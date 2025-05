Curadoria de marcas locais dá dicas de presente de Dia das Mães

Kit exclusivo para o Dia das Mães da colaboração Brazô e Lavanda. Loja Tela / Divulgação

Celebrado neste ano em 11 de maio, o Dia das Mães pede um presente à altura dessas mulheres tão especiais. Em Porto Alegre, a Loja Tela, no Praia de Belas Shopping, é o destino ideal para encontrar artigos autênticos para transformar a data em um momento inesquecível.

O principal diferencial da Loja Tela é sua curadoria única de marcas locais e autorais de moda, produtos gastronômicos, bem-estar e design. A cada seis meses, novas marcas são escolhidas com cuidado, respeitando o tempo, as histórias e as singularidades de cada criador.

Curadoria e regionalidade

A Loja Tela é uma ideia que nasceu do olhar de especialistas do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) para tendências globais. A partir disso, e por essência, a loja busca reunir diversas marcas com os diferenciais do Estado em um único catálogo de produtos.

– Tudo o que desenvolvemos com primazia no RS precisa estar refletido na Tela e, por isso, a identidade regional é um dos atributos principais da nossa loja. Ela se caracteriza pela valorização do que é local. Dessa forma, apresentamos o que temos de melhor no Rio Grande do Sul em um ambiente harmônico e dinâmico – explica a gestora de projetos e articulação do Sebrae, Francine Oliveira Danigno.

Cada item à venda carrega não apenas estética e qualidade, mas também identidade e afeto. A Loja Tela acredita que o varejo deve ser humano, inspirador e criativo. Por isso, a curadoria é pensada para inspirar descobertas, provocar sentidos e trazer uma sensação real de exclusividade.

Qual o presente ideal para a sua mãe

Como a Loja Tela é um local que combina curadoria e variedade, é possível que as pessoas encontrem itens diferenciados e únicos para o Dia das Mães. Essa é uma grande oportunidade de homenagear tais mulheres de maneira autêntica e presentear com alma.

– A proposta do negócio faz com que a loja tenha itens para os mais variados gostos. Ela oferece desde presentes tradicionais, como uma bela peça de roupa ou um pijama confortável, até os mais personalizados. Entre os kits especiais há a opção com um vinho e uma caponata, por exemplo. Outra possibilidade é uma caixa com chá, pote de geleia e pote de doce de leite – diz Francine.

Para o Dia das Mães, a Loja Tela também criou um kit exclusivo (limitado a 25 unidades disponíveis), resultado da colaboração entre as marcas Brazô e Lavanda. A caixa conta com quatro sabores de chá gaseificado Brazô acompanhados de um copo de cerâmica da Lavanda – com a inscrição “Mãe”. “Um presente singular para quem sempre me lembrou que eu não era ‘todo mundo’” é a mensagem especial que embala o mimo.

Localizada no Praia de Belas Shopping (Piso 3), a Loja Tela convida todos a explorar sua seleção de presentes para o Dia das Mães. A curadoria atual conta com marcas como Artha Home, Bizet, Casa Gabriel Rodrigues, Elisa Graef, JaneBeauty, Moni, Tout e muitas outras.

Conheça as marcas e os produtos disponíveis na Loja Tela:

Artha Home

Os aromas da Artha Home transformam espaços em refúgios de aconchego e equilíbrio. Inspirada na natureza, a marca traz harmonia entre perfumes e ambientes por meio de produtos que transcendem a decoração. Cada criação carrega amor, cuidado e respeito à natureza, tornando a rotina mais significativa e acolhedora. Um convite para renovar o seu espaço e a sua energia.

Bizet

Bizet é a essência do preto reinventada. Inspirada pela versatilidade dessa cor atemporal, a marca apresenta coleções inteiramente dedicadas ao preto – dos tecidos aos detalhes. Com mais de 20 anos de história, Bizet Black une sofisticação e simplicidade, criando peças que transcendem tendências e se tornam indispensáveis para quem busca elegância em qualquer ocasião.

Brazô

Brasil + Amazônia: a Brazô é uma celebração à natureza brasileira. Inspirada pela riqueza da Amazônia e a alegria brasileira, cria alimentos e bebidas que unem simplicidade e bem-estar. Com ingredientes naturais e livres de artificiais, Brazô transforma hábitos com leveza e sabor, mostrando que a pureza da natureza é a chave para uma vida mais plena e harmoniosa.

Casa Gabriel Rodrigues

No coração do Rio Grande do Sul, a Casa Gabriel Rodrigues cultiva uma tradição que atravessa gerações. Seus azeites, produzidos em um olival pioneiro em São Gabriel, refletem dedicação, amor e aprendizado ao longo dos anos. Mais do que um produto, cada garrafa conta a história de uma família que transformou a paixão pela terra em um legado de sabor e autenticidade.

Casa Tertúlia

Inspirados pelas boas conversas e pela alegria de compartilhar momentos, a Vinícola Casa Tertúlia apresenta lotes únicos de vinho com o propósito de criar conexões memoráveis. Entre as novidades está o IA Corte I, o primeiro vinho brasileiro desenvolvido com o auxílio de algoritmos de inteligência artificial, que analisa características físico-químicas dos lotes e determina a melhor combinação possível, elevando a qualidade do produto final. Este blend inovador combina as uvas Marselan, Merlot, Teroldego e Cabernet Sauvignon, resultando em um vinho complexo e equilibrado.

Declari

Declari é mais do que moda. É um encontro entre conforto, qualidade e identidade. Criada por mulheres para mulheres, a marca combina detalhes únicos e modelagens impecáveis, traduzindo a essência feminina em cada peça. Declari veste com suavidade e atenção, tornando cada roupa uma expressão do que há de mais autêntico em você.

Elisa Graef

Elisa Graef é uma marca que celebra a mulher moderna: descompromissadamente sofisticada, prática e cheia de vida. Suas peças atemporais e minimalistas são pensadas para quem valoriza versatilidade e estilo, com inspirações que vão das malas de viagem ao ballet das árvores.

Flaya

Flaya nasceu do desejo de Letícia Dutra de trazer autenticidade para a alfaiataria feminina. Inspirada nas memórias de infância e em sua experiência no mundo da moda, a marca cria peças sedutoras, flexíveis e feitas para mulheres ativas. Flaya é para quem valoriza a feminilidade sem abrir mão do conforto e da personalidade única.

Geleias da Bisa

Encontro entre tradição e inovação. Foi assim que nasceu a Geleias da Bisa. Em 2020, uma neta engenheira química e sua avó de 90 anos transformaram o afeto em doces artesanais para espalhar um pouco de conforto em meio à pandemia. Cada pote carrega o cuidado de gerações, combinando técnicas modernas com o amor pela cozinha caseira. Um pedacinho da história de uma família para adoçar momentos.

JaneBeauty

JaneBeauty acredita no poder transformador da natureza para o autocuidado. Com fórmulas desenvolvidas a partir do óleo de semente de uva, a marca combina ciência e sensibilidade em produtos para cabelos que nutrem e revitalizam. Cada item é pensado para realçar a beleza de forma consciente, proporcionando cuidado que vai além da estética.

Janine Passini

Janine Passini traduz os desejos da mulher contemporânea em peças que combinam elegância, qualidade e design atemporal. Criada em 2017, a marca desenvolve roupas colecionáveis, que atravessam gerações com a mesma sofisticação. Janine Passini é sobre se vestir bem, com uma modelagem que faz cada peça ser inesquecível.

Koala

Koala é onde sustentabilidade encontra estilo. Criada por uma arquiteta apaixonada por bambu e óculos, a marca oferece armações únicas, que cuidam da visão e do planeta. Cada peça reflete personalidade, qualidade e respeito ao meio ambiente, mostrando que é possível equilibrar beleza, funcionalidade e consciência ecológica.

Lavanda

Lavanda cria cerâmicas que convidam você a desacelerar. Feitas à mão, cada peça é única, com texturas, tons e significados próprios. A marca celebra a imperfeição e o momento presente, transformando o uso de cada objeto em um respiro de calma e introspecção. Cerâmicas para momentos de pausa, onde o agora é suficiente.

Lyovibes

A Lyovibes nasceu para dar sabor e praticidade às refeições, sem abrir mão do cuidado e da simplicidade. Seus produtos, livres de conservantes e feitos com ingredientes cuidadosamente selecionados, levam uma pitada de carinho e energia positiva para o seu dia a dia. Uma marca que transforma o simples ato de comer em um momento nutritivo, consciente e alinhado com a vida moderna.

Malebi

Malebi é um tributo à alfaiataria contemporânea, com peças que unem classe e atemporalidade. Criada por mãe e filha, a marca se baseia na crença de que a verdadeira elegância e o estilo pessoal são eternos. Elegância e simplicidade são as palavras que definem Malebi, uma escolha para quem busca moda que nunca sai de cena.

Maria Pavan

Maria Pavan é uma marca que transforma o tricô em personalidade. Com raízes familiares e anos de tradição, cada peça carrega o amor passado de mãe para filhas, aliado à modernidade do design contemporâneo. Feitas para mulheres que valorizam qualidade e estilo atemporal, suas criações traduzem cuidado, sofisticação e a herança de quem tece histórias em cada fio.

Mon Jullí

Mon Jullí traz a essência da erva-mate como você nunca viu: primeira e única produção de chás criados com brotos da planta e combinados com ingredientes de alta qualidade. Cada blend é pensado para equilibrar corpo e mente, transformando o simples ato de beber chá em um ritual de bem-estar.

Orgânicos Mariani

Amor pela natureza, pela família, pela sustentabilidade e pela vida de forma verdadeira e equilibrada. Direto do Vale dos Vinhedos, os Orgânicos Mariani são resultado de uma produção familiar que preza pelo cuidado com a terra e as pessoas. Desde 1999, seus produtos orgânicos carregam a essência de um cultivo sustentável, proporcionando alimentos puros, cheios de sabor e com respeito ao meio ambiente.

Pala do Sul

O doce de leite Pala do Sul é carinho em forma de sabor. Inspirado pela riqueza da fronteira gaúcha, mistura tradições argentinas e brasileiras em um produto artesanal e único. Feito com cuidado e atenção aos mínimos detalhes, cada colherada é uma experiência de amor e inovação.

Pimenta Mimosa

Pimenta Mimosa começou com a paixão de Luciana Rabello por brincos feitos com botões. Hoje, a marca é sinônimo de design autoral e exclusividade, com peças que refletem identidade e criatividade. Seus acessórios são convites para destacar sua personalidade com charme e singularidade.

PR Saboaria

PR Saboaria transforma o banho em um ritual de bem-estar e sustentabilidade. Seus cosméticos, feitos com ingredientes naturais e técnicas artesanais, são como um SPA exclusivo na sua casa. A marca une cuidado com o planeta e experiências sensoriais únicas, tornando a rotina mais consciente e prazerosa.

Tout

Tout é a tradução do conforto em forma de roupa. Com tecidos macios e modelagens aconchegantes, a marca leva leveza para toda a família. Cada peça é feita para abraçar o corpo com liberdade e estilo, tornando o dia a dia mais agradável e cheio de bem-estar.

Vivente Vinhos Vivos