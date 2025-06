Viagens, câmbio e segurança: o que os consumidores buscam em um cartão de crédito

Jacson Dalmagro, gerente regional de negócios da Unicred Premium, destaca cartões como ferramenta de planejamento e performance. Unicred Premium / Divulgação

O cartão de crédito é o método de pagamento preferido dos brasileiros em 47% das ocasiões de compra. De acordo com dados divulgados pela empresa de serviços financeiros Visa, o cartão de crédito supera as opções de Pix (28%), o débito (20%) e o dinheiro (5%) durante as compras. Já para aquisições de valor elevado, como eletrodomésticos ou passagens aéreas, a preferência pelo crédito chega a 56%.

Os dados da Visa também mostram que, além da preferência pelo crédito, 75% dos consumidores brasileiros tendem a ter dois ou mais cartões na carteira. Esse comportamento também é observado pela Serasa Experian, empresa especializada em análise de crédito. A pesquisa da organização mostrou que sete em cada dez brasileiros possuem pelo menos três cartões, e que para os usuários, os benefícios oferecidos por cada instituição – como programas de recompensas, cashback, seguros e vantagens internacionais – são um grande atrativo.

Para atender um público que busca cada vez mais benefícios no cartão de crédito, instituições financeiras, bancos e cooperativas de crédito precisaram se reinventar para atrair novos consumidores. Pensando nisso, a instituição financeira Unicred Premium passou a oferecer para seus cooperados, os cartões Visa Infinite Unicrede Unicred Ímpar.

O gerente regional de negócios da cooperativa, Jacson Dalmagro, explica que os cartões foram pensados para esse consumidor mais exigente e global, que é atento aos próprios gastos e buscam vantagens ao buscarem um novo cartão de crédito. Jacson pontua que os cartões Unicred Premium podem ser uma ferramenta inteligente de planejamento financeiro para quem pretende concentrar gastos, acumular pontos e aproveitar benefícios de forma estratégica.

– Por se tratar de uma cooperativa, a Unicred Premium busca entregar mais valor aos seus cooperados em todos os produtos e serviços. Por isso, ao concentrar seus gastos com a cooperativa, o usuário tem a possibilidade de isentar sua anuidade de acordo com o consumo mensal ou investimentos alocados – explica.

Spreadzero: economia em viagens e compras no exterior

A isenção do spreadcambial — valor adicional comumente aplicado sobre a cotação do dólar — pode representar uma economia em compras internacionais. Essa cobrança, que pode chegar a 5%, não é aplicada nos cartões Unicred Infinite, por exemplo, que adotam o dólar comercial como base. Mesmo com a incidência do IOF, essa configuração pode tornar as compras mais previsíveis, sem a variação adicional gerada pelo spread.

Competitividade e acúmulo de pontos flexível

Além de oferecerem pacotes com diversos benefícios, cartões como da Unicred Premium contam com taxas de anuidades mais baixas, assim como políticas de isenção flexíveis. O Programa Único de Fidelidade Unicred permite que os cooperados emitam passagens aéreas diretamente com pontos ou convertam a pontuação acumulada em aportes para produtos financeiros que geram rentabilidade.

Benefícios e experiências premium em aeroportos e viagens

O Unicred Ímpar inclui benefícios voltados a quem gosta de viajar, como: acesso ilimitado a salas VIP nos principais aeroportos do mundo, abrangendo portador e convidado; embarque facilitado; Seguro Viagem que cobre perda de bagagem, atrasos, cancelamentos e emergências médicas internacionais (até US$ 175 mil); seguro para carros alugados; Visa Concierge exclusivo para cooperados Unicred Premium; Unicred Tag, destinado a famílias que viajam pelo país com seu próprio carro.

Tecnologia, segurança e controle em tempo real

Outro aspecto valorizado pelos consumidores é o controle sobre os gastos e a segurança nas transações. A bandeira Visa conta com um sistema de autenticações e verificações que analisa o comportamento de compra. Ao identificar uma transação fora do perfil, seja online ou física, esse sistema bloqueia o cartão preventivamente para evitar novas ações. Em cartões como os da linhaUnicred Premium, essas soluções estão integradas ao aplicativo, quepermite configurar autenticação em dois fatores e gerar cartões virtuais, indicados para transações online e integração com carteiras digitais. também oferece segurança de alto nível, com dupla autenticação e verificação em dois fatores.

