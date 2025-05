Marcopeças completa 55 anos em atendimento exclusivo para ônibus Marcopolo

Ápice das comemorações se deu com reinauguração do espaço da Marcopeças. Marcopeças / Divulgação

Em 2025, a Marcopeças celebra 55 anos de história e parceria com a Marcopolo, consolidando sua posição como a primeira e mais antiga representação oficial da marca no Brasil. Fundada por Antônio Carlos Hilgert, e atualmente liderada por seu filho, Cristiano Sperb Hilgert, a unidade se posiciona como ponto de atendimento completo e especializado em produtos Marcopolo em Porto Alegre, oferecendo suporte integral desde a venda até o pós-vendas, com atendimento exclusivo para clientes, peças de reposição e serviços técnicos autorizados.

O ápice das comemorações de 55 anos se deu com a reinauguração do espaço da Marcopeças, em 15 de maio – um símbolo de modernização, continuidade e visão de futuro. O evento contou com a presença de clientes e autoridades dos órgãos gestores gaúchos, como o secretário municipal de Mobilidade Urbana e representante do prefeito de Porto Alegre, Adão Castro, além de representantes da Marcopolo e importantes parceiros do setor, que destacaram a relevância da Marcopeças no mercado gaúcho e nacional.

Em entrevista, o diretor de operações comerciais do mercado interno e de marketing da Marcopolo, Ricardo Portolan, e o administrador da Marcopeças, Cristiano Sperb Hilgert, comentam a respeito da inauguração, da parceria duradoura e das expectativas em relação ao futuro.

A Marcopeças foi a primeira representação da Marcopolo, fundada em 1970. O que faz a parceria ser tão duradoura e sólida?

Portolan – A parceria ao longo de 55 anos comprova a qualidade dos nossos produtos, serviços e do nosso relacionamento com o cliente. Essa trajetória conjunta construiu uma base sólida de confiança e respeito. Com décadas de experiência, a Marcopeças possui conhecimento profundo do mercado regional e das necessidades dos consumidores, o que permite adaptação rápida às mudanças e aprimoramento de soluções personalizadas.

Quais foram os principais aprendizados e conquistas que marcaram a trajetória da Marcopeças ao lado da Marcopolo?

Hilgert – Em 55 anos de história, tivemos muitos momentos marcantes, mas destaco dois. A qualidade teve incremento substancial após a visita de Paulo Bellini ao Japão, em 1986, em busca de melhores técnicas de gestão e produção. Todo esse movimento da Marcopolo nos influenciou e, ainda hoje, utilizamos as ferramentas adquiridas para administrar nossas equipes internas. Outro ponto crucial foi a venda de grandes lotes, como o de Porto Alegre em 2016, quando a cidade licitou o transporte e fomos o principal fornecedor, exigindo grande empenho tanto de nós quanto da Marcopolo.

A reinauguração do espaço em Porto Alegre representa um novo momento para a Marcopeças. Quais são os diferenciais que os clientes podem esperar neste novo ciclo?

Hilgert – Desde junho, estamos reformando, implementando e melhorando o espaço da Marcopeças. O resultado tem sido muito positivo. Aumentamos a área administrativa, incluindo um data center e um auditório para 40 pessoas, destinado também ao treinamento de clientes na manutenção das carrocerias Marcopolo. Adicionamos uma vala para trabalho na parte inferior da carroceria, criamos boxes para ônibus elétricos e para atendimento de serviços de ar-condicionado, além de aumentarmos o estoque de peças de reposição em 100%.

Instalamos um grupo gerador com plena capacidade de suprir a empresa e realizamos a revitalização interna e externa, seguindo os padrões da Marcopolo. Estamos na fase final de migração do ERP da empresa para um novo sistema, comum à maioria das revendas de veículos do País, considerado o mais apropriado ao setor. Além disso, aumentamos nossa equipe de profissionais técnicos e administrativos para, junto a todo o investimento na estrutura, atender com maior qualidade e rapidez os clientes Marcopolo.

Como a Marcopolo enxerga a importância de investir e fortalecer sua rede de representantes?