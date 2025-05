Alliance One Brasil celebra 20 anos com foco em pessoas e sustentabilidade

Alliance One Brasil marca presença nos três estados da Região Sul. Gelson Pereira

Em maio, a Alliance One Brasil (AOB) celebra 20 anos de trajetória ao lado de sua matriz global, a Alliance One International (AOI). Com sede nacional em Venâncio Aires (RS), a empresa comemora a data consolidada como referência no setor de tabaco, com presença nos três estados da Região Sul – responsáveis por 95% da produção nacional, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – e um olhar voltado para o futuro.

Neste novo ciclo, a AOB reafirma seu compromisso com o fortalecimento da cadeia produtiva, valorizando comunidades, produtores, colaboradores e parceiros. A estratégia está ancorada nos princípios de ESG (Environmental, Social and Governance; em português, Ambiental, Social e Governança) e na crença de que são as pessoas que movem o setor.

ESG: presente e futuro

Desde o lançamento de sua estratégia de ESG em 2021, a empresa busca se consolidar como referência não apenas dentro da cadeia do tabaco, mas em todo o agronegócio, com foco em boas práticas sociais, ambientais e de governança.

– Estamos diante de um cenário de mudanças intensas. O mercado global exige inovação, o planeta necessita de compromisso e as pessoas estão em busca de sentido. Por isso, nosso foco em ESG não é uma resposta à tendência, mas à coerência – pontua o diretor de operações da AOB, Simon Yeo.

O executivo destaca que a Alliance One Brasil vem implementando ações com intuito de trazer mais eficiência, inovação, segurança no trabalho e respeito à natureza. Ainda assim, ele afirma que o grande diferencial da empresa está no “S” da sigla, voltado à responsabilidade social e às pessoas.

– Graças à cultura que criamos, nossos colaboradores, gestores e C-levels sentem-se representados pela missão da AOB. O envolvimento dos nossos funcionários com ações sociais tornou-se natural, virando parte da rotina laboral e, consequentemente, da cultura organizacional – completa Yeo.

Entre os programas sociais da empresa que refletem esse compromisso com as pessoas, destacam-se:

Beyond Agronomy Basics (BAB)

Programa que tem como objetivo levar as melhores práticas agronômicas de conservação e melhoria dos solos, testadas e recomendadas para cada região, agregando conhecimento, troca de experiência, aumento de produtividade, qualidade e renda. Desde 2021, mais de três mil pessoas foram treinadas em 96 municípios espalhados pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

DiversificAÇÃO

Com intuito de maximizar a renda do produtor, o projeto fornece aos trabalhadores sementes de alta tecnologia, fertilizantes, defensivos agrícolas e assistência técnica para a produção de milho, que se soma ao tabaco. Já são mais de 26 mil hectares cultivados com insumos oriundos do DiversificAÇÃO.

Abre Aspas

Projeto que promove a doação de livros de literatura, jogos pedagógicos e oficinas de contação de histórias para estudantes de escolas públicas rurais do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná. Ao todo, 44 colégios foram contemplados, com a distribuição de 10 mil obras, realização de 45 oficinas e impacto positivo para 12,4 mil estudantes.

Um olhar para o mercado global

A atuação da AOB está inserida em um cenário estratégico para o Brasil. Em 2024, o País exportou 455 mil toneladas de tabaco, gerando US$ 2,98 bilhões em receita, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC/ComexStat). Bélgica, China, Egito, Estados Unidos e Indonésia figuram entre os principais destinos do produto, que representou cerca de 5% das exportações brasileiras no último ano.

A Alliance One Brasil planeja seguir investindo na valorização do setor e no protagonismo brasileiro no mercado global.