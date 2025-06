Capão da Canoa terá novo marco para saúde e negócios

Complexo reúne seis empreendimentos em um projeto inédito que inclui um hospital de alta complexidade. Grupo Pessi / Divulgação

Nos últimos anos, a busca por mais qualidade de vida e bem-estar, contato com a natureza e proximidade com o mar tornou-se prioridade para muitas pessoas. Assim, cada vez mais gaúchos têm encontrado no Litoral Norte não apenas um refúgio para os meses de veraneio, mas como uma oportunidade para a mudança no estilo de vida. Entre caminhadas à beira-mar e a possibilidade de equilibrar lazer e trabalho, a região vem se consolidando como destino definitivo de moradia, com infraestrutura crescente, serviços variados e opções de alto padrão.

E esse novo paradigma de vida e consumo tem impactado diretamente vários segmentos. Um bom exemplo é o mercado imobiliário da região, que vai se firmando como um dos principais polos de investimento do estado. Conforme o Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS), foram mais de R$ 6 bilhões em vendas somente em 2024, representando um crescimento de 20% em relação ao ano anterior.

Estrutura para viver e trabalhar

Nesse cenário, algumas cidades assumem protagonismo. Capão da Canoa, Xangri-lá e Torres concentram os maiores percentuais do Valor Geral de Vendas (VGV) no Litoral Norte, atraindo não só quem busca lazer, mas também investidores atentos ao potencial de retorno com locações de temporada, salas comerciais e consultórios médicos.

– Muitos que vêm morar na praia são profissionais liberais e querem ter também aqui a estrutura do trabalho, da sua empresa – destaca Alfredo Pessi, CEO do Grupo Pessi e conselheiro do Sinduscon Litoral Norte.

Para atender a essa nova demanda e preencher lacunas na oferta atual, uma parceria entre o Studio Ronaldo Rezende, o Grupo Pessi e a Construtora Tedesco dará origem ao Markho Business Center: uma proposta inovadora para Capão da Canoa.

– Será um produto realmente disruptivo para o mercado imobiliário da região – destaca o executivo Alfredo Pessi.

Ineditismo no Brasil

O Markho Business Center é uma torre corporativa que integra o ambicioso Markho Life Complex, um conjunto de seis empreendimentos independentes e complementares: hospital de alta complexidade, shopping mall com 29 operações, edifício-garagem rotativo com 699 vagas (100 delas com carregadores elétricos), torre residencial com 49 unidades, torre Health Care com 184 apartamentos de moradia por assinatura, além do próprio Business Center, com 249 salas.

– É o primeiro projeto do Brasil a reunir essa estrutura em um só lugar. Pesquisamos modelos em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina e nenhum entregava os seis componentes juntos – revela Pessi.

Cada sala comercial do Markho Business Center possui 37 metros quadrados, que podem ser ampliados com a união de duas ou mais unidades. O projeto inclui ainda um rooftop com salão de eventos, duas salas de reunião, salão de festas, centro de convenções, academia, vestiário, lavabo e uma área de descanso externa.

– As vagas do edifício-garagem foram pensadas para atender os proprietários das salas e, no esquema rotativo, os clientes corporativos de todo o complexo e até do comércio no entorno. Fizemos um cálculo de mobilidade urbana e impacto de vizinhança pensando também nos estabelecimentos da redondeza – enumera Pessi.

Vocação para a saúde

De acordo com o CEO do Grupo Pessi, o Markho Business Center foi pensado para todos os profissionais liberais, com uma vocação especial para a área da saúde.

– Mas temos espaço para advogados, contadores, construtoras... Inclusive nós teremos nossa sede ali, num local de excelência e qualidade de vida, que traz um conforto muito grande para quem quer morar e trabalhar em Capão da Canoa – complementa.

Outro ponto de destaque é a conexão da torre corporativa com o hospital e os demais estabelecimentos e serviços do Markho Life Complex. Com isso, um médico poderá ter seu consultório no Markho Business Center, por exemplo, e circular pelo complexo com total integração, acessando o hospital pelo segundo andar, almoçando no shopping e atendendo pacientes com conforto e segurança; tudo a poucos passos de distância.

– Esse projeto veio para acolher todos os profissionais de excelência do Estado que queiram trabalhar na região, seja metade do tempo aqui e metade na sua cidade ou permanentemente aqui – projeta Pessi.

Também nesse sentido, a torre Health Care traz o conceito de “moradia por assinatura” promovido em parceria com a Housi, gestora especializada em locações modernas e flexíveis.

– A unidade é escriturada, não fracionada. Você pode morar, investir ou hospedar alguém que precise de um local durante um tratamento, por exemplo. É ideal para a chamada ‘desospitalização’, quando pacientes precisam de cuidados após uma cirurgia, mas fora do ambiente hospitalar – detalha o CEO.

Investimento com propósito

O potencial também impressiona em termos de valorização patrimonial. Segundo levantamento da associação de construtores local com mais de uma dezena de imobiliárias, nos últimos 10 anos o mercado imobiliário da região vem crescendo, em média, 23% ao ano. Para o Markho Business Center, Pessi projeta uma estimativa conservadora de valorização na ordem de 17% ao ano – podendo superar esse índice, dada a exclusividade e a ausência de concorrência direta.

– Quem comprar uma sala agora, no início, deve ver seu investimento dobrar até o final da obra – aposta, destacando também a exclusividade do produto.

Além de ofertar um estilo de vida mais aprazível e incontáveis comodidades para os profissionais que estabeleçam seus escritórios no complexo, o empreendimento tem um propósito ainda maior, de acordo com o executivo.

– Queremos solucionar a saúde de alta complexidade do Litoral – mira Alfredo Pessi.

