Caxias do Sul sedia evento que projeta os rumos da indústria nacional

Cerca de 800 pessoas devem acompanhar o evento em 22 de maio. Giovani Boff

O Simecs Transforma 2025 será realizado em 22 de maio, em Caxias do Sul. Promovido pelo Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região (Simecs), o evento propõe debates a respeito do cenário da indústria no Brasil e visa reunir gestores e lideranças de Caxias do Sul e da Serra Gaúcha, bem como representantes de empresas associadas das 17 cidades em que a entidade marca presença.

– Não somos apenas um sindicato de negociação sindical, mas uma entidade que aproxima o associado de temas importantes, como formação, custos, internacionalização e oportunidades de mercado. Nesta edição, esperamos ter a casa cheia e que cada empresário saia melhor do que entrou, com mais conhecimento para poder tocar seu negócio – salienta o vice-presidente de Relações Institucionais do Simecs, Ruben Antonio Bisi.

Veja três motivos para participar do Simecs Transforma 2025, um dos maiores eventos de conhecimento e competitividade da indústria brasileira:

1. Atualização sobre temas relevantes

Com um painel com grandes expoentes da indústria nacional, a neoindustrialização brasileira será tema principal de um bate-papo entre quatro convidados. São eles: Angelin Adams, CEO da Saur; Cláudio Sahad, presidente do Sindipeças; José Veloso, presidente da Abimaq; e Juliana Aere, gerente de operações da Jonh Deere.

Os participantes também poderão conferir uma análise econômica focada para o setor industrial. A palestra será ministrada pelo economista do Simecs, Igor Morais.

– Teremos uma tarde de grandes debates e palestras, além de momentos de reflexão. Isso porque, em um mundo em que tudo está tão digitalizado, é transformador poder discutir um pouco sobre vida e questões sociais – ressalta Bisi.

2. Palestra de Clóvis de Barros Filho

Clóvis de Barros Filho é o principal nome do Simecs Transforma 2025. Sua palestra busca levar os espectadores a refletir sobre a vida, a rotina de trabalho e o alinhamento de propósitos.

Barros é jornalista, filósofo e professor livre-docente na área de ética da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP). É autor de mais de 35 obras, entre elas os best-sellers “A vida que vale a pena ser vivida” e “Epaminondas: o gato explicador”. Suas aulas e palestras já foram ouvidas por pessoas em todos os Estados do Brasil e no exterior no Uruguai, na França, no México, na Argentina, na Espanha, em Portugal, entre outros.

3. Gratuito para associados

O evento é gratuito para associados do Simecs. As inscrições podem ser feitas por meio deste site. Para o público em geral, contudo, o valor da entrada é de R$ 290. É válido destacar que as vagas são limitadas a 800 lugares – número que compreende a capacidade total do UCS Teatro.

Serviço

Data: 22 de maio

Horário: das 13h às 17h

Local: UCS Teatro (Rua Francisco Getúlio Vargas, 1.130 – Petrópolis, Caxias do Sul)