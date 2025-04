Perfil de investidor: a importância de entender em qual categoria você se encaixa

Identificar se você tem um perfil investidor mais conservador, moderado ou agressivo é essencial para indicar quais ativos, setores e oportunidades do mercado devem estar no seu radar. ReeseArcurs/peopleimages.com | adobe stock | Divulgação

Assim que você decide entrar no universo dos investimentos, basta uma simples pesquisa para se deparar com um dos principais termos falados na área: o perfil de investidor . Esse assunto é recorrente no mundo financeiro por ser crucial para escolher quais são as aplicações mais adequadas para você.

Segundo uma pesquisa da Fenaprevi realizada pelo Instituto Datafolha, 84% dos entrevistados querem ter uma melhor gestão das suas finanças pensando no futuro, embora, muitos ainda não saibam como fazer isso. Esse comportamento é natural, pois existem inúmeros caminhos quando o assunto é planejamento financeiro.

Entender que existem várias maneiras de montar uma carteira de investimentos — de acordo com o perfil de risco, objetivos pessoais e as oportunidades de mercado —, pode ser um dos primeiros passos para construir uma estratégia bem-sucedida.

Principais tipos de perfis de investidor

Atualmente, a categorização do perfil existe para ajudar a identificar a tolerância ao risco, o horizonte de investimento e os objetivos financeiros de alguém. Ela se torna uma etapa importante visto que investidores reagem de maneiras diferentes às situações. Se por um lado há quem esteja satisfeito com um lucro fixo, mesmo que com retornos menores, em contrapartida, há quem prefere lidar com a volatilidade em troca de retornos maiores.

Dessa forma, alguns componentes definem o perfil de investidor:

Tolerância ao risco: se trata da capacidade e disposição de um investidor para enfrentar oscilações no valor das aplicações, fazendo com que varie entre o perfil conservador ao agressivo.

Horizonte de investimento: referente ao período durante o qual o investidor planeja manter seus investimentos. Um horizonte mais longo geralmente permite assumir mais riscos — podendo obter resultados mais expressivos.

Objetivos financeiros: leva em consideração as metas específicas que o investidor deseja alcançar, como a compra de um imóvel, a aposentadoria, uma grande viagem ou a educação dos filhos.

Pensando nestas diferentes características, existem três tipos principais de perfis de investidor, cada um com características distintas. Confira:

Conservador

Se você prefere evitar perdas do seu patrimônio, talvez se identifique com este perfil, visto que sua principal característica está em investimentos de baixo risco, mesmo que isso signifique retornos mais modestos.

Esse tipo de investidor prefere aplicações seguras e com menos chances de risco. Por isso, as principais características são o foco na preservação do capital, priorizando a segurança do investimento sobre o potencial de crescimento, além da busca por liquidez e acessibilidades dos fundos em curto a médio prazo.

Moderado

O investidor que busca equilíbrio entre o risco e a rentabilidade se encaixa neste padrão. Isso acontece porque as principais características deste perfil envolve assumir riscos moderados visando obter retornos melhores, mas sem abrir mão da segurança.

Por ter uma tolerância moderada ao risco, este perfil aceita certa volatilidade em troca de retornos potencialmente mais significativos, refletindo, inclusive, em seu horizonte de investimento de médio a longo prazo. Além disso, para diminuir riscos de perda, também tem o hábito de diversificar seus fundos — ou seja, distribuir seus recursos entre diferentes ativos, setores, regiões geográficas e outras categorias.

Agressivo

Também conhecido como arrojado, este perfil é um dos mais ousados, pois significa que a pessoa está disposta a correr mais riscos no curto prazo em troca de retornos maiores a longo prazo. Isso porque ele prioriza retornos elevados mesmo que precise lidar com uma possível ameaça a segurança do seu investimento. Por isso, quem está disposto a abrir mão da previsibilidade, já obtém mais experiência sobre os ativos comuns da sua categoria e costuma fazer um acompanhamento do cenário econômico, pode se identificar mais com este perfil.

Entretanto, é importante lembrar que o perfil de investidor não é imutável, já que é bastante comum que ao começar a investir e conhecer melhor o mercado, algumas pessoas migrem de conversadoras ou moderadas para agressivas.

Alguns erros cometidos por não identificar o seu perfil

Escolha inadequada de investimentos

Um investidor conservador que aplica em ativos de alto risco pode sofrer perdas significativas e se sentir desconfortável com a volatilidade. Já um investidor agressivo que opta apenas por investimentos com menos riscos pode perder oportunidades de maior rentabilidade.

Desalinhamento com os objetivos financeiros

Sem um perfil bem definido, os investimentos podem não estar alinhados com as metas do investidor, como aposentadoria, compra de imóvel ou independência financeira.

Reações impulsivas a oscilações do mercado

Investidores que não conhecem a sua tolerância ao risco tendem a vender ativos em momentos de queda, registrando prejuízo, ou se arriscando demais sem preparação.

Falta de planejamento no horizonte

Aplicar dinheiro em investimentos de longo prazo quando se precisa de liquidez no curto prazo pode gerar dificuldades financeiras inesperadas.

Baixa diversificação da carteira

Sem um entendimento claro do perfil, um investidor pode concentrar seus recursos em poucos ativos, aumentando riscos desnecessários.

Desconhecimento de oportunidades adequadas

Investidores podem perder boas oportunidades ao evitar aplicações que, na verdade, se encaixam bem em seu perfil e estratégia.

Dessa forma, identificar o perfil do investidor ajuda a evitar decisões impulsivas em cenários de volatilidade do mercado, impactando diretamente em uma redução da ansiedade a respeito das flutuações do mercado.

