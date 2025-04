Setor de franchising cresce 4,6% entre 2023 e 2024 no Rio Grande do Sul

Academias e marcas de bem-estar estão em destaque nesta edição da feira. José Pedro Jobim

A Feira da Franquia retorna ao Rio Grande do Sul de 25 a 27 de abril, no Centro de Eventos do BarraShoppingSul, em Porto Alegre. Postergada em 2024 devido às enchentes, a 3ª edição em solo gaúcho contará com 120 marcas franqueadoras para quem busca transformar a vontade de empreender. Os investimentos partem de R$ 28 mil e vão até R$ 3,3 milhões, contemplando os mais diversos segmentos, a exemplo de alimentos, bebidas, saúde e beleza.

– Nosso objetivo é oportunizar um ambiente estratégico para que investidores potenciais tenham a chance de conversar diretamente com marcas consolidadas no mercado, iniciando conexões que vão além do evento. A feira funciona como ponto de partida para agendas de negócios, fortalecendo uma rede de relacionamento que beneficia tanto franqueadores quanto futuros franqueados. Ao promover esse encontro direto, impulsionamos o desenvolvimento de parcerias e fortalecemos toda a cadeia de franchising no Estado – afirma o diretor-executivo da Feira da Franquia, Arvid Auras.

O evento – que também tem edições na Bahia, em Minas Gerais e no Paraná – tem o Rio Grande do Sul como um dos mercados de franchising aquecidos no País. Dados de 2024 da Associação Brasileira de Franquias (ABF) apontam que o setor no Estado cresceu 4,6% em relação ao ano anterior, com faturamento de R$ 14,2 bilhões – o maior já registrado desde o início do monitoramento por Estados, em 2016. Além disso, o RS ultrapassou a marca de 10 mil unidades de franquia em atividade, contribuindo para a geração de mais de 93 mil empregos diretos.

O que esperar

Esta edição da Feira da Franquia chega com um número maior de negócios disponíveis em comparação à anterior, incluindo a presença de marcas consolidadas no mercado. Um dos grandes destaques é a entrada de segmentos em expansão, como academias e estabelecimentos voltados à saúde e ao bem-estar, refletindo novas tendências de consumo.

Entre as empresas expositoras confirmadas, destacam-se as redes de academia Fábrica de Monstros, 26Fit e Academia Gaviões, os grupos de alimentação Casa Bauducco, China in Box, Spoleto e Croasonho e as opções na área de construção civil Transobra, Loc Express e Casa do Construtor. Nos segmentos de saúde e beleza estão Não+Pelo e Cor & Unha. Entre as franquias gaúchas, despontam Ô Xiss, Z Café, Catterino Chocolates, Maré Açaí, Doce Docê, Papas Hot Dog, entre outras.

É válido destacar que o evento também visa ser um polo de conhecimento. A programação técnica foi ampliada para oferecer mais conteúdo qualificado, painéis e oportunidades de networking para quem deseja se aprofundar ou investir no universo do franchising.

– Durante os três dias, teremos 15 palestras com especialistas e nomes de referência abordando temas essenciais como marketing, inovação, tecnologia, inteligência artificial e empreendedorismo, bem como cases de sucesso. Com isso, queremos entregar uma combinação estratégica entre conteúdo, networking qualificado e oportunidades concretas de expansão profissional, atuando como um verdadeiro ponto de encontro entre conhecimento e oportunidade de negócio – afirma Auras.

