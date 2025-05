Planejamento financeiro: metade dos brasileiros termina o mês no vermelho, diz IBGE

Disciplina e acompanhamento contínuo são algumas das dicas que aparecem nas recomendações da Warren Investimentos. Allistair/peopleimages.com | Adobe Stock

Segundo dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), apenas 38% dos brasileiros fazem algum tipo de planejamento financeiro , mesmo que a maioria reconheça a sua importância. Outra pesquisa feita pela Fenaprevi com o Datafolha, mostra que 84% querem ter maior controle sobre suas economias, mas ainda não sabem por onde começar. Para apoiar neste momento, a Warren reuniu 5 passos práticos para dar início a um plano financeiro — seja para sair do vermelho, guardar dinheiro para uma meta específica ou começar a investir com mais segurança.

5 passos para começar o seu planejamento financeiro

A falta de planejamento financeiro tem impacto direto na estabilidade das famílias brasileiras. De acordo com o Mapa da Inadimplência da Serasa (2024), o país ultrapassou a marca de 71 milhões de pessoas endividadas, o equivalente a mais de um terço da população.

Entre os principais motivos estão o descontrole de gastos e o uso excessivo do crédito sem estratégia. Além disso, um levantamento realizado pelo Banco Central revela que 47% dos brasileiros não possuem nenhuma forma de reserva financeira para imprevistos, o que torna ainda mais difícil lidar com situações emergenciais ou planejar o futuro com segurança. Dessa forma, é importante considerar alguns passos se você busca ter maior controle sobre as suas finanças:

Estabeleça seus objetivos: viajar, comprar um apartamento , fazer uma especialização, pensar na aposentadoria ou investir. Não importa qual seja a sua meta, o importante é que ela esteja clara para começar a identificar como equilibrar a sua renda com os seus gastos. Além disso, indicar o momento em que você pretende concretizar seu objetivo é outro fator importante para equilibrar suas economias; Use o tempo e os juros a seu favor: quanto mais tempo você tem até a realização do objetivo, maior o potencial dos juros compostos trabalharem a seu favor. O importante não é só o valor acumulado, mas a consciência do que é necessário fazer mês a mês. Reveja o orçamento com olhos atentos: entenda o que é essencial na sua lista de gastos e o que pode ser reduzido sem deixar de respeitar seus desejos. Não significa que você precise cortar o seu momento de lazer, mas entender de que forma pode abrir espaço na sua vida financeiro para atingir outras metas. Assim você consegue encaixar, no presente, hábitos que combinem suas necessidades atuais com seus objetivo futuros. Defina metas conjuntas, se necessário: se você divide despesas com alguém e tem um objetivo comum — como a compra de um imóvel ou uma viagem —, criar uma conta conjunta pode facilitar o acompanhamento das economias. Uma estratégia que pode ser utilizada para casais, por exemplo, é dividir parte do salário de ambos para ser direcionada a uma conta conjunta com a meta de atingir o objetivo em comum. Dessa forma, é possível “se pagar primeiro” antes de pagar as contas. Avaliar os erros cometidos: para aprimorar o processo de controle financeiro, é importante analisar se no seu planejamento anterior você estabeleceu metas que foram atingidas (se não foram, identificar o motivo) e quais foram os principais desafios encontrados. Dessa forma, você pode aprimorar suas economias visando curto, médio e longo prazo.

Erros comuns que atrapalham seu planejamento financeiro

A maioria dos brasileiros inicia o planejamento financeiro para a aposentadoria apenas cinco anos antes, conforme uma pesquisa nacional encomendada pelo Serasa ao Instituto Opinion Box em 2025. Os dados apresentados em janeiro, revelam a necessidade que as pessoas têm em continuar trabalhando mesmo após se aposentar devido à instabilidade financeira enfrentada. Além deste comportamento, outras atitudes podem causar um impacto na gestão das finanças:

Não acompanhar os gastos de perto: muitas pessoas acreditam que sabem exatamente para onde vai o dinheiro, mas, na prática, pequenas despesas do dia a dia podem comprometer o orçamento. O hábito de registrar receitas e gastos permite uma visão mais clara da realidade financeira.

Focar apenas no curto prazo: se planejar financeiramente não significa apenas garantir que as contas do mês estejam pagas. Pensar no médio e longo prazo, como a construção de uma reserva de emergência ou o investimento para a aposentadoria, é essencial para evitar instabilidades futuras.

Não ter uma reserva para imprevistos: situações inesperadas, como uma emergência médica ou a necessidade de um conserto no carro, podem afetar o orçamento se não houver uma reserva para esse tipo de gasto. Especialistas recomendam que a reserva de emergência cubra, pelo menos, de três a seis meses das despesas fixas.

Usar crédito sem planejamento: parcelamentos e o uso do cartão de crédito podem ser aliados na organização financeira, mas, quando utilizados sem controle, podem se tornar vilões. Isso acontece porque taxas de juros elevadas e o acúmulo de parcelas comprometem a renda e dificultam a estabilidade financeira.

Ferramentas para ajudar na organização financeira

A tecnologia pode ser uma aliada poderosa no controle financeiro. Existem diversas ferramentas disponíveis que ajudam a acompanhar despesas, definir metas e até mesmo sugerir investimentos de acordo com o perfil do usuário. Algumas opções incluem:

Planilhas de orçamento: utilizar ferramentas como Google Sheets ou Excel permite personalizar o acompanhamento dos gastos e estabelecer metas de curto, médio e longo prazo.

Apps bancários: muitos bancos oferecem funções para categorização de despesas e alertas de gastos, ajudando a manter o controle financeiro sem precisar recorrer a múltiplos aplicativos.

Simuladores financeiros: plataformas que permitem projetar investimentos e calcular o impacto de diferentes estratégias financeiras são úteis para tomar decisões mais embasadas. Um exemplo disso é o Simulador da Warren , que une tecnologia de ponta com a expertise de especialistas CFP (Certified Financial Planner) e permite visualizar diferentes cenários para o patrimônio de quem investe.

Como a Warren pode ajudar no seu planejamento financeiro?

Além de organizar as finanças e reavaliar gastos, quem busca mais eficiência na gestão do dinheiro pode contar com plataformas que oferecem soluções personalizadas. A Warren Investimentos, por exemplo, afirma que investir deve ser simples, transparente e acessível. Por isso, a instituição financeira investiu no desenvolvimento de uma plataforma auxiliar no controle das finanças e na tomada de decisões estratégicas.

Independentemente do seu perfil financeiro, a chave para um planejamento eficiente está na disciplina e no acompanhamento contínuo. Com organização, o apoio de especialistas e as ferramentas certas, é possível transformar metas em realidade e garantir mais tranquilidade para o futuro.

