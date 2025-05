Unicred Premium enaltece o pilar confiança em 30 anos de história

Presidência da Unicred Premium, Sérgio Luis Garcia de Macêdo, 1° vice-presidente, Paulo Fuhr, presidente e Fábio Caldana, 2° vice-presidente. Unicred Premium / Divulgação

Grande parte do vigor com que a Unicred Premium chega aos 30 anosestá em um ativo complexo de mensurar, mas definitivo em diferentes momentos na história da instituição financeira cooperativa: a confiança. A relação genuína e transparente entre pessoas molda a trajetória da instituição, sustenta a sua identidade e funciona como um guia para os próximos passos no universo onde atua.

– A ativa participação e o engajamento dos cooperados nas assembleias e decisões estratégicas fortaleceram nossa democracia interna e contribuíram ao longo de toda a nossa trajetória para decisões mais alinhadas com as necessidades da nossa comunidade – avalia Paulo Ricardo Fuhr, presidente da Unicred Premium, para quem a contínua evolução na participação dos cooperados se tornou o pilar fundamental do crescimento da cooperativa.

Parte de uma rede de cooperativas financeiras (Unicred Brasil), a Unicred Premium atua nas regiões do Vale do Taquari, Rio Pardo, Região da Produção e Região Metropolitana, compreendendo 141 municípios e mais de 10 mil cooperados. No início, eram pouco mais de 40 associados, todos médicos.

Ao falar sobre o surgimento da instituição, o médicoSérgio Luis Garcia de Macêdo, 1° vice-presidente, lembra que ela é resultado da união de três cooperativas que uniram forças em busca de crescimento sustentável e ganho de escala. ParaFábio Caldana, médico e 2° vice-presidente, não faltaram desafios nessa história. Os desafios vividos pelo Rio Grande do Sul e o país ensinaram resiliência aos gestores que viviam o dia a dia da instituição.

Na entrevista a seguir, Fuhr, Macêdo e Caldana conectam o passado, o presente e o futuro da Unicred Premium. Sem jamais se afastar do espírito cooperativista, a associação foi firmando marcos institucionais sólidos que garantiram resultados. Dedicação, constância e visão de longo prazo imprimiram atitudes que ajudam a explicar a prosperidade conquistada em três décadas de história.

Ao longo desses 30 anos, quais marcos institucionais se destacam como fundamentais para consolidar a cooperativa como referência em gestão e solidez?

Paulo Ricardo Fuhr - Destacamos a implementação de práticas avançadas de governança corporativa, a adesão a padrões rigorosos de compliancee a criação de uma estrutura eficiente de gestão de riscos. Além disso, a contínua capacitação dos nossos colaboradores e a valorização da participação ativa dos cooperados foram essenciais para consolidar nossa posição como referência no sistema financeiro cooperativo.

Sérgio Luis Garcia de Macêdo - Inicialmente, apenas médicos eram associados, o que tornava mais fácil ampliar o quadro, pois frequentávamos os mesmos ambientes. Na sequência, aumentamos o nosso mercado para odontólogos e demais profissionais da área da saúde. Fomos ampliando nosso campo de ação, e hoje profissionais com nível universitário, assim como empresários, podem associar-se. Diante dessa evolução e dos normativos dos órgãos reguladores, passamos a trabalhar com uma governança realizada por profissionais do mercado financeiro. A participação mais importante dos associados, além de integrar os Conselhos administrativo e fiscal, é a confiança na cooperativa: aplicam na Unicred Premium sua liquidez que, por sua vez, permite que ofereçamos todos os serviços financeiros de que necessitam.

Como a presidência tem se preparado para garantir que os próximos 30 anos mantenham a essência cooperativista, mesmo diante das transformações do sistema financeiro?

Fuhr - A Unicred Premium está focada em inovação e adaptação às mudanças do mercado financeiro, sem perder de vista nossa essência cooperativista. Estamos investindo em tecnologia para melhorar a experiência dos nossos cooperados, fortalecendo nossa presença digital e desenvolvendo soluções financeiras que atendam às necessidades emergentes. Além disso, estamos comprometidos com a formação contínua de lideranças que valorizem a cooperação e a sustentabilidade.

Macêdo - A cooperativa admite pessoas jurídicas, mas sua essência são as físicas, que compõem o quadro social e que, em última análise, são os responsáveis por sua perenidade. Nossa história mostra que, com a união de forças e com uma transparência de nossos propósitos, o quadro associativo deposita suas economias e permite que se complete o círculo virtuoso da sociedade cooperativa. Para o futuro, antevejo que devemos qualificar ainda mais nossos colaboradores e nossos dirigentes.

Quais decisões estratégicas mais contribuíram para posicionar a cooperativa como inovadora e sustentável?

Fuhr - A diversificação de produtos e serviços financeiros, a expansão criteriosa de nossas operações e a adoção de práticas sustentáveis foram fundamentais para a inovação e a sustentabilidade. Além disso, a priorização da tecnologia e da digitalização nos permitiu oferecer soluções mais eficientes e personalizadas aos nossos cooperados, mantendo a Unicred Premium competitiva no mercado.

Fábio Caldana - As incorporações de cooperativas coirmãs, a aquisição de uma nova estrutura para nosso Núcleo Estratégico e o rebrandingde nossa marca. As incorporações de Unicred Jacuí e Unicred Região da Produção ampliaram nossa atuação, o número de cooperados e de agências, trazendo novos desafios à gestão. Com a Unicred Projeta, expandimos para a Região Metropolitana, absorvendo um mercado com novos perfis. A estrutura do quinto andar do prédio central em Lajeado nos proporcionou um espaço adequado para a centralização de atividades operacionais e de gestão. Por fim, rebatizamos nossa cooperativa para buscar um claro posicionamento de mercado, demonstrando a cooperados e parceiros o nosso valor.

Que lições da trajetória da cooperativa são indispensáveis para orientar as novas lideranças que assumirão papéis decisivos nos próximos ciclos?

Fuhr - Uma das principais lições é a importância da governança sólida e da gestão de riscos, aliada à inovação contínua e à proximidade com os cooperados. As novas lideranças devem estar preparadas para abraçar mudanças tecnológicas e regulatórias, mantendo sempre o foco na sustentabilidade e na essência cooperativista.