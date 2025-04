Moradia inteligente ganha espaço no Litoral Norte

O conceito de moradia inteligente oferece serviços pay per use para moradores e inquilinos através de aplicativo, como lavanderia, mercado autônomo e aluguel de bicicletas e carros elétricos. Grupo Pessi / Divulgação

Viver com conforto e segurança a poucos metros do mar é o sonho da maioria das pessoas, especialmente após a pandemia – quando milhares de gaúchos escolheram o Litoral Norte como moradia na busca por um novo estilo de vida. Esse movimento resultou em um aumento significativo da população na região, que, segundo dados das prefeituras dos 23 municípios que compõem as praias gaúchas, já abriga cerca de um milhão de moradores. O crescimento populacional tem impulsionado o surgimento de grandes empreendimentos, que estão transformando o cenário urbano das cidades litorâneas. Um exemplo é Capão da Canoa, onde as obras do Markho Health Care já estão em andamento.

Pioneiro no conceito de moradia inteligente no Litoral Norte e com mais de 65% dos 184 apartamentos vendidos, o empreendimento utiliza tecnologia para conectar moradores e inquilinos a uma variedade de serviços, tanto físicos quanto digitais, dando acesso a recepção, lavanderia, mercado autônomo e até mesmo a possibilidade de alugar carros, bicicletas e patinetes elétricos diretamente pelo celular. Com essas e outras conexões, o prédio digital se constitui em um projeto multifuncional e grande centro de facilidades que muda a forma como o usuário organiza o seu cotidiano.

Um dos diferenciais desse modelo é o conceito “pay per use”, que permite que moradores e hóspedes paguem apenas pelos serviços que realmente utilizam.

– Para o investidor que comprar apartamentos para locação, a rentabilidade é até 30% superior ao aluguel tradicional. Capão da Canoa figura entre os destinos mais procurados do Airbnb mundial. Isso diz muito sobre a demanda e déficit de hospedagem – explica o CEO do Grupo Pessi, Alfredo Pessi, que atua há mais de 20 anos no setor da construção civil da região.

Comodidades por todos os lados e espaços

O projeto é uma parceria da construtora com a Housi, empresa focada em smart living e que conta com mais de 500 empreendimentos em mais de 120 cidades do país.

– A nossa marca agrega valor ao projeto, trazendo inovação e uma nova experiência para os moradores e inquilinos. Estamos felizes com a parceria com o Grupo Pessi – comemora o CEO da Hausi, Alexandre Lafer Frankel.

Além disso, o empreendimento oferece serviços como salão de beleza e sala de massagem, permitindo que profissionais atendam no local e otimizem o tempo dos clientes.

Projeto conta com hospital de alta complexidade

O Markho Health Care está localizado dentro de um complexo multiuso com formato inédito no Rio Grande do Sul e está interligado a outros cinco empreendimentos, sendo eles shopping mall com praça de alimentação e 29 lojas, prédio garagem com 699 vagas, centro profissional e o primeiro hospital de alta complexidade da região.

O projeto arquitetônico é assinado pelo renomado Studio Ronaldo Rezende, com interiores desenvolvidos pela Housi Decor. E a localização é privilegiada. Fica na Avenida Ararigbóia, a poucos metros da praia.

Além de todas as facilidades tecnológicas, as áreas condominiais oferecerão: um mezanino com salão de beleza, salas de terapias manuais, fisioterapia, tratamentos naturais, relaxamento e massagem. Os moradores e inquilinos também contarão com academia completa e um rooftop com piscina aquecida coberta e descoberta, solarium, área de convivência com vista para o mar, pet place, social lounge, espaço parrilla, coworking, lavanderia e um mercado estilo “grab and go”, com produtos embalados e prontos para levar.