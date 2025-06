Investir por objetivos pode ajudar a definir o que você quer alcançar, quando deseja chegar lá e quanto isso vai custar. Divulgação | Warren Investimentos

Quando se fala em realizar sonhos, muitas pessoas mencionam o desejo de viajar para o exterior, se profissionalizar e até focar na previdência privada para obter uma aposentadoria mais tranquila. No entanto, o sonho da casa própria segue como o principal objetivo na vida dos brasileiros, conforme revela o estudo publicado no Radar Febraban . Realizado pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (IPESPE), o estudo tinha como objetivo demonstrar as principais expectativas dos brasileiros sobre 2024 e suas metas financeiras.

A partir disso, o levantamento revela 31% dos participantes almejam a compra de um imóvel, sendo os aplicar em diferentes investimentos bancários a segunda meta mais desejada, de acordo com 25% dos participantes. Enquanto, a realização de cursos alcança 16% e a vontade de viajar totaliza 15%. Mas o que estes dados tem em comum? Eles indicam o impacto de criar um plano sob medida para cada objetivo financeiro – o que inclui definir o valor necessário, o prazo para alcançá-lo e a melhor estratégia de investimento para proteger e potencializar o poder de compra.

Dessa forma, investir por objetivos significa abandonar a lógica do improviso e adotar o planejamento financeiro como ferramenta para concretizar sonhos. Entenda a seguir por que a Warren Investimentos acredita que essa é uma das formas mais eficazes e seguras de investir.

O que significa investir por objetivos?

Investir por objetivos é uma abordagem que vai além da simples acumulação de produtos financeiros. Trata-se de alinhar seus investimentos a metas específicas, como uma viagem, a compra de um carro ou a aposentadoria. Essa estratégia permite que você escolha os produtos financeiros mais adequados ao seu perfil de risco e ao prazo de cada objetivo. Esse novo jeito de investir tem ganhado força entre os brasileiros.

Na análise sobre o perfil dos investidores, feita pela bolsa de valores brasileira, B3, pelo menos, 5,2 milhões de investidores com CPF estão investindo na bolsa, um número que reflete o crescente interesse pelo mercado financeiro. Apesar do aumento no número de investidores, chama atenção a queda no valor médio investido, o saldo mediano em custódia caiu de R$ 4,3 mil, em 2021, para R$ 2,1 mil, em 2024. Sendo assim, definir um objetivo claro é recomendado para investir de forma estratégica, aproveitando os recursos financeiros.

Por que adaptar sua estratégia de investimento ao seu objetivo?

Cada objetivo financeiro possui características únicas que demandam estratégias específicas. Por exemplo, se você planeja uma viagem internacional em 2026, é recomendável optar por investimentos de curto prazo, com menor volatilidade e maior liquidez, como títulos do Tesouro Direto ou CDBs de curto prazo.

Já para metas de longo prazo, como a aposentadoria, é possível considerar investimentos com maior potencial de retorno, mesmo que apresentem mais riscos, como ações ou fundos imobiliários.

Como investir por objetivos ajuda a transformar sonhos em metas reais?

O primeiro passo para transformar um sonho em meta financeira é deixar claro o que você quer alcançar, quando deseja chegar lá e quanto isso vai custar. Pode parecer simples, mas muitas pessoas não conseguem definir seus objetivos de forma concreta, dificultando não só a organização do orçamento, como a escolha da melhor estratégia de investimento.

1. Defina seu objetivo com clareza e prazo realista

Se você quer fazer uma viagem internacional em 2026, trocar de carro em dois anos ou ter uma aposentadoria tranquila a partir dos 60 anos, você pode partir desta meta para estipular seus investimentos. Lembrando que quanto mais específico for o seu objetivo, mais fácil será planejar e escolher os investimentos certos para alcançá-lo.

2. Estime o valor necessário e o impacto da inflação

Ao transformar um sonho em número, é importante considerar o impacto da inflação no valor final. Um intercâmbio de R$ 30 mil hoje, por exemplo, pode custar bem mais daqui a dois ou três anos.

3. Escolha os produtos adequados ao seu prazo e perfil de risco

De acordo com a Warren, não adianta buscar o investimento com maior retorno se ele não estiver alinhado ao seu objetivo e ao seu prazo. Isso porque investimentos de curto prazo pedem segurança e liquidez, enquanto os de longo prazo podem se beneficiar de ativos mais voláteis, mas com maior potencial de rentabilidade. A própria Warren faz esse mapeamento automaticamente ao criar carteiras personalizadas para cada meta cadastrada pelo investidor na plataforma.

4. Mantenha disciplina e revise sua estratégia periodicamente

Assim como os sonhos podem mudar, as condições econômicas também mudam. Por isso, revisar o plano de tempos em tempos é essencial para garantir que os investimentos continuem compatíveis com o objetivo inicial. Com o tempo, você pode aumentar os aportes, ajustar os prazos ou até redefinir a própria meta.

A dolarização é indicada para qualquer meta internacional?

Se o seu objetivo financeiro envolve gastos fora do Brasil, como um intercâmbio, uma viagem de longa duração ou até mesmo morar no exterior, é comum surgir a dúvida: vale a pena dolarizar os investimentos?

A resposta é: depende. A dolarização pode ser uma boa alternativa para proteger o poder de compra em moedas estrangeiras, especialmente quando o prazo da meta é médio ou longo. Ela funciona como uma forma de suavizar os impactos da flutuação cambial, algo comum em momentos de instabilidade econômica.

Segundo dados da B3, os investimentos em BDRs (ativos atrelados ao exterior) somam cerca de 1 milhão de investidores brasileiros, com saldo mediano em custódia crescente, sugerindo um interesse mais estratégico por parte de quem busca diversificação ou tem metas ligadas ao mercado internacional.

No entanto, a Warren alerta que a dolarização não é recomendada para todos os perfis nem para qualquer tipo de meta. É preciso analisar alguns pontos:

Considerar seu nível de tolerância ao risco;

Analisar o tempo até a realização do objetivo e o impacto que a variação cambial pode causar no valor final do seu plano;

Entender se esse tipo de estratégia conversa com o seu objetivo específico

Como a Warren ajuda a personalizar seus investimentos?

A Warren acredita que investir não é sobre escolher o produto do momento, mas sim sobre entender o porquê de estar investindo, e a partir disso, montar uma carteira que respeite seu tempo, perfil e propósito. Na prática, isso significa que o investidor não precisa ser especialista para tomar decisões inteligentes. Ao criar uma conta na plataforma, você pode cadastrar diferentes metas (como “intercâmbio de 2026”, “reserva de emergência” ou “aposentadoria aos 60 anos”) e, com base em cada objetivo, a Warren estrutura uma carteira personalizada, com diversificação automática e exposição a classes de ativos compatíveis com o risco e prazo daquela meta.