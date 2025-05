Gramado Summit: conheça os sete palcos do festival

Gramado Summit 2025 reúne nomes como Luiza Helena Trajano e Rodrigo Faro. Gramado Summit / Divulgação

Entre 4 e 6 de junho, a edição de 2025 da Gramado Summit espera receber cerca de 20 mil pessoas no complexo Serra Park, na serra gaúcha. Um dos maiores encontros de inovação e empreendedorismo da América Latina, o evento terá aproximadamente 300 palestras, que serão realizadas em sete palcos oficiais de conteúdo.

– Os palcos da Gramado Summit abordam diferentes temas, e isso é parte essencial da nossa estratégia de curadoria. Ao dividir a programação em múltiplos espaços temáticos, conseguimos otimizar a experiência do visitante, oferecendo conteúdos específicos, profundos e altamente relevantes para perfis diversos dentro do ecossistema de inovação – conta a head de projetos estratégicos da Gramado Summit, Juliana Guterres.

Para a executiva, essa estratégia é importante no sentido de provocar diferentes tipos de pensamentos, trocas e transformações. Isso porque, ao segmentar espaços por temas, cada participante tem a possibilidade de construir sua própria jornada de conhecimento dentro da feira.

– As expectativas para a edição deste ano são as mais altas da nossa história. Não apenas em números, mas em impacto. O objetivo é entregar uma experiência cada vez mais transformadora para quem participa, seja como expositor, seja como palestrante, investidor, startup ou visitante. A feira de negócios estará maior, com ainda mais oportunidades de conexão real entre quem cria, executa e investe em inovação no Brasil – destaca Juliana.

Confira detalhes dos sete palcos que receberão palestras na Gramado Summit 2025:

Arena Magalu

A Arena Magalu é o palco principal do evento, com capacidade para receber até duas mil pessoas sentadas. O espaço explora temas que moldam o mundo, com palestras focadas em negócios, mercado, futuro e liderança.

Ao longo dos três dias de evento, a área recebe grandes nomes do mercado para debates e reflexões a respeito de onde estamos e para onde vamos. Entre eles, destacam-se Luiza Helena Trajano (presidente do conselho de administração do Magazine Luiza), Rony Meisler (CEO da Reserva), Bob Burnquist (skatista profissional) e Rodrigo Faro (ator, apresentador e comunicador).

Palco Divergente

O palco Divergente abre espaço para o pensamento crítico, criativo e contra-hegemônico. Um dos nomes previsto é David Politanski, head de vendas do Google e fundador do clube de membros Sweet Secrets.

– O espaço traz vozes que propõem outras formas de ver o mundo. Sejam ativistas, artistas, acadêmicos ou empreendedores. Aqui, inovação é também reinvenção cultural – conta a head de projetos estratégicos da Gramado Summit.

Palco Share

O palco Share é voltado ao marketing, à comunicação e ao branding. Trata-se de um espaço indispensável para profissionais dessas áreas que desejam se manter por dentro das novidades relacionadas a temas como tendências em conteúdo, influência, estratégia de marca e comportamento digital.

Palco Negócios Conscientes Sicredi

As palestras realizadas neste palco discutem formas de desenvolver negócios com base em sustentabilidade e bem-estar coletivo. O objetivo central é debater o capitalismo responsável, reforçando a importância de ações de ESG, da busca por propósito e do impacto social.

Palco Geek

Os fãs de games, cultura pop e tecnologia não podem deixar de visitar o palco Geek, que recebe discussões sobre a expansão da indústria e cases de inovação. A apresentadora da Riot Games, Rafaela Tomasi, a caster de eSports, Anyazita, o criador e atores da série do Globoplay, Dr4gon, e 3 ex-participantes do reality show de culinária mais famoso do país, Andréia Kaupe, Luísa Jungblut e Maria Antônia Russi são algumas das atrações.

– É um território de tecnologia, cultura digital e futuro, que fala a respeito de inteligência artificial, games, metaverso, blockchain e todos os caminhos que estão moldando o amanhã. Um espaço para quem vive na fronteira entre tecnologia e criatividade – comenta Juliana.

Palco Insurgente

O palco Insurgente é dedicado às pessoas que questionam o óbvio e rompem padrões, dando início a novas ideias e movimentos. Nele, é possível acompanhar palestras de líderes, criadores independentes e diversos profissionais que estão transformando o sistema e expandindo fronteiras. Você vai ouvir nomes como Cathyelle Schroeder, CMO da Riachuelo, e Chico O Vendedor Raiz.

Arena New Ventures