecimento da população no Estado traz consigo a necessidade de organizar a sucessão com antecedência, segundo explica Yoran Netto. Deixar isso para depois pode acabar impactando a tranquilidade da família para lidar com assuntos financeiros, causando perda de liquidez. Como exemplo, Netto cita alguns casos que a Warren acompanhou sobre planejamento sucessório.

— Atendemos um empresário que concentrava boa parte do patrimônio em cotas de empresas e imóveis. Ao mapearmos a sucessão, percebemos que a família não teria liquidez suficiente para arcar com os custos do inventário e o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD), o que poderia forçar a venda de ativos estratégicos em um momento de fragilidade — aponta.

A solução, segundo ele, foi a contratação de um seguro de vida com cobertura vitalícia, calibrado para gerar a liquidez necessária nesse cenário e garantir que mesmo na ausência do patriarca, os ativos pudessem ser preservados, evitando conflitos, vendas apressadas e perda de valor. De acordo com o gerente de produtos financeiros da Warren, Yoran Netto, esse é apenas um dos exemplos de como uma estratégia bem estruturada evita riscos e protege o legado familiar.

A gestão patrimonial serve só para grandes fortunas?

Um dos principais mitos que a Warren busca desconstruir é a ideia de que esse tipo de serviço é reservado apenas para milionários com fortunas complexas.

— Algumas pessoas me dizem “seguro é para quem tem muito dinheiro”: pelo contrário. Muitas vezes, quem está em fase de construção patrimonial precisa ainda mais dessa proteção, pois não teria reserva suficiente para lidar com grandes imprevistos — afirma Netto.