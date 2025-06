Saiba como investir no segmento imobiliário de alta renda por meio do consórcio

Um levantamento feito pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias em 2024, apontou que há um crescimento de 45,3% nas vendas de imóveis novos no Brasil. No mesmo período, o segmento de Médio e Alto Padrão registrou um incremento de 13% no volume de unidades vendidas e, ainda, um aumento de 32,6% no valor total dos negócios, a soma de R$ 24,4 bilhões demonstra um aquecimento no mercado imobiliário, permitindo o avanço de novos projetos residenciais.



O setor imobiliário oferece possibilidades para a aquisição de imóveis, porém, à vista e sem precisar utilizar os recursos investidos em aplicações financeiras rentáveis, seguras e com liquidez para serem utilizados em momentos de necessidade ou de imprevistos.



Em contrapartida, o consórcio pode ser uma estratégia econômica na compra de ativos, garantindo segurança financeira que os bens patrimoniais proporcionam ao longo da vida. Com as variações da taxa Selic, o consórcio tem conquistado espaço no mercado como uma opção segura para pessoas de alta renda e investidores.



Entre no site Banrisul Consórcio e faça agora sua simulação



Consórcio Clube do Milhão



Diante das demandas do mercado, a Banrisul consórcios lançou o Consórcio Clube do Milhão, que disponibiliza cartas de crédito que variam entre R$ 500 mil e R$ 1 milhão para imóveis. A modalidade oferece também condições promocionais por tempo limitado com taxas de administração de 17% para o período de 200 meses – 0,085% ao mês e 1,02% ao ano.



O cliente poderá escolher entre o pagamento por meio de parcelas integrais, reduzidas até completar a metade do seu plano ou até ser contemplado pelo consórcio. A cada mês uma cota por sorteio será contemplada com a possibilidade de realizar o lance livre, o diferencial para o consorciado está na duplicação do valor da sua oferta.



Por exemplo, se o cliente possui uma carta de crédito de R$1 milhão e pretende dar um lance de R$ 300 mil, há possibilidade de dobrar o valor do lance para R$ 600 mil, ampliando as chances de contemplação do consorciado.



A diferença será subtraída do valor da carta de crédito, que será de R$ 700 mil e poderá ser usado de modo flexível, seja na compra de um imóvel pronto no meio urbano ou em área rural e, ainda, para construção, reforma e ampliação da estrutura.



Faça parte do clube



O Consórcio Clube do Milhão opera com a segurança e a solidez de quem trabalha há 20 anos para expandir carteiras imobiliárias. Com planejamento e inteligência, consorciados aproveitam as oportunidades de negócios sem descapitalizar seus ativos.



O Banrisul disponibiliza a rede de agências para o atendimento de quem estiver com interesse em participar do Consórcio Clube do Milhão, incluindo os canais digitais, como o aplicativo Banrisul e o Internet Banking.



Confira no site do Banrisul as possibilidades de garantir a sua cota